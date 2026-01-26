Kuřáci, přemýšlejte
Nechci si nějak stěžovat, ale už to přesahuje hranici únosnosti, podobně, jako smraďoši v hromadné dopravě. Chápu, že vám cigareta dělá dobře, a že kašlete na své zdraví, na to máte ostatně právo (přestože je to k tělu nefér). Navíc, oba moji rodiče odešli předčasně, a cigarety, ty pověstné hřebíčky do rakve, jim jistě život neprodloužily.
Kuřáci, zamyslete se, kde kouříte, a jakým způsobem. A také, co kouříte. Někdy ten tabák voní jako pořádně uleželé podkolenky bezdomovce, který má pouze jedny a žádné hygienické návyky. Prostě je to humus. Ale dobrá, na lepší cigarety nemáte, nedá se nic dělat.
Je od vás milé, že nekouříte na zastávce, ale pokud se postavíte hned za totem (sloup, na kterém obvykle visí jízdní řády) vězte, že vaše zplodiny se zastávce pravděpodobně nevyhnou. Největší borci kouří dokonce v budce, aby ji snad deratizovali, případně vyhnali zlého ducha a všechny nekuřáky.
Sportovní kuřáci zase potahují z cigarety do poslední chvíle, než spoj otevře dveře, a v lepším případě vydechnou namodralý oblak cigaterového kouře venku, a pak nastoupí. V tom horším kouř postupně vydechují uvnitř vozu, aby jim potěšení vyšlo alespoň na další zastávku.
Největší závisláci si rovnou zasunou novou cigaretu do úst a lačně čekají, až přijde jejich zastávka. Nejraději by si zapálili hned, ale to už by asi ostatní nevydýchali. Konečně se otevřou dveře, a kuřák (obvykle jsou to muži) vyběhne ven a rychle si zapálí. Kašle na zastávku i na to, že spolu s ním vystoupí i další a pak jsou nuceni jít za ním v houfu na přechod, či jinam. Je to paráda, po ránu si dát trochu dýmu z cizích plic. Jak pro dospělé, tak pro děti.
Kuřáci, zamyslete se nad svým chováním. Stejně jako pejskaři, co neulízí po svých miláčcích. Stejně jako další osoby, které nerespektují práva druhých, ale o svoje se vehementně hlásí, a prosazují je. Žijeme tu společně, na jednom místě, v jedné zemi, a trocha respektu ke druhým ještě nikoho nezabila.
Děkuji vám, kuřáci, kteří jste ohleduplní, a neobtěžujete ostatní svými výpary. Nechť vám cigarety chutnají a přiníší vám to, co od nich očekáváte. Hezký den přeji všem.
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Do každého vagónu jeden smraďoch
Asi mám smůlu nebo příliš často jezdím hromadnou dopravou. Poslední dobou se v dopravních prostředcích často potkávám s lidmi, kteří porušují Přepravní podmínky. Prostě strašně páchnou. Je jedno, zda v tramvaji nebo v metru.
Petr Binder
Předsevzetí? Chovejme se slušněji!
Od Nového roku máme dvacet dní a z lidí vyprchala slavnostní nálada Vánoc. Spoluobčané se oblékli do šedivého hávu nezájmu a sebestřednosti. A týká se to mnoha lidí. Bohužel.
Petr Binder
Kompars? Již nikdy více!
Před týdnem jsem se přihlásil na natáčení zahraniční reklamy. Zaujalo mne, že se točí v noci, a tak nepřijdu o drahocenný čas ve dne. Vybrali mě, a pak se začalo dít něco těžko uvěřitelného. Ovšem, vše je pravda pravdoucí. Fakt.
Petr Binder
Jsem o tři roky starší, než můj táta
Zní to divně, ale je to pravda pravdoucí. A vnouče mám jen o trochu mladší, než nejmladšího syna. To už je ale celkem běžné, že? Čas je prostě relativní, a záleží, jak se na něho díváme.
Petr Binder
Zlomyslný stromek
Blíží se Vánoce, a tak musím všechny varovat, aby byli obezřetní při výběru stromečku, ze kterého posléze udělají vánoční.
|Další články autora
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.