Složení
Mám rád nakupování, přestože se jednáo hlavní příčinu toho, že se peníze kutálejí ode mne. Podobně nevyhnutelná příčina, jako je svatba v případě rozvodů. Bez toho to prostě nejde. Jdu do obchodu, a jsem připravený na to, že tam nějaké peníze nechám.
Vezmu košík, odložím brýle, a kochám se nabídkou usazenou v regálech. Vždy přesně vím, co chci nakoupit, leč málokdy se mi to povede. Obvykle mám 30x více, než jsem chtěl koupit, a 60x více toho, než opravdu potřebuji. Pokud jde se mnou rodina, pak jsou ty násobky ještě o něco vyšší.
Brýle odkládám z toho důvodu, že si pečlivě čtu informace na obalu. Obvykle jsou psané menším písmem. I zde je úměra. Čím důležitější informace, tím méně čitelná je. Hledám zpravidla výrobce, protože si chci vybrat ideálně české zboží. Pak jdu na expiraci, a také na složení a další povídání.
Někdy se nestačím divit, jak jsou k nám výrobci štědří. Bohužel se to ovšem netýká hlavních surovin (např. masa), ale spíše dochucovadel, barviv, konzervantů, látek protispékavých a dalších chemikálií. Jeden příklad za všechny: Kromě vepřových kůží, brambor (17 %), vepřového masa (7 %), mouky a cibule, je v tomto výrobku obsažen sójový bílkovinný hydrolyzát, zvýrazňovač chuti a vůně, cukr, barvivo amoniak sulfitový.
Víte, co by to mohlo být?
Po otevření se to má spotřebovat do 48 hodin. Patrně pak se to promění v něco divokého. A co vy? Díváte se na složení výrobků? Na jejich energetickou hodnotu? Nebo vás zajímá pouze cena (sleva)? Berete nakupování šmahem nebo si pečlivě vybíráte? Jste konzervativní a kupujete jen osvědčené výrobky nebo rádi experimentujete s rizikem, že se spálíte?
Děkuji za čtení mých blogů, a všem přeji pěkný den i konec týdne, a klidné nakupování
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Nechtějí pít, ale ani pracovat
Nová doba, určitá skupina obyvatelstva nechce pít alkoholické nápoje. Projevuje se to na prodejích, ničí to zaběhané pořádky, někteří krachují, jiní se vrhli na nealko. Horší je, že tato skupina nechce ani pracovat.
Petr Binder
Zničující závislost na seriálech
Zjistil jsem, jak nebezpečné jsou seriály. Zejména ty zahraniční, se skvělým českým dabingem. Ale i některé české seriály, zejména obsazené kvalitními herci. Jak se na seriály díváte vy?
Petr Binder
A co děláte s drobnýma?
Pro někoho jsou drobné tisícovky, ale já mám na mysli skutečné drobné, tedy koruny, dvoukoruny a pětikoruny. Haléře už nemáme, a desetikoruna i dvacka to už jsou pěkné peníze, o padesátikoruně nemluvě.
Petr Binder
Těším se, až budu po tobě dědit, tati!
Už jste někdy dědili? Jaké to bylo? Smíšené pocity, že? Můj syn mne častuje touto větou už několik let, a musím se přiznat, že mi to nedělá úplně radost. Co po nás vlastně zůstane na tomto světě, až definitivně odejdeme?
Petr Binder
Kdyby to šlo udělat jinak?
Znáte ten pocit, kdy si v duchu říkáte, že byste tohle a tamto udělali jinak, pokud byste věděli, jak se celá věc vyvine? Pokud ne, gratuluji vám, pravděpodobně se vždy chováte správně a dokonale. A nebo si jen lžete do kapsy?
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?
Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...
Koncert dvou kapel
Jedinečný koncertní večer propojující dvě výrazné hudební formace si poslechnou lidé v turnovské...
Do odstaveného náklaďáku na D35 narazila dodávka, část dálnice stojí
Z důvodu nehody na 243. km D35 ve směru z Olomouce na Mohelnici je dálnice v tomto směru uzavřena....
Stavbu podjezdu ve Studénce budou provázet dopravní omezení
Na tahu k Mníšku pod Brdy hořel jeřáb. Zásah hasičů komplikuje i provoz autobusů
K požáru jeřábu dnes ráno vyjížděli hasiči na mezi Lipencemi a Jílovištěm v okrese Praha-západ....
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...
- Počet článků 204
- Celková karma 15,74
- Průměrná čtenost 949x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.