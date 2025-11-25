Piníky
Dnes jsem si připl (zatím) poslední piník, který dorazil s dalšími potřebnostmi (tvořítka na linecké a samolepky). Který to byl? Jistě se k němu ještě dostanu. Ovšem, který piník byl první? To se musím velmi soustředit. A přesto se patrně netrefím.
Možná to byl malý státní znak se lvíčkem v červeném poli. Začal jsem piníky nosit na saku, a tam si jich moc nepřipnu. Bohatě stačí jeden. Obvykle to je česká vlajka v různém rozpoložení. Buď v klidu, a nebo zmítaná větrem, pěkně prohnutá.
Dále mám sadu velkých státních znaků, a to v rozličném provedení, v bronzu, stříbře, i v plných barvách. Jsou všechny krásné, a baví mne je střídat ve vztahu k barvě saka. A příležitostí se najde hodně.
Pak mám ovšem piníky méně důstojné, ovšem o to veselejší. Celou skupinu tvoří piníky související s kávou. Obvykle s nápisy v angličtině, ale to se nedá nic dělat, milerád to zvědavcům přeložím, pokud nerozumí. Různé hrnečky, karafy, termosky, šálky, ale také znak pro docházející baterie, kroužky, srdíčka a napodobeniny známých log.
Také jsem získal piník v podobě překřížené stužky. Mám červenou, a pak také žlutou. Prý je to znamení soucitu s obětmi válečných konfliktů. U psů to zase znamená, že pes potřebuje prostor a klid. U mne fungují oba významy.
Dostávám piníky i od kamarádů. A mám z každého z nich opravdovou radost. K piníku se vždy váže nějaký příběh. Třeba piník Ozzyho jsem sháněl docela náročně. A teď k tomu poslednímu. Jedná se o piník Dobrého anděla, který mne provází již čtrnáctý rok. Je drobný velikostí, ale mně připadá obrovský. Má krásné srdce a křídla. A skvělé poselství.
Také sbíráte piníky? Jak jim říkáte, a jaké máte? Také se s nimi pojí nějaké příběhy?
Hezký blížící se Advent, a hodně radosti přeji všem.
OMNIA VINCIT AMOR
Petr
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.