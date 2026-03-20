Opět jsem uvařil polévku, kterou lidé milují

Před mnoha lety jsem se přihlásil do pořadu PROSTŘENO! a podařilo se mi ho spoluvyhrát. Pak jsem byl znovu pozván do speciálu, kde vařili vítězové. Tam jsem udělal polévku, které se někteří báli.

Znáte jistě pořad PROSTŘENO! V roce 2015 jsem se do něho přihlásil v bláhové naději, že rozhoduje umění uvařit skvělé jídlo. V naší pětici byl jeden taktik, který moje plány pěkně rozházel. Nakonec to však dopadlo celkem dobře, a společně s profesionálním kuchařem (který vařil v pátek) jsme si výhru rozdělili.

Už si nepamatuji, co jsem přesně vařil v roce 2015, asi se to dá někde dohledat. Pak mi zavolali z produkce, zda bych se nechtěl zúčastnit speciálního dílu, kde se utkají pouze vítězové předchozích dílů. Vůbec mne nenapadlo, že by mohli vyhrát díky specifickému a taktickému bodování, a tak jsem souhlasil. Opět jsem sestavil, tentokrát se svou ženou, vymazlené menu, a očekával náš týden.

Týden, kdy se člověk moc nevyspí, hodně najezdí, něco pojí a popije, seznámí se s dalšími lidmi, se kterými by se pravděpodobně nikdy nedostal do kontaktu, a pokusí se opět vyhrát. V roce 2020 se i výhra poněkud nafoukla, a činila již pěkných 60 tisíc před zdaněním. Vařil jsem až ve čtvrtek, a musím přiznat, že jsem vůbec nevěřil, že se jedná o vítěze pořadu. Jejich vaření bylo velmi specifické, a jídla také.

Nakonec jsem o několik bodů vyhrál, a byl šťastný, že to tak dopadlo. Dostávám se k polévce, nad kterou někteří soutěžící ohrnovali nos, pak si přidávali, a někteří chtěli i sklenici s sebou domů. Naštěstí toho vařím vždycky o něco více. Jedná se o Slavnostní skotskou rybí polévku. Rybí, hrůza! Ale ty ryby znamenají hodně lososa, něco uzených ryb (makrela) a pak hromada krevet. To vše ve spoustě báječné zeleniny obdělané na přepuštěném másle. Celé je to zjemněné smetanou.

Teď jsem ji dovařil, a je opět skvělá. Snad odpoledne dorazí přátelé, a pomohou mi ji sníst. Ta polévka krásně voní od prvního okamžiku vaření, až po poslední sousto. Pokud tuhle polévku někde na menu zahlédnete, doporučuji si ji dát. Je skvělá, hutná (lžíce v ní může stát) a hlavně chutná.

Hezký den všem, pěkný konec týdne, a zejména příjemný odpočinek všem unaveným.

Petr

OMNIA VINCIT AMOR

Autor: Petr Binder | pátek 20.3.2026 13:48 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Petr Binder

  • Počet článků 213
  • Celková karma 14,57
  • Průměrná čtenost 920x
Petr Binder alias poutník Hroch.

www.petrhrochbinder.cz

Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.

 

