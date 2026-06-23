Včera jsem ji viděl naposledy
Občas k nám do Klubu zavítají děvčata. Několik žen v různém věku. Společná je jim snad jen záliba v dobrém pití, a také hra na kytaru. Včera jsme se sešli v poměrně hojném počtu, a s jednou ženou dorazila i malá holčička, kterou známe už dlouhé měsíce.
Pokaždé nás překvapí něčím novým. Novou dovedností. Včera už krásně cupitala, „povídala“ a „odpovídala“. Také se mnou chvíli hrála na kytaru, a šlo jí to náramně. Pak ji zaujal bubínek, a všichni přítomní z toho měli velkou radost.
Holčička putovala od jedné tety ke druhé, ládovala se dobrotami, drobila, usmívala se, a občas to vypadalo, že zpívá spolu s ostatními. Ten večer utekl velmi rychle, i proto, že u nás, ve sklepě je příjemně i ve vedrech (přes zimu to bývá horší).
S mojí ženou ta hočička procvičovala dětskou hru na velikánskou bramboru, šraňky, vlak a bramboráky. Hrály to tak dlouho, že jsem na ty bramboráky dostal obrovskou chuť, ale v tomhle vedru se mi moc do smažení nechce. Tak uvidíme.
Mezi řečí jsme se dozvěděli, že holčičku s obrovskýma očima patrně vidíme naposledy. Ta teta, co přišla s holčičkou, je náhradní maminka, na omezený čas. V její péči se holčička proměnila z malého uzlíčku v roztomilou dívenku. Vlastně si ani nedokáži představit, že bych podstoupil něco takového. Dostat do péče dítě, ale vědět, že to není navždy.
Skláním se před tou odvahou, houževnatostí a pílí. A děkuji všem náhradním maminkám a tatínkům, tetám a strejdům, jste úžasní. Je skvělé, že děti, které neměly štěstí na biologické rodiče, dostávají novou naději. I já ji dostal, před lety. Naděje je obrovská síla, která nás dokáže přenést přes všechna úskalí, přes bahnité dny. Nechť nám tedy nikdy naděje neschází.
Děkuji za přečtení mého dnešního příspěvku. Držím nám všem palce, abychom se vždy chovali správně. Chce to odvahu a tvrdohlavost, ale výsledek je vždy pozitivní. Hezký den přeji vám všem
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Advent v létě?
Také jste si toho určitě všimli. Na každém rohu to na nás útočí, a slibuje. Někdy to vypadá, že skutečně přichází spasitel, který vyřeší všechny naše dosavadní problémy.
Petr Binder
Milí rodiče, to se vám tedy vymklo!
Obracím se na všechny rodiče, kteří mají potomky v dětském věku. Díky nezvládnuté výchově a nevštěpování dobrých návyků, jsem každý den svědkem trestuhodného chování nezletilců. Vím, budete to zlehčovat, ale je to neomluvitelné.
Petr Binder
Vrať tu lebku!
První, co jsem se dnes dozvěděl, byla krádež lebky svaté Zdislavy. Je to obrovská nehoráznost, znesvěcení ostatků. Je to pro mne velmi osobní záležitost a vyzývám pachatele k navrácení lebky do baziliky v Jablonném v Podještědí.
Petr Binder
Odvaha říci ne!
Doputovali jsme do jednadvacátého století. Máme všechny dostupné znalosti a dovednosti. Ovšem společensky selháváme na jednoduchostech, jako je slušnost, morálka a odpovědnost.
Petr Binder
Nesehnatelné
Určitě to znáte. Něco nutně potřebujete (chcete), a ono to není k sehnání. Čím více onu věc sháníte, tím nedostupnější je. Nakonec se stane zázrak.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Na Kulaťáku byla otevřena oblíbená vědecká laboratoř plná pokusů pro milovníky techniky, přírody i...
Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu
Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí...
Centrální park Praha 13
Dnes ráno jsme měli v Centrálním parku na Praze 13 dva tubusy metra B. Horní a dolní.
Prodej rodinného domu, Bořetice
Bořetice, okres Břeclav
2 349 999 Kč
- Počet článků 226
- Celková karma 13,72
- Průměrná čtenost 889x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.