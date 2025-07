Osobní radost

Posední dobou cítím, že radosti mezi mými známými znatelně ubývá. Ptal jsem se jich na důvody, a jsou rozličné. Radost je přece důležitá součást života, tak proč to mnohdy nejde, mít radost?

Radost. Je to příjemná primární emoce. Kromě lidí, se mohou radovat i jiní živočichové, jako ptáci, plazi a savci. Opakem radosti je smutek. V praxi to znamená, že kde chybí radost, bývá smutno. Radost vzniká po uspokojování základních potřeb.

Lze tedy odvodit, že smutní lidé tyto základní potřeby neuspokojují nebo příliš slabě. Ptal jsem se různých kamarádů a známých, které potkáváme na akcích, případně ve vinotéce, jak to mají s radostí. Někteří z nich s sebou trhli, a vypadalo to, že vůbec netuší, na co se ptám. Radost se pro ně stala něčím nedosažitelným, vzdáleným a luxusním.

Ostatně, na první pohled je zřetelné, kdo se raduje, a kdo jen přežívá den za dnem. Ten druhý je zpravidla unavený, rysy má ztrhané, a rovněž nesmyslně pospíchá. Stále nemá čas, nic nestíhá, na nic se netěší, protože jeho život tvoří pouze povinnosti, které si na sebe ušil. Radost se mu do nabitého programu prostě nevejde.

Mnohdy se s absencí radosti přidají i nejrůznější nemoci. A to i ty fatální. Lidé se pak diví, jak se jim to mohlo stát, a přitom stačila jen pravidelná denní dávka radosti, a bylo by po problému. Radost se dá vyrobit různými, více či méně efektivními způsoby. Od nákupu drobnosti, přes nákup obrovitosti (nemovitosti), až k působení radosti druhým, a vzájemným sdílením takové radosti.

To proto děláme všechno to, co děláme, tedy divadlo, řemesla, vinotéku a knížky. V tom všem je ukrytá radost. Pro diváky, návštěvníky, degustátory a čtenáře. A většinou je zpětná vazba radosti okamžitá. Děkuji všem, kteří chtějí a umějí dělat radost, a tu pak šíří mezi ostatní lidi. Radost je nezbytnou součástí našich životů a jen díky radosti se můžeme jako společnost uzdravit.

A jak si děláte radost vy? Hezký den všem. Petr Binder