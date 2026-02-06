Luxusní zboží za směšné peníze
Znáte to. Vidíte zboží nebo službu, a buď se vám to líbí nebo ne. Pak záleží na tom, zda to potřebujete či nikoliv, a jen to chcete. Ve druhém případě má obchodník vyhráno, protože jste ochotni zaplatit vyšší cenu. Proto se dělají tak lákavé obaly, aby je člověk (s kusem dítěte) chtěl. Stejně fungují i nákupní tlačítka, jednoduše objednáte i zaplatíte.
Ideální stav je, pokud výrobek chcete, líbí se vám, a dokonce ho i potřebujete (ať již skutečně nebo smyšleně). Smyšlená potřeba vychází z dobře provedeného marketingu, kdy obvykle lidé, kterým věříte, dotyčný produkt vychvalují. Mohou to být odborníci, herci, ale také vaši známí, kteří z prodeje mohou mít provizi.
Marketing je i akce. Slevová, množstevní, prostě akce. Co na tom, že je akce vymyšlena, stejně zaplatíte dost, ale dostanete dvě věci za cenu jedné. A to i v případě, že tu věc ani nepotřebujete, ani vám neprospívá, a ani se vám moc nelíbí.
Baví mne nakupovat ve slevách. Ale vocaď pocaď (vypadá to strašně, napsané), líbí se mi skvělé slevy, ale musí to být skutečné slevy, ne jen graficky upravené lži. Neustále to srovnávám s mojí potřebou (resp. potřebou mé rodiny). Kupříkladu nám by se hodila jedna dojná kráva a hejno slepic. Tolik mléka a vajíček zkonzumují málokde.
Ovšem, kam v Libni chcete dát krávu a slepice. Nezbývá, než pravidelně navštěvovat obchod, a hledat akce, aby toho bylo, jak se říká, za málo peněz hodně muziky. Dneska jsem nenakoupil nic. To bude doma divení. Jen ať se nejdříve sní to, co tam je. V celém obchodě totiž nebyla ani jedna akce, kterou bych chtěl využít.
Přeji všem krásný konec týdne, nakupujte s rozmyslem. Ať vám nakupování působí jen radost. A uvědomte si: nakupováním se nejvíce utrácí.
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.