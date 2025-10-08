Mezi dveřmi
Tato skvělá a stále oblíbenější hra spočívá v tom, že si prostě stoupnete do dveří ve veřejném prostoru a kocháte se neschopností ostatních použít tento stavební otvor. Hra se lépe hraje ve skupině, neboť efektivně vyplníte celý prostor dveří a ostatní nemají šanci se prodrat.
Kde se tato hra provozuje? Zejména ve dveřích hromadné dopravy. Tramvaj je poměrně prázdná, ale okolí dveří je obsypáno malými i velkými hráči, ideálně s naditými batohy na zádech. Nemáte šanci vystoupit, ale ani nastoupit. Brání vám v tom lidská zeď.
Ani metro není z této hry vynecháno. A to jak ve vozech metra (tam je ale dveří!), tak také ve vestibulech. Každé ráno se prodíráme ve stanici Kobylisy hrozny řvoucí mládeže, která po vzoru husitů tvoří hradbu i bez vozů. Vyplní všechny vstupy až na jeden, kterým pro změnu proudí cestující opačným směrem.
A co vy? Hrajete rádi tuto hru? Jste aktivní ucpávač dveří nebo se naopak pokoušíte prorazit dveřní špunty? Chodí se mi špatně, ale tohle mne vždycky vzpruží. A to nemluvím o neefektivním zaplňování eskalátorů, zběsilém dobíhání spoje, hlasitém troubení v metru a dalších laskominách, o kterých jsem již psal.
Vím, že ve dveřích se stojí zdaleka nejlépe, ale prosím všechny hráče, aby se posunuli do útrob vozidla, případně mimo dveře vestibulů, a uvolnili tak potřebné místo pro nás, kterým se ta hra moc nelíbí. Je to prkotina, ale každodenní. Děkuji za pochopení, a těším se, že odpoledne už budou dveře volné. Hezký den přeji všem.
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Staré dobré časy
Pamatuje někdo z vás ty staré, zlatým nádechem zalité časy? Ty doby, kdy nic nebyl problém, vše se vyřešilo a nakonec vlastně dopadlo dobře. A jaké časy prožíváme nyní?
Petr Binder
Zítra
Zítra se stane něco zásadního. Tak zásadního, že to promění životy mnoha lidí. A třeba i těch, které dobře znáte. Zítra se to stane.
Petr Binder
Osobní radost
Posední dobou cítím, že radosti mezi mými známými znatelně ubývá. Ptal jsem se jich na důvody, a jsou rozličné. Radost je přece důležitá součást života, tak proč to mnohdy nejde, mít radost?
Petr Binder
Všechno je drahé. Proč?
Drahota téměř všeho je všudepřítomná a může za to, jak už to tak bývá, několik rozličných okolností. Některé můžeme ovlivnit, jiné prostě nemůžeme. Tedy možná nemůžeme.
Petr Binder
Potraviny za ty nejlepší ceny? Ne, děkuji.
Objevil jsem nový obchod, kde se pyšní nízkými cenami. Jsem vyhlášený kolenovrt a tak mne nabídka obchodu silně zajímala. Nakoupil jsem zde spoustu dobrot za směšné ceny. Ovšem doma mne žena nepochválila, že jsem tolik ušetřil.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Podvody za miliony. Gang vymáhal falešnou pohledávku, padělal faktury i soudní listiny
Kriminalisté na Náchodsku rozkryli rozsáhlou hospodářskou kauzu. Za hlavu skupiny označili...
Hamás chce po Izraeli vrácení těl obou Sinvárů, v Egyptě vrcholí jednání
Palestinské teroristické hnutí Hamás chce, aby mu Izrael vrátil těla jeho zabitých vůdců Jahjáa...
Muž se obával, že našel oběť vraždy. Lebka v potoce však byla tisíce let stará
Muž poblíž Brna při hledání zaběhnutého psa narazil na lidské ostatky v potoce. S obavami, že jde o...
Přidání lidem pracujícím ve veřejném sektoru bude muset vyřešit až nová vláda
Poprvé po volbách do Sněmovny ve středu jedná vláda Petra Fialy. Ještě před tím její zástupci s...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 178
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1011x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.