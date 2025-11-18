To by bylo...
Tento text mně leží v hlavě již několik dní, a včerejší svátek svobody a demokracie mi doplnil další odstavce. Princip je jednoduchý. Každý odstavec bude začínat stejně, a pak už to pojede.
To by bylo, kdyby si lidé uvědomili svoji spoluodpovědnost za dnešek a další dny, měsíce a roky. Každým svým rozhodnutím měníme svět. Možná jen ten kolem nás, ale naše rozhodnutí obvykle mění život i dalším lidem. A pocit odpovědnosti při každém rozhodování je velmi dobrou pomůckou, když tápeme. Někdy k sobě připoutáme i další lidi. Pak máme odpovědnost za pěstování zdravých vztahů s těmito osobami. Stejné je to pochopitelně i obráceně.
To by bylo kdyby lidé pracovali na místech a pozicích, kde budou rádi, kde je to bude naplňovat a oni pak lépe a radostněji vytvoří onu přidanou hodnotu, za kterou následně dostanou adekvátní kompenzaci (třeba peníze). Každý jednotlivě musí být k sobě upřímný a určit, zda je lepším dělníkem, manažerem, řidičem z povolání nebo třeba učitelem. A pokud si odpoví pravdivě, nechť se poohlédne po zaměstnání, které ho bude naplňovat, pokud v současné práci strádá.
To by bylo, pokud by každá část generace přijala svoji úlohu ve společnosti. Děti a mladí nechť se věnují svému rozvoji, užívají si dětství a mládí (spoluodpovědnost rodičů a dalších dospělých), nechť se neustále ptají a dostávají relevantní odpovědi, nechť naplní své dny skvělými zážitky, na které mohou po celý dospělý život vzpomínat, jako na bezvadné roky. Dospělým jsem se věnoval již dosti, a tak skočím až na seniory. Nechť se o ně společnost postará dostatečně, aby mohli podzim života trávit v poklidu a se svými oblíbenými koníčky.
To by bylo, kdyby se štědré dotace ze státního rozpočtu rozdávaly až v případě, pokud by tento rozpočet byl vyrovnaný (či lépe přebytkový, a až z těchto přebytků by se dotace vyplácely). Bylo by krásné, pokud by jednotlivé rozpočty ve veřejné správě byly opřeny o skutečnost a reálná čísla. Kdyby daňoví poplatníci věděli co si platí a za kolik. A aby si platili pouze nezbytné a potřebné, co není možné obsloužit a zajistit jinak.
To by bylo, kdyby lidé netrávili každý den několik hodin cestováním za prací. Vždy mne fascinovalo, jak Prahou neustále projíždí množství aut, které převážejí vždy jednu osobu do zaměstnání na druhém konci města. Pokud by se dalo zařídit, aby každý mohl pracovat v nedalekém okolí svého bydliště, ušetřilo by se množství zbytečných člověkohodin, projetých pohonných hmot a dalšího, co s cestováním souvisí (třeba tekoucí nervy). Dříve jsem si říkal: raději pojedu tramvají, protože ta pojede i v případě, když s ní nepojedu. Už si to neříkám, jezdím hromadnou dopravou pravidelně, vlastně téměř každý den.
To by bylo, kdyby si lidé odpovídali na pozdrav. Většinou kolem sebe procházejí jen tak netečně, smutně a nezdravě. To proto, že se nezdraví. Baví mne zdravit ostatní lidi, a to i přesto, že jsem většinou starší, než oni. U žen je to jasné. Ovšem, málokdy mi někdo odpoví. A to je škoda. Zdravme se přátelé, a třeba se i jako společnost postupně uzdravíme.
Přeji všem pěkné úterý, stále slavnostní náladu a hodně radosti.
Dobrý den, a na shledanou
Petr
Petr Binder
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.