Tajemná noční nehoda

Ráno jsme byli na chirurgii, máme ji za rohem. V noci se mi totiž přihodila zvláštní nehoda. Nevím jak, ale zlomil jsem si ve spánku ruku. Je to vůbec možné?

Ostrá bolest v ruce mne probudila chvíli před půlnocí. Televize ještě vesele hrála, a žena na vedlejší části manželské postele vypadala dost překvapeně. Dívala se na mne s očima dokořán. Pohlédl jsem na svoji ruku, pálila a nemohl jsem hýbat s palcem a zápěstím.

„Co se to stalo?“ Zakňoural jsem netypicky. Obvykle mám mužný hlas, zejména po probuzení.

„Vůbec netuším,“ stále překvapená žena odhodila dálkové ovládání od televize. „Normálně jsi ležel, spal, pak se nějak přetočil, a pak jsi začal křičet. Asi zlý sen to byl.“

„Zlý sen? Vůbec nevím, co se mi zdálo. Ale vím, že moje ruka je v jednom ohni. Asi je zlomená.“

„Ty naděláš. Ukaž!“ Žena je nekompromisní. Jako by měla vystudovanou lékařskou faktultu s chirurgickou specializací.

Prohlédne moji nemocnou ruku, pak řekne něco jako, že to nic není, zvedne se, odejde do koupelny, chvíli tam štrachá, pak se opět vrátí, v ruce má šátek a ten mi přiloží na postiženou končetinu. Studí to, a celkem pomáhá.

„Máš to jen naražené, ochladím ti to, a bude zase dobře. Už se nemel, a spi.“ Končí naše noční lékařské okénko. „Hlavně se netoč na bok. A nevrť sebou! Dobrou noc.“

Ráno jsem nemohl dospat, protože naražená ruka pěkně opuchla, byla rudá s opalescencí fialové, a nemohl jsem hýbat palcem. Jako by mne někdo řezal šlachy starým nožem. Nedalo se nic dělat, vyrazili jsme za odbornou pomocí, na Bulovku.

„Cože jste to dělal?“ Zeptala se potřetí lékařka, snad abych stejnou odpovědí dokázal, že jsem při smyslech, a já jí opakoval, že jsem spal, otočil se, a náhle děsná bolest. Žena jen soustrastně přitakávala.

„Ještě nikdy se mu to nestalo. Asi mu řídnou kosti. V tomhle věku,“ doplnila žena, aby dodala vážnost celé situaci. Snad doufala, že se mi dostane lepší lékařská péče, jakožto téměř seniorovi.

„Tak, pojedete na rentgen, ten nám ukáže tu spoušť. Odveze vás Milánek, abyste nám někde nezkolaboval,“ lékařka pokyne statnému Milánkovi, ten přiveze kolečkové křeslo, uoží mne do něho, a bravurně vymanévruje z ordinace. Jedeme dlouhou chodbou, kde je poměrně zima, na RTG.

„Opravdu se mu to stalo takto?“ Dotírá doktorka na ženu, která s ní zůstala v ordinaci.

„No, víte, prakticky stalo. Já mu říkala, jestli zase usneš u toho svého šíleného filmu s Douglasem, přepnu si to na romantiku.“

„No a?“ Nechápe lékařka.

„No a on usnul, ale nechtěl mi ve spaní ten ovladač dát. Svíral ho křečovitě. Asi rigor mortis.“

„Rigor mortis nastává až po smrti.“ Odtuší žena v bílém plášti.

„To neznáte manžela, ten když usne, není k probuzení.“

„Aha. Rozumím. Takže píšu: Levou ruku si pacient poranil, když tvrdě usnul, a ve spaní se nebezpečně přetočil, a díky jeho nadváze došlo k poranění. Je to tak správně?“

Hezký den přeji všem, a zejména dobrým manželkám

Petr

OMNIA VINCIT AMOR

Autor: Petr Binder | čtvrtek 29.1.2026 10:53 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Další články autora

Petr Binder

Která slova nám ještě politici poškodí a znemožní?

Začalo to Věcmi veřejnými, pokračovalo přes Akci nespokojených občanů, Stačilo! a Spolu, až nyní k Motoristům. Měl jsem ta slova a slovní spojení rád, ale teď se jim raději vyhýbám. Je to stále náročnější.

28.1.2026 v 12:31 | Karma: 9,55 | Přečteno: 202x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Naposledy

Za toto zamyšlení vlastně může jedna reklama v televizi, která vyslovuje určité konkrétní číslo. Víte, kolikrát stihnete udělat nějakou běžnou, opakující se akci, než to bude naposledy?

27.1.2026 v 10:12 | Karma: 9,41 | Přečteno: 178x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Kuřáci, přemýšlejte

Obracím se na všechny kuřáky, kteří jsou tak závislí, že již nerozeznávají, kde končí jejich práva, a kde začínají práva někoho jiného, ideálně nekuřáka. Patříte do této skupiny? Zamyslete se.

26.1.2026 v 10:58 | Karma: 26,39 | Přečteno: 1599x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Do každého vagónu jeden smraďoch

Asi mám smůlu nebo příliš často jezdím hromadnou dopravou. Poslední dobou se v dopravních prostředcích často potkávám s lidmi, kteří porušují Přepravní podmínky. Prostě strašně páchnou. Je jedno, zda v tramvaji nebo v metru.

22.1.2026 v 12:51 | Karma: 20,89 | Přečteno: 522x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Předsevzetí? Chovejme se slušněji!

Od Nového roku máme dvacet dní a z lidí vyprchala slavnostní nálada Vánoc. Spoluobčané se oblékli do šedivého hávu nezájmu a sebestřednosti. A týká se to mnoha lidí. Bohužel.

20.1.2026 v 13:27 | Karma: 6,95 | Přečteno: 99x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
23. ledna 2026  12:43

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...

Autobus kvůli namrzlé silnici naboural do stromu, jedna cestující je zraněná

Autobus na zledovatělé silnici v Plzni narazil do stromu. Lehce se zranila...
29. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Autobus havaroval ve čtvrtek ráno na zledovatělé silnici v Plzni. Řidič s ním naboural do stromu....

Opilý řidič přepůlil octavií při nehodě strom, pomoc přivolal mobilní telefon

Vážná dopravní nehoda u Dašic na Pardubicku. (19. ledna 2026)
29. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Krajští hasiči na lince 112 přijímají čím dál víc oznámení o nehodách prostřednictvím moderních...

Z místa vyjel až napodruhé, tak vzteklý řidič autu před sebou naschvál rozbil zrcátko

Řidič vyjel z podélného stání až napodruhé, pak poničil zrcátko u auta, které...
29. ledna 2026  10:22

Vyjetí z podélného stání až napodruhé podle policistů zřejmě rozlítilo řidiče osobního vozu v...

Soud o vydání mobiliáře zámku rodu Walderode byl odročen. Nedorazili památkáři

Do některých důležitých oprav se nyní pustili na zámku Hrubý Rohozec.
29. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  10:10

Okresní soud v Semilech se měl ve čtvrtek v letité restituční kauze Walderode zabývat vydáním...

Petr Binder

  • Počet článků 190
  • Celková karma 15,82
  • Průměrná čtenost 994x
Petr Binder alias poutník Hroch.

www.petrhrochbinder.cz

Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.

 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.