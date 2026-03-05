Nechtějí pít, ale ani pracovat
Co to je za skupinu obyvatelstva? Pochopitelně naše naděje, tedy ti mladší spoluobčané. Mladí dospělí. Osmnáct a výše. Jasně. Bavíme se o poměrně velké skupině, která má úplně jiné návyky, než my, dříve narození.
Moc mě překvapilo, že firmy dělají psí kusy, jen aby k nim mladí chtěli nastoupit do zaměstnání. Nejrůznější pobídky, bonusy a benefity. To jsme my neznali. Minimální nástupní plat, a možná někdy v budoucnu prémie. Přesto jsme v jejich věku měli zdravou drzost, a ta nás vedla stále výše. Učili jsme se za běhu, zvyšovali svoji kvalifikaci a postupovali po žebříčku.
Dnes chtějí být mladí hned bohatí, ovšem ideálně bez práce. Nejlepší činnost je sdílení na sociálních sítích. Všude čtou, jak se mají dobře influenceři, a chtějí také prodávat svůj obsah. Mají na to jen někteří. Ostatní jsou odsouzeni k práci. Pokud je tedy stále nevydržují rodiče.
Je to podobné jako s novými zákazníky u mobilních operátorů. Lákají je na báječné podmínky, ale ti stávající nemají nárok na žádné přilepšení. Nestěžuji si, pouze konstatuji. Neustále se snažíme zalíbit se novým a mladým, ale zapomínáme, že jsme vyrostli na těch starších a starých. I jako společnost.
Díky provozování vinotéky zjišťuji, že se suchý únor poněkud rozšířil. A mezi mladými obzvláště. Víno je nebaví (asi nemají chuťové pohárky díky vaporizaci), po pivu se tloustne, a tvrdý alkohol je nezajímá, a navíc je drahý. A výrobci alkoholických nápojů se předhánějí v kreativitě a nových produktech, aby se mladým zalíbili, protože staří už to patrně nevytrhnou.
Mladí nechtějí pít alkohol (ani rekreačně), a nebaví je pracovat. O sexu nemluvě. Kam tohle povede?
Přeji pěkný den všem, na zdraví těm, kteří ještě (občas) popíjejí
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Zničující závislost na seriálech
Zjistil jsem, jak nebezpečné jsou seriály. Zejména ty zahraniční, se skvělým českým dabingem. Ale i některé české seriály, zejména obsazené kvalitními herci. Jak se na seriály díváte vy?
Petr Binder
A co děláte s drobnýma?
Pro někoho jsou drobné tisícovky, ale já mám na mysli skutečné drobné, tedy koruny, dvoukoruny a pětikoruny. Haléře už nemáme, a desetikoruna i dvacka to už jsou pěkné peníze, o padesátikoruně nemluvě.
Petr Binder
Těším se, až budu po tobě dědit, tati!
Už jste někdy dědili? Jaké to bylo? Smíšené pocity, že? Můj syn mne častuje touto větou už několik let, a musím se přiznat, že mi to nedělá úplně radost. Co po nás vlastně zůstane na tomto světě, až definitivně odejdeme?
Petr Binder
Kdyby to šlo udělat jinak?
Znáte ten pocit, kdy si v duchu říkáte, že byste tohle a tamto udělali jinak, pokud byste věděli, jak se celá věc vyvine? Pokud ne, gratuluji vám, pravděpodobně se vždy chováte správně a dokonale. A nebo si jen lžete do kapsy?
Petr Binder
Nenávidím svoji práci
Tuhle větu slýchám čím dál tím častěji. Od různých lidí, kteří pracují na různých pozicích. Také jsem býval zaměstnancem, a nikdy jsem takhle neuvažoval. Také nemáte rádi svoji práci?
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.