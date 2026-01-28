Která slova nám ještě politici poškodí a znemožní?
Věci veřejné jsou pojem, který může být celkem pozitivně vnímaný. Nastolují transparentnost, omezují korupci a zvyšují efektivitu. Tím se dosahuje tolik potřebná důvěra ve veřejný sektor. Dokonce na to máme v digitálním světě i specializovaný zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Jak to dopadlo s obchodně politickou silou VV si pamatujeme celkem dobře.
Daleko horší situace je v případě Akce nespokojených občanů (kdo si to ještě pamatuje?), ve zkratce ANO. Všimli jste si, kolikrát toto slůvko během dne použijeme? Také je pozitivní, kladné a přitakávací. Ovšem, nechci dělat neplacenou reklamu jednomu politickému uskupení. A tak přitakávám (nebo nesouhlasím) pomocí slovesa užitého v otázce. Rozumíte? Rozumím. A tečka.
Před časem jsme s manželkou chystali soubornou výstavu obrazů, které namalovala v průběhu deseti let. Žena vystavovala ještě s kamarádkou, a chtěly na plakát umístit text: POPRVÉ. SPOLU. Jako název výstavy. Vymluvil jsem jim to, neboť bylo chvilku po parlamentních volbách, a lidé byli ještě plní billboardů a politických kampaní obecně.
Také již nepoužívám okřiknutí STAČILO. Bývaly doby, kdy jsem ho zhusta užíval na nezbedná robátka, která se snažila neuposlechnout mé dobře míněné rady. A mohl bych pokračovat dále. Až k motoristům. Od oné tragické autonehody (rok 2004) jsem již jen latentní řidič. Řídím pouze v případě, že je zle a nikdo jiný nemůže řídit. Naštěstí těch situací není mnoho. Ovšem slovo motorista mi poněkud zhořklo.
A ještě více, po přečtení letáku (Základní ideová východiska), který sestavil (resp. podepsal) předseda Motoristů sobě, pan magistr Macinka. Uvádí zde, že název si zvolili záměrně (jak jinak) jako provokativní symbol dnešní doby, protože soukromý osobní automobil je nesporným existenčním symbolem stovek milionů evropských občanů. Strana je onálepkována jako pravicově populistická, a dovětek „sobě“ značí určitý egoismus. Stejně tak jako přílepek „rozumíme době“.
Zkrátka a jednoduše. Bojím se, s čím politici zase přijdou. Jistě, název strany nebo hnutí není to nejdůležitější, ale může hrát velkou roli v životě každého z nás. Ať již k volbám chodíte nebo ne. Záměrně se nechci vyjadřovat k aktuálním kauzám. Jsou myslím propírány dost a dost. Jen mně zajímá, komu to prospěje, a komu to slouží. Jaká obrovská prasárna se má tímto divadlem zakrýt. To ukáže čas.
Děkuji za přečtení, a všem přeji hezký den
s příslibem sněhové nadílky
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
