Luxusní zboží za směšné peníze

Máte rádi kvalitu a přitom nechcete vydávat mnoho peněz? Takzvaný poměr výkon/cena. Byly doby, kdy jsem to tolik neřešil, ale dnes? Lákavými nabídkami se (nejen) internet jen hemží.

Znáte to. Vidíte zboží nebo službu, a buď se vám to líbí nebo ne. Pak záleží na tom, zda to potřebujete či nikoliv, a jen to chcete. Ve druhém případě má obchodník vyhráno, protože jste ochotni zaplatit vyšší cenu. Proto se dělají tak lákavé obaly, aby je člověk (s kusem dítěte) chtěl. Stejně fungují i nákupní tlačítka, jednoduše objednáte i zaplatíte.

Ideální stav je, pokud výrobek chcete, líbí se vám, a dokonce ho i potřebujete (ať již skutečně nebo smyšleně). Smyšlená potřeba vychází z dobře provedeného marketingu, kdy obvykle lidé, kterým věříte, dotyčný produkt vychvalují. Mohou to být odborníci, herci, ale také vaši známí, kteří z prodeje mohou mít provizi.

Marketing je i akce. Slevová, množstevní, prostě akce. Co na tom, že je akce vymyšlena, stejně zaplatíte dost, ale dostanete dvě věci za cenu jedné. A to i v případě, že tu věc ani nepotřebujete, ani vám neprospívá, a ani se vám moc nelíbí.

Baví mne nakupovat ve slevách. Ale vocaď pocaď (vypadá to strašně, napsané), líbí se mi skvělé slevy, ale musí to být skutečné slevy, ne jen graficky upravené lži. Neustále to srovnávám s mojí potřebou (resp. potřebou mé rodiny). Kupříkladu nám by se hodila jedna dojná kráva a hejno slepic. Tolik mléka a vajíček zkonzumují málokde.

Ovšem, kam v Libni chcete dát krávu a slepice. Nezbývá, než pravidelně navštěvovat obchod, a hledat akce, aby toho bylo, jak se říká, za málo peněz hodně muziky. Dneska jsem nenakoupil nic. To bude doma divení. Jen ať se nejdříve sní to, co tam je. V celém obchodě totiž nebyla ani jedna akce, kterou bych chtěl využít.

Přeji všem krásný konec týdne, nakupujte s rozmyslem. Ať vám nakupování působí jen radost. A uvědomte si: nakupováním se nejvíce utrácí.

Petr

OMNIA VINCIT AMOR

Autor: Petr Binder | pátek 6.2.2026 13:33 | karma článku: 7,20 | přečteno: 91x

Další články autora

Petr Binder

Nově otevřeno!

Také u vás otevřeli nějaký nový obchod? Nejlépe s lákavým zbožím, či báječnými laskominami? U nás je těch obchodů, co jsou nově otevřené hned několik.

5.2.2026 v 12:19 | Karma: 8,49 | Přečteno: 196x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Černý pasažér a ležící dítě na zastávce

Dnes jsem jel načerno hromadnou dopravou. Zjistil jsem to až po nástupu do tramvaje. Hrůza. A pak ještě to dítě, ležící v rozbředlém sněhu na zastávce. To bylo ráno.

4.2.2026 v 10:15 | Karma: 19,42 | Přečteno: 414x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Práce snů na Úřadu vlády

Každý den mi do mailu chodí nejrůznější nabídky práce. Dnes jsem si rozklikl pracovní pozici Referent v Oddělení lidských práv a rovného zacházení. Pěkně jsem si početl, a přemýšlím, zda se tam přihlásím.

3.2.2026 v 10:26 | Karma: 20,52 | Přečteno: 511x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Dvě hodiny s Hranáčem?

Nevím, co mě to napadlo, chtěl jsem udělat radost manželce. Neuvědomil jsem si, kdo to Martin Hranáč je. Vždy jsem viděl jen pár vteřin trvající videa. Ale dvě hodiny v kuse?

2.2.2026 v 10:55 | Karma: 11,19 | Přečteno: 404x | Diskuse | Kultura

Petr Binder

Pohlazení jménem Asonance

Od přátel jsme dostali vstupenky na koncert. A nebyl to koncert ledajaký, ale koncert kouzelný. Vrátil jsem se o spoustu let zpátky, na Horní hrad, kde jsem skupinu Asonance slyšel poprvé, a tam si zamiloval jejich písničky.

1.2.2026 v 12:45 | Karma: 10,58 | Přečteno: 124x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
1. února 2026  16:25

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
5. února 2026  18:15,  aktualizováno  6. 2. 11:06

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9
3. února 2026,  aktualizováno  4. 2. 10:03

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
6. února 2026  8:36

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...

Strakonice upraví sportoviště u Základní školy F. L. Čelakovského

ilustrační snímek
6. února 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Strakonice zrekonstruují sportoviště u Základní školy F. L. Čelakovského. Stavba, která by měla...

Policie v Ústeckém kraji loni vyšetřovala deset vražd, všechny objasnila

ilustrační snímek
6. února 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Policisté v Ústeckém kraji loni vyšetřovali deset vražd a pokusů o vraždu. Meziročně je to o šest...

Podmínka za troufalou loupež auta. Mladíci s ním chtěli odcestovat k moři

„Obžalovaní spolupracovali, doznali se a mají čistý trestní rejstřík a dobré...
6. února 2026  15:12

Okresní soud v Děčíně potrestal v pátek podmínkou dva nezletilé kamarády, kteří loni na podzim...

Muzeum regionu Valašsko připravuje ve vsetínském zámku Zámecký masopust

ilustrační snímek
6. února 2026  13:25,  aktualizováno  13:25

Muzeum regionu Valašsko připravuje na 15. února ve vsetínském zámku Zámecký masopust. Nabídne...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Binder

  • Počet článků 197
  • Celková karma 15,20
  • Průměrná čtenost 970x
Petr Binder alias poutník Hroch.

www.petrhrochbinder.cz

Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.

 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.