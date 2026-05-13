Vrať tu lebku!
První článek, který na mne dnes vyskočil, mne doslova šokoval. Ukradli lebku svaté Zdislavy. Něco nepředstavitelného. Už se kradou i ostatky světců a světic. Ono se to dělo i dříve, zejména ve středověku, ale dnes je to hanebné. Kdo ukradl lebku Zdislavinu? A hlavně proč?
Co hodlá udělat s relikvií, ke které přicházeli tisíce lidí. Pro útěchu, pro zázrak. Uzdravila mnoho lidí za života a ještě více po své smrti. Po mnoha staletích byly její ostatky důstojně uloženy (a odděleny od jiných i zvířecích kostí). Lebka byla oddělena od kostry, a umístěna v prosklené schráně na boční oltář, a přizdobena čelenkou.
Jedna z našich poutí v roce 2009 vedla právě za paní Zdislavou do Jablonného v Podještědí. Šli jsme se Zbultranem a Ivankou od kostela sv. Jiljí v Praze, kde mají kapli svaté Zdislavy dominikáni. Stejný řád se stará o baziliku minor svatého Vavřince a Zdislavy v Jablonném. Tu cestu jsme šli několik dní, a užili jsme si velké dobrodružství. Celou cestu jsem však cítil, že jsme pod mocnou ochranou svaté paní Zdislavy.
Každý rok sem jezdíme, abychom se opět potkali. Také chodíme ke Zdislavině studánce, která stále uzdravuje. Vydatný pramen živé vody, který tryská pod hradem Lemberkem. Uzdravil mnoho mých přátel, a pomohl i mně. Každému doporučuji tento výlet se zázračným vyvrcholením. O cestě pojednává má šestá kniha Putování Hrocha, o uzdraveních pak Osmý příchod syna.
Nyní mám opět silný pocit sirotka, když někdo znesvětil ostatky svaté paní Zdislavy. Nevím, co ho k tomu vedlo, ale vyzývám ho, aby lebku vrátil tam, kam patří. Pokud sám chtěl od světice zázrak, udělal velkou chybu. Pokud snad chce lebku zničit, zle se mu povede. Pokud jednal na objednávku někoho jiného, odměna mu radost neudělá. Nechť se lebka Zdislavina rychle vrátí zpátky do baziliky, neporušená, tedy v původním stavu. Děkuji.
Všem přeji klidný den, a hodně malých zázraků.
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Odvaha říci ne!
Doputovali jsme do jednadvacátého století. Máme všechny dostupné znalosti a dovednosti. Ovšem společensky selháváme na jednoduchostech, jako je slušnost, morálka a odpovědnost.
Petr Binder
Nesehnatelné
Určitě to znáte. Něco nutně potřebujete (chcete), a ono to není k sehnání. Čím více onu věc sháníte, tím nedostupnější je. Nakonec se stane zázrak.
Petr Binder
Přitom taková blbost!
V sobotu jsme byli pozváni na vernisáž obrazů jedné naší kamarádky. A tak jsme vyrazili za kulturou. Ovšem cestou mne přepadla šílená žízeň.
Petr Binder
Dva hlasy
Každý je má, ale ne každý je slyší a poslouchá. Co jsou zač ty dva hlasy, které k nám hovoří? Je to vůbec normální? Který hlas posloucháme raději?
Petr Binder
Protestní hladovka
Vím, je to jeden z nejradikálnějších nátlaků, ale už je toho dost. Všechny ty ceny, hodnoty, kila a já nevím co ještě. Zahájil jsem hladovku, která je protestní. Jak dlouho bude trvat?
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Požár ji zdevastoval, Chomutov ale restauraci u Kamencového jezera obnoví
Hromada ohořelých trosek zbyla z restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově....
Lávka dokmitala. Lidé ve Žďáru už po ní projdou, starou konstrukci zbourají
Na zbrusu novou lávku ve Žďáře nad Sázavou mohou po roční uzavírce vyrazit chodci. Stavba, která se...
Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty
Neznámý pachatel odcizil v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy....
Revoluční metoda: vědci pomocí světla a levného prášku čistí vodu od antibiotik
Tým vědců z Ostravy a Olomouce představil inovativní metodu, která by mohla významně zvýšit čistotu...
- Počet článků 223
- Celková karma 12,76
- Průměrná čtenost 892x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.