Running sushi vs. bufet

Dlouhou dobu jsme ujížděli na running sushi. Měli jsme oblíbené restaurace po Praze, a tam jsme si občas zašli. Ovšem teď jsme objevili úplně jiný systém, a ten nás baví více.

Máte rádi sushi? Jídlo plné rýže, ryb, mořské řasy a dalších ingrediencí. Dříve jsme si ho dělali doma. Přesně tak, jak mne to naučil japonský mistr sushi. Pak začali na sushi chodit i kamarádi, a skončil jsem ve chvíli, kdy bylo potřeba zpracovat 10 kilo rýže a tomu odpovídající dobroty, co se do rolek a na nigiri dává.

Začali jsme chodit na running sushi. To je ta zvláštní restaurace, kde lidé sedí u průhledného tunelu, kde dole jezdí studené dobroty, a nahoře ty teplé. I v tomto segmentu stravování došlo k postupnému úpadku. A to jak sortimentově, tak i kvalitou použitých surovin.

Tam, kde dříve jezdila hromada krevet na nejrůznější způsoby, a losos v mnoha provedeních, tuňák, ale i máslová ryba, a hřebenatky, dnes jezdí tofu, puding, oříšky, smažený sýr, banán, dezerty a další talířky, které se sushi nemají nic společného. Postupně jsme vyřazovali jednu restauraci za druhou.

Díky hladu po dobrém sushi jsme hledali a nalezli. Jedná se o systém bufetového uspořádání. Na velkých mísách jsou úhledně naskládané různé druhy maki rolek, nigiri, kousek dál jsou masové směsi, nudle a rýže. Na druhé straně konzument nalezne syrové ryby i masové plátky, které si může nechat ugrilovat s vybranou omáčkou nebo si rybky dát jako sashimi.

Nechybí tu ani sladkosti, spousta smaženého a další laskominy. Člověk tu nesedí jako pecivál u pohyblivého pásu, ale aktivně vyskakuje od stolu a nabírá si to, na co má zrovna chuť. Nemusí čekat, zda k němu něco přijede nebo mu to lidé, co sedí před ním, stáhnou z pásu. A doporučuji vyrazit na tuto hostinu co nejdříve po otevření. Tácy jsou plné, restaurace prázdná, a vy máte klid na debužírování.

Přeji všem pěkný den, a dobrou chuť, pokud právě konzumujete nějakou dobrotu. Jaké sushi máte nejraději?

Petr

OMNIA VINCIT AMOR

Autor: Petr Binder | středa 18.3.2026 12:59 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Stavba urgentnĂ­ho pĹ™Ă­jmu Nemocnice Sokolov je ve druhĂ© polovinÄ›
Petr Binder

  • Počet článků 211
  • Celková karma 14,98
  • Průměrná čtenost 927x
Petr Binder alias poutník Hroch.

www.petrhrochbinder.cz

Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.

 

