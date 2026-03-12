Studium jako droga?

Včera jsem absolvoval svoji třetí promoci. Na stará kolena. Někteří profesoři jsou mladší než já, a to i výrazně. A dál? Bude to má poslední promoce?

Jako mladík jsem neměl příliš trpělivosti, a tak žádná z vysokých škol, které jsem tehdy navštívil, nebyla řádně ukončena. Maminka s tatínkem z toho byli smutní, protože se těšili, jak budou mít doma inženýra. Nevyšlo to, a já si s tím moc hlavu nelámal, přišly dramatické situace, a na školu nebylo ani pomyšlení.

Teprve po mnoha letech, konkrétně v roce 2007, tedy ve stejném roce, ve kterém jsem pěšky došel do Vatikánu za Svatým otcem se sochou svatého Václava (viz. třetí knížka Putování Hrocha), jsem opět usedl do školních lavic. Vybral jsem si Sociální a masovou komunikaci. Mělo to logickou návaznost na mé působení v pražských rádiích.

Z legrace jsem říkal, že masová ta komunikace je proto, že mám za sebou SPŠ technologie masa. Toto studium jsem prapůvodně zamýšlel jako vhodný dárek pro moji maminku. Prostě jsem jí ukázal index, a myslel si, že bude mít radost. Měla. Ale zároveň se mě každý týden ptala, co je nového ve škole. Naštěstí mi nechtěla podepisovat domácí úkoly.

V roce 2010 se konala má první promoce, a já byl šťastný, že je máma ráda. Dokončil jsem bakalářská studia. A hotovo. Myslel jsem si, že mám odstudováno, a na další pokračování nemyslel. Vlastně se nic nezměnilo, pouze mé pracovní vizitky.

Až v roce 2023, kdy jsem viděl, kdo všechno kandiduje na post prezidenta republiky, jsem se rozhodl, že chci vědět více o fungování veřejné správy. Vím, že je komplikovaná, a každá změna v ní vyžaduje obrovské úsilí a dlouhý čas. Zejména, pokud by ta změna měla být k lepšímu, transparentnějšímu a efektivnějšímu fungování veřejné správy.

Našel jsem si příslušný obor, přihlásil se, a začal opět studovat. Tentokrát to nebylo kvůli mamince (ta již odpočívá s tátou). Důvodem mého studia bylo cosi jiného. Chtěl jsem se dovzdělat v oboru, který hodlám v následujících letech ovlivňovat. A to pozitivním směrem. Naše země je krásná a nezaslouží si plýtvání veřejnými prostředky, ani úředníky, kteří se domnívají, že stále žijí v c. a k. mocnářství, a mají neomezenou moc, danou jim kulatým razítkem (či spíše digitálním podpisem).

Existují jasně dané postupy, celá architektura eGovernmentu, je možné vše propojit do fungujícího celku, který bude možné řídit, kontrolovat a neustále zdokonalovat. Máme prostředky i nástroje. Umíme se domluvit na konkrétních krocích, které jsou pro tuto změnu nezbytné. Jen nám chybí ten pověstný (či pomyslný) krůček k naplnění.

V září (ano, měl jsem poněkud hektické období při skládání poslední zkoušky, a také během obhajoby mé diplomové práce) se konala druhá promoce. Převzal jsem magisterský diplom, vyslechl si povzbuzující proslovy, a souběžně ještě studoval postgraduální program MPA – Master of public administration – Moderní veřejná služba. Ne správa, ale služba.

Včera se konala poslední z mých promocí. Dokončil jsem i tento program, obhájil závěrečnou práci i obě semestrální, a stal jsem se osobou poučenou. Cítím, že musím pokračovat ve studiu. Hlava na to má, rodina mi fandí a pomáhá (moc děkuji). Existuje snad lepší konstalace? Ovšem důležitější, než další studium, je přetavení již získaných vědomostí do praktického života. Je na to veřejná správa připravena? A bude někdy?

A jak jste na tom se studiem vy? Rozvíjíte se nebo už jen odpočíváte?

V každém případě vám přeji pěkný den, a používejme zdravý rozum při každé činnosti, a také lehkou dávku kritického myšlení, pak třeba tak snadno nepodlehneme lákavým nabídkám nejrůznějších podvodníků.

Petr

OMNIA VINCIT AMOR

Autor: Petr Binder | čtvrtek 12.3.2026 14:42 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Další články autora

Petr Binder

Kdo mi snědl chlebíček?

Miluji chlebíčky. Vlastně ne, mám je moc rád. Ovšem, pokud mi někdo sáhne na můj oblíbený, měním se v nebezpečného tvora. A který chlebíček mám nejraději?

10.3.2026 v 11:21 | Karma: 16,77 | Přečteno: 280x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Složení

Díváte se na složení výrobku předtím, než ho koupíte nebo hledíte jen na cenu? Já se na složení dívám, a někdy se nestačím divit, co všechno si mohu zakoupit.

6.3.2026 v 10:02 | Karma: 11,32 | Přečteno: 178x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Nechtějí pít, ale ani pracovat

Nová doba, určitá skupina obyvatelstva nechce pít alkoholické nápoje. Projevuje se to na prodejích, ničí to zaběhané pořádky, někteří krachují, jiní se vrhli na nealko. Horší je, že tato skupina nechce ani pracovat.

5.3.2026 v 11:57 | Karma: 26,19 | Přečteno: 578x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Zničující závislost na seriálech

Zjistil jsem, jak nebezpečné jsou seriály. Zejména ty zahraniční, se skvělým českým dabingem. Ale i některé české seriály, zejména obsazené kvalitními herci. Jak se na seriály díváte vy?

3.3.2026 v 12:14 | Karma: 12,79 | Přečteno: 314x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

A co děláte s drobnýma?

Pro někoho jsou drobné tisícovky, ale já mám na mysli skutečné drobné, tedy koruny, dvoukoruny a pětikoruny. Haléře už nemáme, a desetikoruna i dvacka to už jsou pěkné peníze, o padesátikoruně nemluvě.

2.3.2026 v 11:37 | Karma: 16,46 | Přečteno: 328x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS
11. března 2026  7:25

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...
11. března 2026  12:08,  aktualizováno  12. 3.

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.
10. března 2026  5:59

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.
8. března 2026

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...
6. března 2026  18:42

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...

Po požáru je dům v Holešovicích neobyvatelný. Lidé půjdou do náhradních bytů

Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze...
12. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Osm obyvatel domu v pražských Holešovicích, který v úterý vážně poškodil několikahodinový požár...

Brno chystá změnu v Jugoslávské. Jednosměrky ve městě zklidňují dopravu

Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...
12. března 2026  5:52,  aktualizováno  15:07

Řidiči využívají Jugoslávskou ulici v brněnských Černých Polích jako zkratku, aby nemuseli jet za...

První „ostrá“ tramvaj se projela po Dvoreckém mostě. Testovala signalizaci

Zkušební test tramvaje na novém Dvoreckém mostě v Praze. (12. března 2026)
12. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Nový Dvorecký most v Praze se ve čtvrtek vydala testovat první „ostrá“ tramvaj. Stavba, která spojí...

Lyžařská sezona v Plzeňském kraji pomalu končí, v provozu jsou jen části areálů

ilustrační snímek
12. března 2026  13:16,  aktualizováno  13:16

Teplé jarní počasí a místy i déšť zhoršily podmínky pro lyžování v Plzeňském kraji. Část menších...

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Petr Binder

  • Počet článků 207
  • Celková karma 15,67
  • Průměrná čtenost 938x
Petr Binder alias poutník Hroch.

www.petrhrochbinder.cz

Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.

 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.