Nově otevřeno!
Vždycky ráno, když splním všechny povinnosti, brouzdám se pražskými ulicemi, a pozoruji cvrkot. Vlastně vždycky to nedělám, ale dnes ráno se mi podařilo procourat pěkný kus sedmičky, i osmičky, tedy Prahy 7 a 8.
Co mne velmi zaujalo, byly zářivé, mnohdy svítíci (a nejen novotou) nápisy NOVĚ OTVŘENO. Vždy tento nápis přiláká moji pozornost, neboť jsem velmi zvědavý. Každý nový obchod znamená naději, že se tam bude prodávat něco nově zajímavého, potřebného a okouzlujícího.
Dnes jsem potkal obchod na nároží, kde byla předtím masna, a nyní se zde připravuje obchod s racionální stravou. Tady, před nápisem NOVĚ OTEVŘENO jsou slova BRZY a BUDE. Visí to tam už několik týdnů, a já se stále těším, přestože racionální strava mi moc nejde pod fousy.
Kousek od tohoto dosud neotevřeného obchodu je bagetérie, která tam funguje již několik měsíců. Také mají ve výloze nápid NOVĚ OTEVŘENO, tentokrát ledkově svítící. Ovšem přeborníkem v novém otevření je zahraniční prodejce s potravinami a drobným domácím zbožím v naší ulici, který má tento nápis na výloze již pátým rokem. Už se trochu loupe (tedy ten nápis), ale nikomu to nevadí.
Jaké obchody nově otevřeli ve vašem okolí? Máte rádi nové provozovny nebo konzervativně navštivujete jen osvědčené obchody?
Děkuji za čtení mých blogů, a přeji všem hodně krásných novinek
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Černý pasažér a ležící dítě na zastávce
Dnes jsem jel načerno hromadnou dopravou. Zjistil jsem to až po nástupu do tramvaje. Hrůza. A pak ještě to dítě, ležící v rozbředlém sněhu na zastávce. To bylo ráno.
Petr Binder
Práce snů na Úřadu vlády
Každý den mi do mailu chodí nejrůznější nabídky práce. Dnes jsem si rozklikl pracovní pozici Referent v Oddělení lidských práv a rovného zacházení. Pěkně jsem si početl, a přemýšlím, zda se tam přihlásím.
Petr Binder
Dvě hodiny s Hranáčem?
Nevím, co mě to napadlo, chtěl jsem udělat radost manželce. Neuvědomil jsem si, kdo to Martin Hranáč je. Vždy jsem viděl jen pár vteřin trvající videa. Ale dvě hodiny v kuse?
Petr Binder
Pohlazení jménem Asonance
Od přátel jsme dostali vstupenky na koncert. A nebyl to koncert ledajaký, ale koncert kouzelný. Vrátil jsem se o spoustu let zpátky, na Horní hrad, kde jsem skupinu Asonance slyšel poprvé, a tam si zamiloval jejich písničky.
Petr Binder
Tajemná noční nehoda
Ráno jsme byli na chirurgii, máme ji za rohem. V noci se mi totiž přihodila zvláštní nehoda. Nevím jak, ale zlomil jsem si ve spánku ruku. Je to vůbec možné?
|Další články autora
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Cenu města Zlína za rok 2025 získá historik a archivář Zdeněk Pokluda
Cenu města Zlína za rok 2025 získá historik a archivář Zdeněk Pokluda. Rozhodli o tom na dnešním...
Mrtvý muž v lomu Velká Amerika. Tělo vyprošťovali z koruny stromu
K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do bývalého lomu Velká...
Nejen hokej a curling. Předvede dnes večer snowboardista Hroneš na ZOH 2026 životní formu?
Český snowboardista Jakub Hroneš dnes večer nastoupí do kvalifikace Big Airu na zimních...
Osudný doprovod z klubu. Mladíci muže zmlátili do bezvědomí a okradli
Jen několik dní trvalo kriminalistům, než dopadli pachatele loupeže V Rokycanech. Dva mladíci si v...
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
- Počet článků 196
- Celková karma 15,30
- Průměrná čtenost 974x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.