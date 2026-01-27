Naposledy
Ta reklama je o nějakých těstovinách, které se navíc nelepí. V této reklamě se konstatuje, kolikrát si za život dáme těstoviny. Začal jsem počítat, kolikrát si ještě dám těstoviny, resp. kolikrát jsem je již měl. Jsem za půlkou, co se týká průměru. Ale je to jen odhad, budu si dělat čárky, než to bude naposledy.
Pochopitelně jsem nic nevypočítal, neboť netuším, kdy zemřu. A vlastně to ani vědět nechci. Je fér, že zpravidla nevíme, kdy odejdeme, a všechno tu necháme. S sebou si totiž můžeme vzít pouze lásku a milé vzpomínky těch, kteří tu zůstali.
Naposledy je tedy obestřeno tajemstvím. Kdy to přijde? Kolikrát si ještě dopřeji running sushi? Nevíte, kde mají v Praze svělé? Prakticky všechny podniky, kam jsme chodívali, se dramaticky zhoršily v poskytované kvalitě. No nic. Naposledy...
Kolikrát ještě napíši nějaký blog, povídku, pohádku? Kolik knížek ještě dopíši? Kolik písní ještě složím? Kolik lidí udělám šťastnějšími a radostnějšími? To netuším. Může se stát cokoli a já už neudělám nic z toho. Ovšem dneska ještě mohu. Třeba obejmout svoji ženu a dát jí vítací polibek. Mohu si dát nějakou dobrotu (ovšem bez cukru). Mohu naplánovat řízenou degustaci vína, mohu udělat spoustu dalších věcí.
Než to bude naposledy. Ovšem to poznám, až přijde konec. Do té doby budu úplně klidný. Jednak je konec nevyhnutelný, a pak, na přemýšlení mám i jiná témata. Měl bych se kupříkladu učit na zkoušku. Tak už končím. A přeji všem, aby jejich naposledy bylo hodně daleko. Dnes ještě můžete. Třeba změnit svět. Ten váš.
Přeji vám všem pěkný den, a spoustu radosti a elánu
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Kuřáci, přemýšlejte
Obracím se na všechny kuřáky, kteří jsou tak závislí, že již nerozeznávají, kde končí jejich práva, a kde začínají práva někoho jiného, ideálně nekuřáka. Patříte do této skupiny? Zamyslete se.
Petr Binder
Do každého vagónu jeden smraďoch
Asi mám smůlu nebo příliš často jezdím hromadnou dopravou. Poslední dobou se v dopravních prostředcích často potkávám s lidmi, kteří porušují Přepravní podmínky. Prostě strašně páchnou. Je jedno, zda v tramvaji nebo v metru.
Petr Binder
Předsevzetí? Chovejme se slušněji!
Od Nového roku máme dvacet dní a z lidí vyprchala slavnostní nálada Vánoc. Spoluobčané se oblékli do šedivého hávu nezájmu a sebestřednosti. A týká se to mnoha lidí. Bohužel.
Petr Binder
Kompars? Již nikdy více!
Před týdnem jsem se přihlásil na natáčení zahraniční reklamy. Zaujalo mne, že se točí v noci, a tak nepřijdu o drahocenný čas ve dne. Vybrali mě, a pak se začalo dít něco těžko uvěřitelného. Ovšem, vše je pravda pravdoucí. Fakt.
Petr Binder
Jsem o tři roky starší, než můj táta
Zní to divně, ale je to pravda pravdoucí. A vnouče mám jen o trochu mladší, než nejmladšího syna. To už je ale celkem běžné, že? Čas je prostě relativní, a záleží, jak se na něho díváme.
- Počet článků 189
- Celková karma 16,87
- Průměrná čtenost 996x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.