Řízek a guláš, bez šesti!
Už si ani nepamatuji, kdy jsem jedl svůj první řízek. Ani na guláš si nepamatuji, ale muselo to být děsně dávno. Ještě v dobách, kdy maso vonělo, a maminky vařily doma. Pamatuji si, že v neděli ráno, kdy ještě rodina odpočívala, máma už řádila v kuchyni. Vím to proto, že můj dětský pokoj sousedil s kuchyní.
Nejprve bylo slyšet rachocení s nádobím, a za nějakou chvilku už zavoněla cibulka. Maminka strávila v kuchyni celé dopoledne, a pak jsme to všechno snědli. Za půl hodiny třeba. Dnes je to jinačí. Hospodyňky už netráví celá dopoledne a večery v kuchyni. Nakupují se polotovary, konzervy a sklenice. Konzumujeme jídla, která někdo připravil už dříve, a někde úplně jinde.
Miluji řízky. Normálně uříznutý kus masa (prosím pěkně přes vlákna), osolený, opepřený, obalený v hladké mouce, pak ve vajíčku (do něho dávám mléko nebo smetanu a také koření a sůl), nakonec ve strouhance. Takový řízek se těší na smažení. A je úplně jedno, zda se jedná o kuřecí (stehenní mám raději, než prsní), vepřové (kýtu mám raději, než krkovici či pečeni), hovězí (s česnekem), telecí (Vídeňský na přepuštěném másle). Už jsem jedl i řízečky z panenky, divočiny a dalších mas, ale klasika je klasika.
K řízku si s chutí dám vařené brambory maštěné máslem (ne margarínem), případně bramborovou kaši, a nejraději bramborový salát domácí výroby. Ovšem, mohu takový řízek konzumovat i samostatně. Chleba netřeba, již je obalen ve strouhance z pečiva. Ani citron nemusím. Někdy si zajdu na řízek do restaurace. Pomiňme cenu, ale když vám přinesou řízek, na který se už půl hodiny těšíte, a on je brutálně přesolený, zůstanou vám pouze oči pro pláč.
A guláš? Moje srdcovka, ale už si ho dopřávám méně, než v letech minulých. Klasický maďarský guláš s temnou paprikou, a hlavně báječně udušenou hovězí kližkou, která je měkká jako dort. Občas ho vařím i na otevřeném ohni, ve velkém kotli. To je náramná dobrota. Jen s chlebem. A pivem. Také mám rád Segedínský guláš z vepřového plecka, se zelím a zakysanou smetanou. Úplně ho cítím. Jen ty knedlíky mi nedělají dobře.
Už jsem vařil i perkelt, a nepohrdnu ani buřtgulášem, který, pokud se udělá poctivě, musí chutnat téměř každému. Vegetariáni si připravují guláše se sójovým masem, či houbami. Je to jejich volba, do toho se nemontuji. Když mohou mít vegetariánské párky, tlačenku, paštiku, ať si mají i guláše a řízky (třeba cuketové). Já si dám masitou dobrotu. Doma děláme i malé řízečky, je to sice větší patlačka, ale výsledek za to stojí.
A jaké řízky či guláše máte rádi vy? Nějaký speciální a osvědčený recept? Přeji všem dobrý den, a dobrou chuť, pokud právě konzumujete nějakou dobrotu.
Petr
Petr Binder
Nebezpečná sluchátka
Potkávám stále více lidí se sluchátky na uších. Na ulici, v metru, ale také v obchodě. Některá sluchátka ani není vidět, ale kravál umí vyrobit slušný. Takový člověk se sluchátky, který nevnímá okolí, je nebezpečný. Zejména sobě.
Petr Binder
Opět jsem uvařil polévku, kterou lidé milují
Před mnoha lety jsem se přihlásil do pořadu PROSTŘENO! a podařilo se mi ho spoluvyhrát. Pak jsem byl znovu pozván do speciálu, kde vařili vítězové. Tam jsem udělal polévku, které se někteří báli.
Petr Binder
Investujete vůbec správně?
Investování jako způsob, jak zhodnotit (své) peníze. Ze všech stran na nás útočí reklamy na nejrůznější možnosti investic, a zdálo by se, že v tom není žádný háček. Důležitá informace je však pod čarou.
Petr Binder
Running sushi vs. bufet
Dlouhou dobu jsme ujížděli na running sushi. Měli jsme oblíbené restaurace po Praze, a tam jsme si občas zašli. Ovšem teď jsme objevili úplně jiný systém, a ten nás baví více.
Petr Binder
Kdo mne nutí do hubnutí?
Hubnutí je přirozenou součástí mého života. Mám všechny předpoklady k tomu, abych byl obézní, a na rozdíl od mých kamarádů hubeňourů, kteří mohou jíst prakticky cokoliv, jsem odkázán na dietu.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka
Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Žena odešla z domova ve středu po...
Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih
Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom...
Ochranka nás nepustila do klubu, protože jsme Romové, tvrdí aktivista. Šetří to policie
Aktivista Jaroslav Miko podal trestní oznámení kvůli tomu, že jemu a skupině blízkých lidí nebyl...
Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení
Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve...
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.