Nejtěžší zkouška
Co je to zkouška? Výzva, řeknou někteří. Zejména ti, kteří mají tah na branku a soustředí se na co nejlepší výsledek. Takovými lidmi jsem byl obklopen vždy, když jsem pracoval v nějakém obchodním oddělení. Lidé byli odměňováni podle dosažených výsledků a tak se aktivně snažili. Někteří. Každý rozhovor s klientem byla zkouška, zejména nervů.
Hromadu zkoušek jsem absolvoval na vysokých školách. Některé byly snadné, protože mne probíraná látka bavila. Jiné byly horší. Zejména předměty, ve kterých jsem se měl naučit hromadu historických událostí, případně detailně znát veřejnou správu jednotlivých států Evropy. To byly zkoušky, které jsem musel opakovat. Nebylo to příjemné, a to i přesto, že jsem byl mnohdy starší, než dotyčný vyučující.
Zkouškou je vlastně každé naše rozhodnutí. Vždy se rozhodujeme mezi snadnější a složitější variantou. A zpravidla bývá ta složitější varianta správná. Či lepší. A nejtěžší je rozhodování, pokud nejsem trénovaný. Pokud musím tápat a rozmýšlet se, co je správně. Mám mluvit pravdu nebo zalhat? Volím nepříjemný večer nebo odložení problému, dokud se neprovalí jinou cestou?
Každý z nás ví, že se lhát nemá. Nemá se ani krást a vraždit. Přesto se tak denně děje. I tohle jsou všechno zkoušky. Našich charakterů. Našeho svědomí. Našeho smyslu pro spravedlnost. I mlčení může být rozhodnutím. Tichý souhlas s nepravostmi. A proč? Protože málokdo chce mít problémy. Vždyť to přece ještě není tak hrozné. Může být i hůře. A žába se pomalu uvaří ve zvolna se zahřívající vodě.
Zkoušek je velké množství. Každý den, během každého rozhodování jsme zkoušeni. A to, zda nakonec projdeme, rozhodnou pouze naše správná rozhodnutí. Představme si, že bychom se jeden jediný den chovali jen správně. Nebudeme porušovat ani jedno pravidlo, zákon, nařízení. Bez ohledu na následky. Bez ohledu na to, zda se nám někdo směje, a shazuje naše odhodlání. Co by se asi ten den stalo? Byl by svět lepší?
Představme si to, a domluvme se na nějakém termínu. Já do toho jdu. Přidáte se?
Hezký den vám všem
OMNIA VINCIT AMOR
Petr
Petr Binder
Piníky
Dříve to byly odznaky, co jsme si hrdě připínali na oděv. S dlouhým špendlíkem, který byl velmi nebezpečný, pokud jsme byli neopatrní. V současné době sbírám piníky. A špendlíků se už tolik nebojím.
Petr Binder
To by bylo...
Poměrně krátké zamyšlení nad současností, a vyjádření naděje, že velké věci se skládají z těch nejmenších hnutí mysli, a pak i rukou a dalších částí těla, mozek nevyjímaje. To by bylo, kdyby...
Petr Binder
Závisláci
Potkávám je čím dál tím častěji. Závislé lidi. Nevnímají okolí, a chovají se divně. Zejména v přepravním prostoru metra, na chodnících nebo v divadle. Už jste je potkali?
Petr Binder
Mezi dveřmi
Nevím jak u vás, ale tady na severu Prahy je to neskutečně oblíbená hra, zejména teenagerů, ale i starší občané to hrají rádi. Hra je jednoduchá a velmi efektivní.
Petr Binder
Staré dobré časy
Pamatuje někdo z vás ty staré, zlatým nádechem zalité časy? Ty doby, kdy nic nebyl problém, vše se vyřešilo a nakonec vlastně dopadlo dobře. A jaké časy prožíváme nyní?
- Počet článků 182
- Celková karma 15,68
- Průměrná čtenost 1003x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.