Složení

Díváte se na složení výrobku předtím, než ho koupíte nebo hledíte jen na cenu? Já se na složení dívám, a někdy se nestačím divit, co všechno si mohu zakoupit.

Mám rád nakupování, přestože se jednáo hlavní příčinu toho, že se peníze kutálejí ode mne. Podobně nevyhnutelná příčina, jako je svatba v případě rozvodů. Bez toho to prostě nejde. Jdu do obchodu, a jsem připravený na to, že tam nějaké peníze nechám.

Vezmu košík, odložím brýle, a kochám se nabídkou usazenou v regálech. Vždy přesně vím, co chci nakoupit, leč málokdy se mi to povede. Obvykle mám 30x více, než jsem chtěl koupit, a 60x více toho, než opravdu potřebuji. Pokud jde se mnou rodina, pak jsou ty násobky ještě o něco vyšší.

Brýle odkládám z toho důvodu, že si pečlivě čtu informace na obalu. Obvykle jsou psané menším písmem. I zde je úměra. Čím důležitější informace, tím méně čitelná je. Hledám zpravidla výrobce, protože si chci vybrat ideálně české zboží. Pak jdu na expiraci, a také na složení a další povídání.

Někdy se nestačím divit, jak jsou k nám výrobci štědří. Bohužel se to ovšem netýká hlavních surovin (např. masa), ale spíše dochucovadel, barviv, konzervantů, látek protispékavých a dalších chemikálií. Jeden příklad za všechny: Kromě vepřových kůží, brambor (17 %), vepřového masa (7 %), mouky a cibule, je v tomto výrobku obsažen sójový bílkovinný hydrolyzát, zvýrazňovač chuti a vůně, cukr, barvivo amoniak sulfitový.

Víte, co by to mohlo být?

Po otevření se to má spotřebovat do 48 hodin. Patrně pak se to promění v něco divokého. A co vy? Díváte se na složení výrobků? Na jejich energetickou hodnotu? Nebo vás zajímá pouze cena (sleva)? Berete nakupování šmahem nebo si pečlivě vybíráte? Jste konzervativní a kupujete jen osvědčené výrobky nebo rádi experimentujete s rizikem, že se spálíte?

Děkuji za čtení mých blogů, a všem přeji pěkný den i konec týdne, a klidné nakupování

Petr

OMNIA VINCIT AMOR

Autor: Petr Binder | pátek 6.3.2026 10:02 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Petr Binder

  • Počet článků 204
  • Celková karma 15,74
  • Průměrná čtenost 949x
Petr Binder alias poutník Hroch.

www.petrhrochbinder.cz

Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.

 

