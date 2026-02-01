Pohlazení jménem Asonance
Psal se čtvrtek, dvacátého druhého ledna, a v diáři jsem měl napsáno: koncert, musíme zavřít dříve. Tedy naši vinotéku. Tento den se totiž konal v Gongu koncert naší oblíbené kapely Asonance. Kdo ji ještě nezná, nechť si poslechne jejich písničky. Nebo jukne na jejich webovky, a vybere si koncert nebo hudební nosič.
Poprvé jsem Asonanci slyšel na festivalu Folková Ohře, který se konával na Horním hradu, a jeho duchovním otcem je Míla Pražák. Psal se rok 2005 a já tam křtil svoji první knížku z tématické řady Putování Hrocha. V dubnu jsem překonal pouze pomocí nohou vzdálenost z Hrošího doupěte (Praha 8) až na Horní hrad – tedy cca 180 km. Ta knížka dosud pomáhá zachránit hrad a zámek Hauenštejn.
Vracím se k Asonanci. Těch vzpomínek je moc, a do jednoho blogu se všechny prostě nevejdou. V Gongu jsme byli první, ještě bylo zavřeno, a hned u pokladny jsme potkali kamaráda Petra Bohuslava (také ho znáte, třeba z vysílání Country rádia). Petr hraje v Asonanci na různé nástroje a je to velmi pohodový člověk a skvělý zpěvák. To bylo vítání po letech. Vlastně ne, viděli jsme se díky Lišákovi den před Štedrým večerem.
Na vysvětlenou: Lišák je bravurní zvukař, kterého znám od čtvrté třídy základní školy, a zažili jsme toho společně mnoho. Mimochodem, zvučil i tentokrát. Už při prvních tónech jsem se přenesl zpátky na Horní hrad, do vzpomínek, které nejsou úplně zaprášené. Do doby, kdy byl svět ještě v relativním pořádku. Přenesl jsem se do Skotska a Irska, kde jsem dosud nebyl, ale znám je z dokumentů, knih a vyprávění.
S každou další písničkou se objevovaly další a další vzpomínky. U jedné jsem se přistihl, že se mi po tvářích koulejí velké horké slzy. Asi jen dvě, ale byly tam. Asonance má úžasné texty, které je dobré znát, aby měl člověk pocit sounáležitosti. A když zpívá celý sál, je to dokonalé.
Závěrem dnešního příspěvku bych rád poděkoval přátelům z Letňan za vstupenky, přátelů z Asonance za krásné chvíle, ženě za objednaný catering, Lišákovi za zvuk, a všem, kteří dočetli až sem.
Hezkou neděli, a spoustu pěkných zážítků vám všem přeji
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
