Práce snů na Úřadu vlády

Každý den mi do mailu chodí nejrůznější nabídky práce. Dnes jsem si rozklikl pracovní pozici Referent v Oddělení lidských práv a rovného zacházení. Pěkně jsem si početl, a přemýšlím, zda se tam přihlásím.

Po dlouhých týdnech, kdy se hledali pouze IT specialisté (což není můj šálek), dnes mi bleskla nabídka práce přímo na Úřadu vlády České republiky. Jedná se o referentské místo v Oddělení lidských práv a rovného zacházení. Co bych tam měl dělat? A co za to? A jaké jsou výhody a tak?

Všechno tam je přehledně uvedené. Platová třída 14, a podle započitatelné praxe (což nevím, jak by mi počítali, když jsem od roku 1997 na volné noze). Rozpětí této třídy je Kč 36.240,- až Kč 52.930,- a náleží k tomu i další peníze, které jsou nenárokové, jako třeba osobní ohodnocení, za vynikající práci a splněné náročné úkoly. Příplatek za vedení na této pozici pochopitelně není. To bych se musel vyškrábat poněkud výše.

A jaké jsou další podmínky? Pružná pracovní doba, v pátek jen do 14 hodin (jinde jsem viděl i páteční poledne, jako termín odjezdu na víkend). Pak je tam pět týdnů dovolené (to si ani jako OSVČ nedokážu představit). Pět dní na lehký kašlík (sick day), a pětkrát v měsíci je možné pracovat z domova (jako při Covidu).

Skvělá zpráva je, že lékařská pomoc je přímo ve Strakovce, a další benefity následují. Je jich celá náruč, a nebudu je tu rozepisovat. Důležité je, co bych měl dělat (pokud si mne vyberou z přehršle dalších zájemců). Tedy, budu se věnovat slabším a ohroženým spoluobčanům. Také těm, kteří jsou mučeni a týráni, lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením, LGBTI+ komunitě, starším lidem, i dětem.

No, pokud to celé shrnu, budu se věnovat úplně všem. Musím hlídat legislativu, a také připomínkovat nové návrhy, chránit slabší, znevýhodněné a novináře (fakt to tam je), čeká mne vypracovávání strategických dokumentů a spousta další administrativní práce.

Zapomněl jsem na benefit ve formě možnosti využít posilovnu a tělocvičnu, ovšem mimo pracovní dobu. Tak, snad jsem na nic podstatného nezapomněl. Jdu napsat životopis, dlouho jsem ho nepotřeboval, a bude třeba ho zaktualizovat do formy CV. Přihlásíte se tam také? Je to práce snů, nedaleko naší báječné vlády.

Děkuji vám za přečtení dnešního příspěvku, a přeji vám hodně radosti a zdraví, jakož i štěstí, přestože třeba nemáte narozeniny

a hezký den

Petr Binder

OMNIA VINCIT AMOR

Autor: Petr Binder | úterý 3.2.2026 10:26 | karma článku: 13,72 | přečteno: 258x

Petr Binder

Petr Binder

  • Počet článků 194
  • Celková karma 15,36
  • Průměrná čtenost 980x
Petr Binder alias poutník Hroch.

www.petrhrochbinder.cz

Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.

 

