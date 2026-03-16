Kdy už konečně zvítězí?
Neřeším původnost, ani autorství tohoto hesla. Pro mne je důležité, že není celé. Pokud budeme do světa neustále hlásat: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, pravděpodobně nic zásadního se nestane. Proč? Lidi vám nebudou rozumět, neboť se jedná o příliš obecné a nekonkrétní prohlášení.
Pravdu a lásku vnímáme pozitivně, a mnohý z nás jedno i druhé zažil. Pravda je to, co považujeme za pravdu, případně něco, co jsme zažili. Nebo to, co nám vyprávěl kdosi, komu věříme. A věříme mu proto, že nám vždycky říká pravdu. A láska? Vroucí cit, který nás obejme, a zpravidla je vázán na jinou osobu, které můžeme důvěřovat, protože nám vždycky říká pravdu.
Láska může být i k vlasti. Ovšem musíme se oprostit od smutku, který nám přinášejí někteří zástupci státu. Za to vlast přece nemůže, to je lidská záležitost. A to, že těmto zástupcům se věřit nedá, je poměrně zřejmé. Pokud nás někdo jednou zklame, je velmi pravděpodobné, že to udělá znovu, pokud mu náhodou dáme druhou šanci. Třeba ve volbách.
A nad čím tedy mají zvítězit pravda a láska? Přece nad lží. Proč vlastně lžeme? Abychom měli klid. Aby se na něco nepřišlo. A tak dále. Je to však dobré řešení? Celou dobu pak žijeme se špatným svědomím, že jsme někomu lhali. Každý den se bojíme, že se na naši lež přijde, a pak to bude velká ostuda. A ono se na to přijde. Dříve nebo později.
Není jednodušší nelhat? Může se stát, že se nám cosi nepodaří. Proč se k tomu nepostavit čelem, a být otevřeně pravdomluvný? Pak nás obejme pravda, a s ní přicházející i láska. A tam, kde je pravda a láska, nemá šanci ani nenávist. Proč bychom nenáviděli někoho, kdo nám říká pravdu, a ještě navíc ho můžeme i milovat.
Nenávist je kyselina, která sžírá naše srdce. To pak zatvrdne, a umožní, aby nenávistný člověk mohl lhát. Je tedy lepší se na nenávist vykašlat, a žít zdravě se vyvíjející život. Zpátky k prvotnímu heslu: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, pokud my sami budeme bojovat. Takto by to mohlo být celé. Bojem pak rozumíme každé rozhodnutí během každého dalšího dne. Buď budeme pravdomluvní nebo lháři. Každý si můžeme vybrat. A na každém z nás tedy záleží, zda heslo jsou pouze prázdná slova nebo je každý z nás naplní obsahem.
Děkuji za pozornost, přeji každému z nás dostatek odvahy k šíření pravdy a lásky. Určitě se nám to v dobrém vrátí. A pak teprve lež a nenávist skutečně prohrají. Hezký den
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
(Zlo)zvyk je železná košile
Máte nějaké zvyky, které neustále opakujete, a jste smutní, pokud to náhodou nelze provést? Mám jich hodně. Úplně normálních, jednoduchých a neškodných stereotypů v mém tak přepestrém životě.
Petr Binder
Studium jako droga?
Včera jsem absolvoval svoji třetí promoci. Na stará kolena. Někteří profesoři jsou mladší než já, a to i výrazně. A dál? Bude to má poslední promoce?
Petr Binder
Kdo mi snědl chlebíček?
Miluji chlebíčky. Vlastně ne, mám je moc rád. Ovšem, pokud mi někdo sáhne na můj oblíbený, měním se v nebezpečného tvora. A který chlebíček mám nejraději?
Petr Binder
Složení
Díváte se na složení výrobku předtím, než ho koupíte nebo hledíte jen na cenu? Já se na složení dívám, a někdy se nestačím divit, co všechno si mohu zakoupit.
Petr Binder
Nechtějí pít, ale ani pracovat
Nová doba, určitá skupina obyvatelstva nechce pít alkoholické nápoje. Projevuje se to na prodejích, ničí to zaběhané pořádky, někteří krachují, jiní se vrhli na nealko. Horší je, že tato skupina nechce ani pracovat.
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Nemocnice Šumperk začala vyšetřovat na magnetické rezonanci i o víkendech
Nemocnice Šumperk začala dělat vybraná vyšetření na magnetické rezonanci také o víkendech, což by...
Když to na výletníka přišlo. V lázeňských lesích měli 120 kadibudek, zůstala jediná
Poslední lesní toaletu z přelomu 19. a 20. století se podařilo dochovat na původním místě v...
Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu
Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po...
Nemocnice v Kadani podala trestní oznámení na exšéfa, jde o obchod za miliony
Městská nemocnice v Kadani na Chomutovsku podala trestní oznámení na bývalého jednatele Petra...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.