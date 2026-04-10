Noční můra jménem třídní schůzky
Třídní schůzky mám spojené s nevolností, bolením břicha a posléze i bolením zadku, když se ve škole provalilo něco velmi zásadního a nepěkného. Naši mě prakticky tělesně netrestali. Ani nevím, zda to bylo mojí fyzickou převahou, kterou jsem získal kolem třetí třídy základní školy nebo to bylo prostě tím, že mne raději trestali psychicky.
Celé hodiny mi byli schopni domlouvat v obývacím pokoji, zejména ve chvíli, kdy jsem se chtěl dívat na nějaký pěkný pořad Československé televize. Musel jsem stát a odpovídat na nepříjemné otázky, které zpravidla začínaly slůvkem „proč“. Na takové otázky se vždy odpovídá těžko, zejména pokud tázající nechce prozradit pravý stav věcí.
Otázky se točily kolem žákovské knížky, kterou jsem nepředkládal učitelům, aby mi tam nenapsali špatnou známku, případně poznámku, kterou naši prožívali ještě hůře. A těch poznámek jsem sbíral slušnou řadu, a některé jsou veselé dnes, ale tehdy působily dusnou atmosféru večera po proběhlých třídních schůzkách.
Například: Vyluzuje zvuky neznámého původu. Musel jsem pak našim předvádět, jak jsem vyluzoval zvuky, a já si nemohl vzpomenout, který zvuk to vlastně byl. Také za přinesení tátových služebních pout do školy jsem byl odměněn poznámkou. To proto, že se pouta zasekla právě ve chvíli, kdy zvonilo na hodinu, a připoutaná spolužačka si nemohla pořádně stoupnout, aby pozdravila soudružku učitelku.
Dneska už nejsou papírové žákovské knížky, ale aplikace. Rodič prakticky online ví, co se ve škole děje. Dokonce někdy ví dříve, než potomek, jakými známkami byl ten který den ohodnocen. Jsou tam zapsané i poznámky, pochvaly a další literární útvary od učitelů. Poněkud se tak mírní následky třídní schůzky, protože rodič je včas a předem informován.
Již není třeba jít spát po Večerníčku, aby až se rodič ze schůzek vrátí, mohl žák předstírat nejhlubší spánek, a modlit se, aby ráno byl rozechvělý rodič již klidný. Přesto i v těchto dnech může být zákonný zástupce překvapen, když se dozví pikantní informace intimního charakteru o některých vyučujících. Zjistí, že jeho dítě není úplně blbé, anžto má z předmětu dvě čtyřky, jednu pětku a dvojku. Mají to tak všichni, protože kantor má specifické učební návyky, metody a nároky.
Škola se proměnila. Mění se náš svět, a mění se i charakter třídních schůzek. Místo toho, aby měly sevřený žaludek děti, jsou takto postiženi zpravidla rodiče. Pro jistotu schoval synáček všechny vařečky, protože slyšel, že táta kdysi dostal tak vařečkou, až ji o něj babička zlomila.
Přeji všem rodičům pevné nervy, dětem skvělé výsledky ve škole, a pochopitelně i pěkný pátek a konec týdne
Petr
Petr Binder
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.