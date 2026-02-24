Kdyby to šlo udělat jinak?
Začíná to už v útlém věku. Třeba ve škole. Neudělaný domácí úkol, protože venku bylo hezky a kdo by se učil. Nakonec je z toho problém, a poznámka v žákovské knížce. To nesmí rodiče vidět. Žákovská zmizí, a ztratí se. I s poznámkou. Problém roste a bobtná. Nakonec je z toho motanice lží, polopravd a vymlouvání se. A dvojka z chování. To už je vrchol!
Pokud bych věděl, co z toho bude, jistě ten hloupý domácí úkol udělám. Obětuji dvacet minut dětského času, a budu mít klid. Proč jsem to nevěděl v době, kdy jsem si potřeboval hrát s kamarády na zahradě? Vyhnul bych se výslechům, a zatloukání. Netrápilo by mne svědomí, neměl bych zkažené prázdniny, nepostihly by mě další tresty. Kvůli jedinému domácímu úkolu. Už je to dávno. Snad je to i promlčené, ale v hlavě to mám pořád. A zbytečně.
A co v dospělosti? Udělal jsem vždy všechno správně a včas? Jistě že ne. Vydalo by to na hodně dlouhé psaní. Z téměř všech škobrtnutí jsem se ponaučil. Už jsem ve věku, kdy nemusím lhát. Pokud jsem něco podcenil, klidně se k tomu přiznám. Nikdo mi hlavu trhat nebude, že? A co víc? Snažím se, abych se neměl k čemu přiznávat. Dělám vše tak, jak je potřeba. Včas a kvalitně.
Nehrnu před sebou nepříjemnosti jako buldozer. Ona ta hromada pak může být tak veliká, že by mne mohla zavalit. A zbytečně. Stačí se jen vypořádávat s jednotlivostmi v počátcích. Nenechat je vyrůst v gigantické problémy, které se jen těžko řeší. A pokud něčemu nerozumím, zeptám se hned. Abych nedělal zbytečnou práci. A pokud něco nechci nebo nemůžu udělat, neslibuji to. Nedávám falešnou naději, protože znám své limity.
Co může být sladšího, než čisté a klidné svědomí? Představuji si, jaké by to bylo, kdyby každý dělal to, co má. A ve skvělé kvalitě. Jak by ten svět pak vypadal? Jak efektivní bychom jako společnost byli? Je to utopie? Nebo snadná změna, která nestojí mnoho námahy, ale odměna je obrovská? Za sebe říkám, že je to cesta ke skvělému životu, a děkuji, že jsem si to mohl uvědomit.
Přeji všem pěkný den, a hodně radosti z každodenních úspěchů
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Nenávidím svoji práci
Tuhle větu slýchám čím dál tím častěji. Od různých lidí, kteří pracují na různých pozicích. Také jsem býval zaměstnancem, a nikdy jsem takhle neuvažoval. Také nemáte rádi svoji práci?
Petr Binder
Pracující politik
Přestaňte se smát. Není to protimluv, ani nedosažitelná meta. I politik je přece profese, navíc profese, kterou přece může vykonávat téměř každý. Jak tedy vypadá pracující politik? Skutečně pracující?
Petr Binder
Luxusní zboží za směšné peníze
Máte rádi kvalitu a přitom nechcete vydávat mnoho peněz? Takzvaný poměr výkon/cena. Byly doby, kdy jsem to tolik neřešil, ale dnes? Lákavými nabídkami se (nejen) internet jen hemží.
Petr Binder
Nově otevřeno!
Také u vás otevřeli nějaký nový obchod? Nejlépe s lákavým zbožím, či báječnými laskominami? U nás je těch obchodů, co jsou nově otevřené hned několik.
Petr Binder
Černý pasažér a ležící dítě na zastávce
Dnes jsem jel načerno hromadnou dopravou. Zjistil jsem to až po nástupu do tramvaje. Hrůza. A pak ještě to dítě, ležící v rozbředlém sněhu na zastávce. To bylo ráno.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Cvičení skončilo tragédií. Pohřešovaného policejního potápěče našli v přehradě mrtvého
Pátrání po elitním policistovi v hloubkách Dalešické přehrady má nejsmutnější možný konec. Potápěč,...
Jesenická nemocnice za deset let investovala přes 100 mil. Kč do modernizace
Nemocnice v Jeseníku za posledních deset let, kdy je součástí skupiny Agel, investovala do...
Gočárova galerie v Pardubicích se na měsíc uzavře kvůli přípravě výstavy
Skoro měsíc zůstane zavřená Gočárova galerie v Pardubicích, která sídlí v automatických mlýnech....
BILLA rozdávala přes 13 tisíc kusů ovoce a 16 tisíc balení ořechů Nice Bites
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...
- Počet článků 200
- Celková karma 14,90
- Průměrná čtenost 959x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.