Práce snů na Úřadu vlády
Po dlouhých týdnech, kdy se hledali pouze IT specialisté (což není můj šálek), dnes mi bleskla nabídka práce přímo na Úřadu vlády České republiky. Jedná se o referentské místo v Oddělení lidských práv a rovného zacházení. Co bych tam měl dělat? A co za to? A jaké jsou výhody a tak?
Všechno tam je přehledně uvedené. Platová třída 14, a podle započitatelné praxe (což nevím, jak by mi počítali, když jsem od roku 1997 na volné noze). Rozpětí této třídy je Kč 36.240,- až Kč 52.930,- a náleží k tomu i další peníze, které jsou nenárokové, jako třeba osobní ohodnocení, za vynikající práci a splněné náročné úkoly. Příplatek za vedení na této pozici pochopitelně není. To bych se musel vyškrábat poněkud výše.
A jaké jsou další podmínky? Pružná pracovní doba, v pátek jen do 14 hodin (jinde jsem viděl i páteční poledne, jako termín odjezdu na víkend). Pak je tam pět týdnů dovolené (to si ani jako OSVČ nedokážu představit). Pět dní na lehký kašlík (sick day), a pětkrát v měsíci je možné pracovat z domova (jako při Covidu).
Skvělá zpráva je, že lékařská pomoc je přímo ve Strakovce, a další benefity následují. Je jich celá náruč, a nebudu je tu rozepisovat. Důležité je, co bych měl dělat (pokud si mne vyberou z přehršle dalších zájemců). Tedy, budu se věnovat slabším a ohroženým spoluobčanům. Také těm, kteří jsou mučeni a týráni, lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením, LGBTI+ komunitě, starším lidem, i dětem.
No, pokud to celé shrnu, budu se věnovat úplně všem. Musím hlídat legislativu, a také připomínkovat nové návrhy, chránit slabší, znevýhodněné a novináře (fakt to tam je), čeká mne vypracovávání strategických dokumentů a spousta další administrativní práce.
Zapomněl jsem na benefit ve formě možnosti využít posilovnu a tělocvičnu, ovšem mimo pracovní dobu. Tak, snad jsem na nic podstatného nezapomněl. Jdu napsat životopis, dlouho jsem ho nepotřeboval, a bude třeba ho zaktualizovat do formy CV. Přihlásíte se tam také? Je to práce snů, nedaleko naší báječné vlády.
Děkuji vám za přečtení dnešního příspěvku, a přeji vám hodně radosti a zdraví, jakož i štěstí, přestože třeba nemáte narozeniny
a hezký den
Petr Binder
OMNIA VINCIT AMOR
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.