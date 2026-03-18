Running sushi vs. bufet
Máte rádi sushi? Jídlo plné rýže, ryb, mořské řasy a dalších ingrediencí. Dříve jsme si ho dělali doma. Přesně tak, jak mne to naučil japonský mistr sushi. Pak začali na sushi chodit i kamarádi, a skončil jsem ve chvíli, kdy bylo potřeba zpracovat 10 kilo rýže a tomu odpovídající dobroty, co se do rolek a na nigiri dává.
Začali jsme chodit na running sushi. To je ta zvláštní restaurace, kde lidé sedí u průhledného tunelu, kde dole jezdí studené dobroty, a nahoře ty teplé. I v tomto segmentu stravování došlo k postupnému úpadku. A to jak sortimentově, tak i kvalitou použitých surovin.
Tam, kde dříve jezdila hromada krevet na nejrůznější způsoby, a losos v mnoha provedeních, tuňák, ale i máslová ryba, a hřebenatky, dnes jezdí tofu, puding, oříšky, smažený sýr, banán, dezerty a další talířky, které se sushi nemají nic společného. Postupně jsme vyřazovali jednu restauraci za druhou.
Díky hladu po dobrém sushi jsme hledali a nalezli. Jedná se o systém bufetového uspořádání. Na velkých mísách jsou úhledně naskládané různé druhy maki rolek, nigiri, kousek dál jsou masové směsi, nudle a rýže. Na druhé straně konzument nalezne syrové ryby i masové plátky, které si může nechat ugrilovat s vybranou omáčkou nebo si rybky dát jako sashimi.
Nechybí tu ani sladkosti, spousta smaženého a další laskominy. Člověk tu nesedí jako pecivál u pohyblivého pásu, ale aktivně vyskakuje od stolu a nabírá si to, na co má zrovna chuť. Nemusí čekat, zda k němu něco přijede nebo mu to lidé, co sedí před ním, stáhnou z pásu. A doporučuji vyrazit na tuto hostinu co nejdříve po otevření. Tácy jsou plné, restaurace prázdná, a vy máte klid na debužírování.
Přeji všem pěkný den, a dobrou chuť, pokud právě konzumujete nějakou dobrotu. Jaké sushi máte nejraději?
Petr
Petr Binder
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.