Naposledy

Za toto zamyšlení vlastně může jedna reklama v televizi, která vyslovuje určité konkrétní číslo. Víte, kolikrát stihnete udělat nějakou běžnou, opakující se akci, než to bude naposledy?

Ta reklama je o nějakých těstovinách, které se navíc nelepí. V této reklamě se konstatuje, kolikrát si za život dáme těstoviny. Začal jsem počítat, kolikrát si ještě dám těstoviny, resp. kolikrát jsem je již měl. Jsem za půlkou, co se týká průměru. Ale je to jen odhad, budu si dělat čárky, než to bude naposledy.

Pochopitelně jsem nic nevypočítal, neboť netuším, kdy zemřu. A vlastně to ani vědět nechci. Je fér, že zpravidla nevíme, kdy odejdeme, a všechno tu necháme. S sebou si totiž můžeme vzít pouze lásku a milé vzpomínky těch, kteří tu zůstali.

Naposledy je tedy obestřeno tajemstvím. Kdy to přijde? Kolikrát si ještě dopřeji running sushi? Nevíte, kde mají v Praze svělé? Prakticky všechny podniky, kam jsme chodívali, se dramaticky zhoršily v poskytované kvalitě. No nic. Naposledy...

Kolikrát ještě napíši nějaký blog, povídku, pohádku? Kolik knížek ještě dopíši? Kolik písní ještě složím? Kolik lidí udělám šťastnějšími a radostnějšími? To netuším. Může se stát cokoli a já už neudělám nic z toho. Ovšem dneska ještě mohu. Třeba obejmout svoji ženu a dát jí vítací polibek. Mohu si dát nějakou dobrotu (ovšem bez cukru). Mohu naplánovat řízenou degustaci vína, mohu udělat spoustu dalších věcí.

Než to bude naposledy. Ovšem to poznám, až přijde konec. Do té doby budu úplně klidný. Jednak je konec nevyhnutelný, a pak, na přemýšlení mám i jiná témata. Měl bych se kupříkladu učit na zkoušku. Tak už končím. A přeji všem, aby jejich naposledy bylo hodně daleko. Dnes ještě můžete. Třeba změnit svět. Ten váš.

Přeji vám všem pěkný den, a spoustu radosti a elánu

Petr

OMNIA VINCIT AMOR

Autor: Petr Binder | úterý 27.1.2026 10:12 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Petr Binder

  • Počet článků 189
  • Celková karma 16,87
  • Průměrná čtenost 996x
Petr Binder alias poutník Hroch.

www.petrhrochbinder.cz

Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.

 

