Staré dobré časy
Jedno je jisté. Všichni nakonec umřeme, ale záleží na tom, jak jsme před smrtí žili. Záleží na tom? Myslím, že záleží. Procházíme životem od nevědění a tušení, postupně až k určitému vědění, a potlačování neracionálních mechanismů. Třeba hlasu svědomí.
To je ten slabý hlásek, který nám v určitých situacích říká, že to, co chceme dělat (případně již konáme), není úplně dobré, a dost možná se na to přijde, a pak bude ostuda. Svědomí máme všichni, a každému z nás se občas ozve. Ne všichni ten hlásek poslechneme.
Zpět ke starým dobrým časům. Které to vlastně byly? Čas dětství a dospívání, kdy nám rodiče a další dospělí radili, co máme a co nemáme dělat. Že je škola naše jediná povinnost, a že by si to s námi rádi vyměnili, kdyby to šlo.
Nebo to byly staré dobré časy, kdy jsme byli mladší, začali vydělávat, a svět byl takové skvělé místo k žití. Nic nás chronicky nebolelo, sil jsme měli na rozdávání, kariéra byla slibně našlápnuta a nastartována, a nebyl den, kdy by se člověk necítil zamilován (od platonických vztahů, až k těm opravdovým).
Staré dobré časy už byly, a každá změna je spíše k horšímu. Kam se člověk podívá, visí nějaké to parte, odcházejí dávní přátelé, ale také rodiče jsou pryč. Ti, se kterými bychom se tak rádi radili. Nebo jen radovali z našich rozličných životních úspěchů. Zůstáváme osamoceni, a nakonec nám nezbyde, než čekat na biologický konec.
Ovšem mezitím je děsná hromada dní. A záleží opravdu jen na nás, zda to budou dny jeden jako druhý, bezvýznamný, během kterého se vám nic nepřihodilo, nepovedlo, ani nerozbilo. Nebo to budou dny naplněné radostí, štěstím a optimismem.
Můžeme pracovat tam, kde nás to baví a inspiruje k rozvoji. Můžeme tvořit, a ponechat tu nějaké dílo, které další lidi potěší. Můžeme podávat informace o cestách, které jsme během života prošlapali, aby ti, kteří přijdou po nás věděli, kudy se dát.
A nebo nedat, pokud se jedná o slepou uličku. Nenechme si ujít již ani jeden den, o kterém nebudeme jednou vědět, že proběhl. Jedině tak si zajístíme nové dobré časy, ze kterých se časem stanou staré dobré časy. Může se to zdát nesnadné, ale týká se to pouze prvního kroku a míry odhodlání. Zbytek je již brnkačka.
Petr Binder
Zítra
Zítra se stane něco zásadního. Tak zásadního, že to promění životy mnoha lidí. A třeba i těch, které dobře znáte. Zítra se to stane.
Petr Binder
Osobní radost
Posední dobou cítím, že radosti mezi mými známými znatelně ubývá. Ptal jsem se jich na důvody, a jsou rozličné. Radost je přece důležitá součást života, tak proč to mnohdy nejde, mít radost?
Petr Binder
Všechno je drahé. Proč?
Drahota téměř všeho je všudepřítomná a může za to, jak už to tak bývá, několik rozličných okolností. Některé můžeme ovlivnit, jiné prostě nemůžeme. Tedy možná nemůžeme.
Petr Binder
Potraviny za ty nejlepší ceny? Ne, děkuji.
Objevil jsem nový obchod, kde se pyšní nízkými cenami. Jsem vyhlášený kolenovrt a tak mne nabídka obchodu silně zajímala. Nakoupil jsem zde spoustu dobrot za směšné ceny. Ovšem doma mne žena nepochválila, že jsem tolik ušetřil.
Petr Binder
Kdo to neumí bez dotací, nemá podnikat
Dotace. Slovo, které vyvolává emoce, zpravidla záporné. To proto, že na dotaci dosáhne pouze někdo. Ostatní jsou znevýhodněni. A prakticky všichni se na dotace skládáme. Je lhostejné, z jakých zdrojů ty dotace jsou vypláceny.
