Nově otevřeno!

Také u vás otevřeli nějaký nový obchod? Nejlépe s lákavým zbožím, či báječnými laskominami? U nás je těch obchodů, co jsou nově otevřené hned několik.

Vždycky ráno, když splním všechny povinnosti, brouzdám se pražskými ulicemi, a pozoruji cvrkot. Vlastně vždycky to nedělám, ale dnes ráno se mi podařilo procourat pěkný kus sedmičky, i osmičky, tedy Prahy 7 a 8.

Co mne velmi zaujalo, byly zářivé, mnohdy svítíci (a nejen novotou) nápisy NOVĚ OTVŘENO. Vždy tento nápis přiláká moji pozornost, neboť jsem velmi zvědavý. Každý nový obchod znamená naději, že se tam bude prodávat něco nově zajímavého, potřebného a okouzlujícího.

Dnes jsem potkal obchod na nároží, kde byla předtím masna, a nyní se zde připravuje obchod s racionální stravou. Tady, před nápisem NOVĚ OTEVŘENO jsou slova BRZY a BUDE. Visí to tam už několik týdnů, a já se stále těším, přestože racionální strava mi moc nejde pod fousy.

Kousek od tohoto dosud neotevřeného obchodu je bagetérie, která tam funguje již několik měsíců. Také mají ve výloze nápid NOVĚ OTEVŘENO, tentokrát ledkově svítící. Ovšem přeborníkem v novém otevření je zahraniční prodejce s potravinami a drobným domácím zbožím v naší ulici, který má tento nápis na výloze již pátým rokem. Už se trochu loupe (tedy ten nápis), ale nikomu to nevadí.

Jaké obchody nově otevřeli ve vašem okolí? Máte rádi nové provozovny nebo konzervativně navštivujete jen osvědčené obchody?

Děkuji za čtení mých blogů, a přeji všem hodně krásných novinek

Petr

OMNIA VINCIT AMOR

Autor: Petr Binder | čtvrtek 5.2.2026 12:19 | karma článku: 4,02 | přečteno: 60x

Další články autora

Petr Binder

Černý pasažér a ležící dítě na zastávce

Dnes jsem jel načerno hromadnou dopravou. Zjistil jsem to až po nástupu do tramvaje. Hrůza. A pak ještě to dítě, ležící v rozbředlém sněhu na zastávce. To bylo ráno.

4.2.2026 v 10:15 | Karma: 18,13 | Přečteno: 375x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Práce snů na Úřadu vlády

Každý den mi do mailu chodí nejrůznější nabídky práce. Dnes jsem si rozklikl pracovní pozici Referent v Oddělení lidských práv a rovného zacházení. Pěkně jsem si početl, a přemýšlím, zda se tam přihlásím.

3.2.2026 v 10:26 | Karma: 20,14 | Přečteno: 503x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Dvě hodiny s Hranáčem?

Nevím, co mě to napadlo, chtěl jsem udělat radost manželce. Neuvědomil jsem si, kdo to Martin Hranáč je. Vždy jsem viděl jen pár vteřin trvající videa. Ale dvě hodiny v kuse?

2.2.2026 v 10:55 | Karma: 11,19 | Přečteno: 402x | Diskuse | Kultura

Petr Binder

Pohlazení jménem Asonance

Od přátel jsme dostali vstupenky na koncert. A nebyl to koncert ledajaký, ale koncert kouzelný. Vrátil jsem se o spoustu let zpátky, na Horní hrad, kde jsem skupinu Asonance slyšel poprvé, a tam si zamiloval jejich písničky.

1.2.2026 v 12:45 | Karma: 10,55 | Přečteno: 121x | Diskuse | Kultura

Petr Binder

Tajemná noční nehoda

Ráno jsme byli na chirurgii, máme ji za rohem. V noci se mi totiž přihodila zvláštní nehoda. Nevím jak, ale zlomil jsem si ve spánku ruku. Je to vůbec možné?

29.1.2026 v 10:53 | Karma: 20,22 | Přečteno: 435x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
1. února 2026  16:25

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9
3. února 2026,  aktualizováno  4. 2. 10:03

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude
29. ledna 2026  17:40

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
3. února 2026  8:40

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Cenu města Zlína za rok 2025 získá historik a archivář Zdeněk Pokluda

ilustrační snímek
5. února 2026  12:08

Cenu města Zlína za rok 2025 získá historik a archivář Zdeněk Pokluda. Rozhodli o tom na dnešním...

Mrtvý muž v lomu Velká Amerika. Tělo vyprošťovali z koruny stromu

Lom Velká Amerika láká turisty, kteří si z nadhledu desítek metrů chtějí...
5. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:39

K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do bývalého lomu Velká...

Nejen hokej a curling. Předvede dnes večer snowboardista Hroneš na ZOH 2026 životní formu?

Český snowboardista Jakub Hroneš
5. února 2026  13:36

Český snowboardista Jakub Hroneš dnes večer nastoupí do kvalifikace Big Airu na zimních...

Osudný doprovod z klubu. Mladíci muže zmlátili do bezvědomí a okradli

Ilustrační snímek
5. února 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Jen několik dní trvalo kriminalistům, než dopadli pachatele loupeže V Rokycanech. Dva mladíci si v...

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Petr Binder

  • Počet článků 196
  • Celková karma 15,30
  • Průměrná čtenost 974x
Petr Binder alias poutník Hroch.

www.petrhrochbinder.cz

Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.

 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.