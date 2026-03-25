Nebezpečná sluchátka
Pamatuji si na dobu, kdy jsem dostal od Ježíška (tehdy to byl možná Děda Mráz) sluchátka a k nim i walkman SONY. To byla paráda. Mohl jsem jít kamkoliv a poslouchat svoji oblíbenou hudbu. Zejména kapela Alhaville mi zněla v uších, když jsem se vracívával ze školy domů v pozdním odpoledni, a půlhodinová cesta autobusem byla rázem snesitelnější.
Vždy jsem však měl hlasitost nastavenou tak, abych vnímal okolí. Je to důležité jak pro osobní bezpečnost, tak i pro okolí, které by se mnou náhodou chtělo navázat nějaký kontakt. Pamatuji si, jak mi sluchátka zmrzla. To bylo v prosinci, a najednou mi přestal walkman hrát. Kazeta se točila, ale ze sluchátek nic nevycházelo. Ani hlásek.
Až doma, v teple, se opět sluchátka rozezněla. Od té doby jsem si je schovával pod kulicha. Také baterky jsem musel mít v kapse, a to náhradní, abych náhodou někde nezůstal bez životadárné hudby. Taková to byla tehdy závislost. Ovšem, při přecházení vozovky, v budovách, a na dalších exponovaných místech, musela sluchátka z uší. Bez pardonu.
Poměrně často slýcháme o případech, kdy někdo vstoupil do cesty projíždějící tramvaji, a pak se ukázalo, že měl na uších sluchátka, a poslouchal svoji oblíbenou kapelu dosti nahlas, že ani neslyšel cinkání. Případně někdo vstoupil do jízdního pruhu před projíždějící vozidlo, a to jen proto, že byl velmi zaměstnán svým mobilním telefonem. Ideální tragická situace nastává tehdy, když do mobilu kouká jak chodec, tak také řidič, protože hledá v navigaci, či píše sms, že se zdrží. Ani netuší, na jak dlouho, pokud dojde ke střetu.
Rád bych apeloval na všechny sluchátkáře, nechť se zamyslí, jak hlasitě musí konzumovat hluk přímo do uší, a kde všude ho musí konzumovat. A také na všechny mobilně závislé, co neodkládají mobil ani na toaletě. Pokud někam jdete, koukejte na cestu, telefon počká. Dnes jsem musel šťouchnout do jednoho nakupujícího sluchátkáře u samoobslužných pokladen, protože nestačilo třikrát (stále silněji) požádat „S dovolením!“, abych mohl projít. Díky jeho naditému batohu se totiž nedal obejít.
Hezký den přeji všem. Sluchátkářům a dalším závislákům přeji schopnost rozlišit míru vhodnosti a nebezpečnosti jejich konání, vždyť mnohdy jde vážně o život,
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Opět jsem uvařil polévku, kterou lidé milují
Před mnoha lety jsem se přihlásil do pořadu PROSTŘENO! a podařilo se mi ho spoluvyhrát. Pak jsem byl znovu pozván do speciálu, kde vařili vítězové. Tam jsem udělal polévku, které se někteří báli.
Petr Binder
Investujete vůbec správně?
Investování jako způsob, jak zhodnotit (své) peníze. Ze všech stran na nás útočí reklamy na nejrůznější možnosti investic, a zdálo by se, že v tom není žádný háček. Důležitá informace je však pod čarou.
Petr Binder
Running sushi vs. bufet
Dlouhou dobu jsme ujížděli na running sushi. Měli jsme oblíbené restaurace po Praze, a tam jsme si občas zašli. Ovšem teď jsme objevili úplně jiný systém, a ten nás baví více.
Petr Binder
Kdo mne nutí do hubnutí?
Hubnutí je přirozenou součástí mého života. Mám všechny předpoklady k tomu, abych byl obézní, a na rozdíl od mých kamarádů hubeňourů, kteří mohou jíst prakticky cokoliv, jsem odkázán na dietu.
Petr Binder
Kdy už konečně zvítězí?
O čem je řeč? Přece o Pravdě a Lásce, které musí zvítězit nad lží a nenávistí. Už je přece ideální čas na jejich vítězství. Nebo jsme tu chvíli už prošvihli?
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Nový park v Opavě nabídne odpočinek i zábavu pro všechny věkové skupiny
Opava začne ještě tento měsíc budovat park v oblasti nazývané Komenda. Práce za 23 milionů korun by...
Trest pro Pavlova řidiče, který měl nehodu. V pohotovosti nesmí pít alkohol, řekl soud
Za nehodu v opilosti potrestal Okresní soud v Náchodě Vojtěcha Koppa, řidiče prezidenta Petra...
Modernizace trati mezi Libercem a Prahou nabírá zpoždění, pro kraj je klíčová
Modernizace železniční trati mezi Libercem a Prahou nabírá zpoždění, práce zřejmě nezačnou dřív než...
Padělal loga od Škody po SpongeBoba, za potisky zboží muže potrestal soud
Do jakého hrnečku jste si dnes udělali ranní kávu? Jestli je na něm logo vaší oblíbené automobilky,...
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.