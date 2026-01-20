Předsevzetí? Chovejme se slušněji!
Vánoční stromky postupně končí u kontejnerů a popelnic. Z bytů vyvanula vůně jehličí, cukroví a františka. Lidé opět najeli do zajetých kolejí. Někteří si dali na Nový rok předsevzetí, tak jako každý rok. Vždyť se to tak dělá. A za pár dní je předsevzetí odsouzeno k zapomnění. Příliš vysoko nastavená laťka? Zhubnout dvacet kilo (po Vánocích třicet), přestat kouřit, naučit se španělštinu, přestěhovat se do lepšího, najít si konečně důvod žít.
Předsevzetí si nedávám. Ne proto, že je nedodržuji, ale z toho důvodu, že potřebné změny rád dělám v průběhu roku. I dárky raději dávám průběžně, a ne v zástupu gratulantů. Nejrůznější korekce chování, jednání či vzhledu, se mohou provádět i jindy, než na první den nového roku. Nic tomu nebrání, vážně.
Nyní však vidím, že lidé slevují i z jinak užívaných vzorců chování, jakými se vyznačuje společnost vyspělá, sociálně solidární, statečná, chytrá a odpovědná. Je taková naše společnost? Může taková být? Jak se to provádí?
V první řadě nemůžeme a nesmíme rezignovat na slušné chování. To, co nám rodiče vždy vštěpovali a máme to zakořeněné. Nemusíme na to myslet, prostě víme, a chováme se tak. Jak je to prosté. Jednoduše slušně odpovědět na pozdrav. Přiznám se, že zpravidla zdravím pouze starší spoluobčany a ženy. Pokud bych si dělal statistiku zjistím, že odpoví slabá třetina pozdravených. A slušně odpoví (dobrý den) tak jeden dva ze sta.
Většinou se nedozvím nic, občas je odpovědí „dobrej“ a někdy jen takové zabručení. Asi se lidé bojí, že po nich budu něco chtít, ale nevypadám jako podomní obchodník. Mám snad doplnit k dobrému dni i to, že po nich nic nechci? To ale není pravda. Chci, aby mi odpověděli. Slušně. Jednoduše. Je to takový problém?
Stejně je to jednoduché, jako uvolnění sedadla v hromadné dopravě někomu, kdo je starší, invalidní (znevýhodněný) či těhotný. Možná si říkáte, že tomu, kdo má hůl, se už dobře stojí, a že krásně vlaje při brždění, ale opak je pravdou. Rád si sedne, a vaše zdravé, mladší nohy to jistě zvládnou. Ovšem, musíme to mít zakódované v hlavě.
Mohl bych dále pokračovat výčtem jednoduchých situací, do kterých se každý den dostáváme v rámci sociálního kontaktu. Známe je všichni. Jako třeba, že chodíme vpravo, abychom nemuseli nemotorně kličkovat mezi protijdoucími spoluobčany. Platí to pro chodníky, ale i na přechodech a jinde. Třeba na silnicích by to bylo fatální.
Rád bych se dotkl i pejskařů, zejména těch, kteří ponechávají hladkou stolici svých mazlíčků na chodnících, před garážemi a nejrůznějšími vchody. Nechají pejsky volně pobíhat a nestarají se o jejich vyprazdňování. Zapomínají na odpovědnost. A stávají se z nich odsouzeníhodní jedinci, kteří kazí pověst všem ostatním slušným pejskařům.
V každém případě je dobré si neustále připomínat, že slušnost, odpovědnost, statečnost, ochota, dobrosrdečnost (milosrdenství), a další pozitivní vlastnosti našeho chování nejsou slabostí. Díky těmto atributům chování jednotlivce se může i celá společnost stát vyspělou, odpovědnou a sociálně silnou. Pak si nenecháme líbit všechny poklesky oné šedivé menšiny, která bude raději všechno zpochybňovat, než aby se chytla za nos, a chovala se slušně.
Naším chováním dáváme příklad mladší generaci. Až budeme staří a nemohoucí, budeme rádi, když nás někdo pozdraví, pohladí, usměje se a pustí sednout v tramvaji.
Přeji všem lidem bez rozdílu pěkný den, a zamýšlejme se nad vlastními kroky.
Petr Binder
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Kompars? Již nikdy více!
Před týdnem jsem se přihlásil na natáčení zahraniční reklamy. Zaujalo mne, že se točí v noci, a tak nepřijdu o drahocenný čas ve dne. Vybrali mě, a pak se začalo dít něco těžko uvěřitelného. Ovšem, vše je pravda pravdoucí. Fakt.
Petr Binder
Jsem o tři roky starší, než můj táta
Zní to divně, ale je to pravda pravdoucí. A vnouče mám jen o trochu mladší, než nejmladšího syna. To už je ale celkem běžné, že? Čas je prostě relativní, a záleží, jak se na něho díváme.
Petr Binder
Zlomyslný stromek
Blíží se Vánoce, a tak musím všechny varovat, aby byli obezřetní při výběru stromečku, ze kterého posléze udělají vánoční.
Petr Binder
Nejtěžší zkouška
Některé zkoušky v životě jsou snadné. Jiné náročnější. A některé jsou velmi těžké, zdánlivě nepřekonatelné. Je to zdánlivě zeď, kterou se nedaří probourat žádnými dostupnými prostředky.
Petr Binder
Piníky
Dříve to byly odznaky, co jsme si hrdě připínali na oděv. S dlouhým špendlíkem, který byl velmi nebezpečný, pokud jsme byli neopatrní. V současné době sbírám piníky. A špendlíků se už tolik nebojím.
- Počet článků 186
- Celková karma 16,53
- Průměrná čtenost 1001x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.