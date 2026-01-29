Tajemná noční nehoda
Ostrá bolest v ruce mne probudila chvíli před půlnocí. Televize ještě vesele hrála, a žena na vedlejší části manželské postele vypadala dost překvapeně. Dívala se na mne s očima dokořán. Pohlédl jsem na svoji ruku, pálila a nemohl jsem hýbat s palcem a zápěstím.
„Co se to stalo?“ Zakňoural jsem netypicky. Obvykle mám mužný hlas, zejména po probuzení.
„Vůbec netuším,“ stále překvapená žena odhodila dálkové ovládání od televize. „Normálně jsi ležel, spal, pak se nějak přetočil, a pak jsi začal křičet. Asi zlý sen to byl.“
„Zlý sen? Vůbec nevím, co se mi zdálo. Ale vím, že moje ruka je v jednom ohni. Asi je zlomená.“
„Ty naděláš. Ukaž!“ Žena je nekompromisní. Jako by měla vystudovanou lékařskou faktultu s chirurgickou specializací.
Prohlédne moji nemocnou ruku, pak řekne něco jako, že to nic není, zvedne se, odejde do koupelny, chvíli tam štrachá, pak se opět vrátí, v ruce má šátek a ten mi přiloží na postiženou končetinu. Studí to, a celkem pomáhá.
„Máš to jen naražené, ochladím ti to, a bude zase dobře. Už se nemel, a spi.“ Končí naše noční lékařské okénko. „Hlavně se netoč na bok. A nevrť sebou! Dobrou noc.“
Ráno jsem nemohl dospat, protože naražená ruka pěkně opuchla, byla rudá s opalescencí fialové, a nemohl jsem hýbat palcem. Jako by mne někdo řezal šlachy starým nožem. Nedalo se nic dělat, vyrazili jsme za odbornou pomocí, na Bulovku.
„Cože jste to dělal?“ Zeptala se potřetí lékařka, snad abych stejnou odpovědí dokázal, že jsem při smyslech, a já jí opakoval, že jsem spal, otočil se, a náhle děsná bolest. Žena jen soustrastně přitakávala.
„Ještě nikdy se mu to nestalo. Asi mu řídnou kosti. V tomhle věku,“ doplnila žena, aby dodala vážnost celé situaci. Snad doufala, že se mi dostane lepší lékařská péče, jakožto téměř seniorovi.
„Tak, pojedete na rentgen, ten nám ukáže tu spoušť. Odveze vás Milánek, abyste nám někde nezkolaboval,“ lékařka pokyne statnému Milánkovi, ten přiveze kolečkové křeslo, uoží mne do něho, a bravurně vymanévruje z ordinace. Jedeme dlouhou chodbou, kde je poměrně zima, na RTG.
„Opravdu se mu to stalo takto?“ Dotírá doktorka na ženu, která s ní zůstala v ordinaci.
„No, víte, prakticky stalo. Já mu říkala, jestli zase usneš u toho svého šíleného filmu s Douglasem, přepnu si to na romantiku.“
„No a?“ Nechápe lékařka.
„No a on usnul, ale nechtěl mi ve spaní ten ovladač dát. Svíral ho křečovitě. Asi rigor mortis.“
„Rigor mortis nastává až po smrti.“ Odtuší žena v bílém plášti.
„To neznáte manžela, ten když usne, není k probuzení.“
„Aha. Rozumím. Takže píšu: Levou ruku si pacient poranil, když tvrdě usnul, a ve spaní se nebezpečně přetočil, a díky jeho nadváze došlo k poranění. Je to tak správně?“
Hezký den přeji všem, a zejména dobrým manželkám
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Další články autora
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.