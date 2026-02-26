Těším se, až budu po tobě dědit, tati!
Poslední dobou z mého okolí odchází větší množství osob, než tomu bylo dříve. Umírají. Je to přirozené, s postupujícím věkem ti, kteří tu byli od našeho narození prostě umírají. Někteří dříve, jiní později. Můj syn (ten prostřední) mi občas řekne, že se těší, až bude po mně dědit. Vždy mě tak nějak píchne u srdce, ale uvědomuji si, že konec je nevyhnutelný. No což, alespoň budu mít radostného dědice.
V této souvislosti se stále častěji zabývám myšlenkou na to, co po nás tady zbude. Nic hmotného si s sebou nemůžeme vzít, zůstane to zde, a záleží na dědicích, jak s majetkem naloží. Obvykle se jedna generace snaží o rozkvět majetku a druhá to pak vesele probendí. Existují samozřejmě čestné výjimky.
Co po nás zůstane je láska. Láska lidí, kteří nás přežili. A také po nás zůstane naše tvorba. Každý z nás má talent na něco, jen to něco objevit. Někdo píše. Básničky, písně, knihy, scénáře. Někdo vyřezává. Někdo jiný maluje. Jiný tvoří z hlíny. Zjistil jsem, že každý den, kdy netvořím, je prakticky zbytečný. Nic se nepohlo, nezměnilo, jen jsem o den zestárl. Zatímco, pokud se mi podaří napsat pěkný text, písničku nebo něco vyřezat, mám skvělý pocit, že jsem ten den nepromarnil. To stejné mám i v práci. Pokud za celý den nikdo nepřijde, jsem v ní zbytečně.
Naopak, pokud se nezastavím, všichni jsou spokojení, veselí a šťastní. Je jedno, zda obsluhuji ve vinotéce, vydávám zásilky v Distribučním centru, předvádím nějaké řemeslo s přáteli nebo hraji pohádky Kočovného divadla poutníka Hrocha. To, že tuto práci dostanu i peníze, je jakýsi bonus hmotného světa (složenky se samy nezaplatí - kdy jsem naposledy viděl nějakou složenku). Velkou radost mám i z každého dalšího čtenáře mých knížek. A také ze zpětné vazby.
Tedy přátelé, tvořte. Měňte svět k lepšímu. Dnes jsem zaslechl hlášku „páchat dobro“. Řekl to premiér a je škoda, že takto dehonestuje právě dobro. Pokud máme čisté srdce i úmysly, pak nemůžeme udělat zásadní chybu. Dobro je správná cesta, nenechte se zviklat. Ať po nás zbyde mnoho dobrého. Ať na nás pozůstalí mohou myslet s láskou. Nic jiného nemá smysl.
Přeji všem hodně štěstí a pevné vůle... a pěkný den, pochopitelně
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Kdyby to šlo udělat jinak?
Znáte ten pocit, kdy si v duchu říkáte, že byste tohle a tamto udělali jinak, pokud byste věděli, jak se celá věc vyvine? Pokud ne, gratuluji vám, pravděpodobně se vždy chováte správně a dokonale. A nebo si jen lžete do kapsy?
Petr Binder
Nenávidím svoji práci
Tuhle větu slýchám čím dál tím častěji. Od různých lidí, kteří pracují na různých pozicích. Také jsem býval zaměstnancem, a nikdy jsem takhle neuvažoval. Také nemáte rádi svoji práci?
Petr Binder
Pracující politik
Přestaňte se smát. Není to protimluv, ani nedosažitelná meta. I politik je přece profese, navíc profese, kterou přece může vykonávat téměř každý. Jak tedy vypadá pracující politik? Skutečně pracující?
Petr Binder
Luxusní zboží za směšné peníze
Máte rádi kvalitu a přitom nechcete vydávat mnoho peněz? Takzvaný poměr výkon/cena. Byly doby, kdy jsem to tolik neřešil, ale dnes? Lákavými nabídkami se (nejen) internet jen hemží.
Petr Binder
Nově otevřeno!
Také u vás otevřeli nějaký nový obchod? Nejlépe s lákavým zbožím, či báječnými laskominami? U nás je těch obchodů, co jsou nově otevřené hned několik.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně
Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly...
Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky
Chaos, podcenění situace špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta...
Anonym nahlásil e-mailem bombu v Baťově nemocnici, policie zásah ukončila
Policie ve čtvrtek dopoledne prověřovala anonymní nahlášení výbušného systému v Krajské nemocnici...
Soud v Mostě se bude v dubnu opět zabývat propuštěním nejdéle vězněného Čecha
Okresní soud v Mostě se bude 9. dubna opět zabývat návrhem na propuštění nejdéle vězněného Čecha...
Škoda po požáru v panelovém domě ve Valašském Meziříčí je asi dva miliony korun
Škoda po středečním požáru v bytě v panelovém domě ve Valašském Meziříčí je předběžně vyčíslena na...
SLEVA Dvougenerační rodinný dům Lhota u Vsetína
Lhota u Vsetína, okres Vsetín
3 099 000 Kč
- Počet článků 201
- Celková karma 14,88
- Průměrná čtenost 955x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.