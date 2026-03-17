Kdo mne nutí do hubnutí?

Hubnutí je přirozenou součástí mého života. Mám všechny předpoklady k tomu, abych byl obézní, a na rozdíl od mých kamarádů hubeňourů, kteří mohou jíst prakticky cokoliv, jsem odkázán na dietu.

BMI 25 jsem neměl nikdy, a to ani jako batole. Narodil jsem se předčasně, a byl jsem podvyživený. Moje maminka s babičkou se postaraly, abych za měsíc přibral neskutečné dekagramy, a stal se ze mne cvalík. To mi zůstalo po celý život. Díky jejich snažení, mám velmi vřelý vztah k dobrému jídlu. A dobré jídlo zpravidla není to dietní.

Byly doby, kdy jsem vážil až 150 kilogramů. Nyní mám o 25 kg méně, ale stále se pohybuji v oblasti obezity. Pravidelně se potkávám s panem doktorem diabetologem, a pravidelně jsem ubezpečován, že si za to můžu sám. Mám prý jíst méně. To se ovšem pěkně říká někomu, kdo je hubený od přírody, a navíc nemá rád nezdravé věci.

Za svůj život jsem podstatně zhubnul vlastně jen třikrát. Poprvé to bylo v roce 2005, kdy jsem se chystal na svoji první pěší cestu, z Prahy na Horní hrad (KV). Rozhodl jsem se shodit hodně kil, abych je nemusel s sebou vláčet. Nakonec jsem vypotil 32 kg na rotopedu, a bylo to celkem znát. Bohužel, při psaní knížek vždy naberu ta kila zpátky. Může za to stres, chuť k jídlu a nedostatek pohybu.

Podruhé jsem hubnul v rámci vyhlášené akce „Tuna sádla“. V roce 2010 jsme společně s kamarády hubnuli 1000 kilogramů, a šlo nám to náramně. Měli jsme speciální placky: Nekrmit, také shazuji tunu sádla. Vše se zapisovalo do tabulky, a nakonec jsme shodili téměř 600 kg, což je pěkné. Bylo nás na to dost. Pak jsme vyrazili na další, tentokrát společné putování po Čechách.

To třetí hubnutí bylo spojeno s akcí s krycím názvem Covid-19. V roce 2021 jsem ho chytil, a hodně mě to zasáhlo. Během deseti dnů jsem shodil dvanáct kilogramů, nakonec měl silný zánět v celém těle, a strávil několik měsíců v nemocnici. Takové hubnutí si napříště mohu odpustit.

Nyní jsem opět v hubnoucím pokusu. Zkouším tolik nejíst, vybírat si zdravější potraviny, ale lákadlo v podobě uzeniny tu pořád je. Mám radost z každého kilogramu, který mému tělu ubude. Ovšem, nesmím na to moc často myslet. Protože pokaždé, kdy si uvědomím, že musím zhubnout, dostanu děsný hlad a příšernou chuť na něco nezdravého, ideálně s majonézou (báječná je lanýžová). Už o tom nemůžu psát, a jdu si dát nějakou dobrotu.

Hezký den přeji všem, zejména těm, kteří potřebují z různých důvodů zhubnout. Vím, že to není snadné, protože proti nám stojí ten nejtvrdší bojovník, a to je naše vlastní vůle.

Petr

OMNIA VINCIT AMOR

Autor: Petr Binder | úterý 17.3.2026 13:25 | karma článku: 0 | přečteno: 49x

Kdy už konečně zvítězí?

O čem je řeč? Přece o Pravdě a Lásce, které musí zvítězit nad lží a nenávistí. Už je přece ideální čas na jejich vítězství. Nebo jsme tu chvíli už prošvihli?

(Zlo)zvyk je železná košile

Máte nějaké zvyky, které neustále opakujete, a jste smutní, pokud to náhodou nelze provést? Mám jich hodně. Úplně normálních, jednoduchých a neškodných stereotypů v mém tak přepestrém životě.

Studium jako droga?

Včera jsem absolvoval svoji třetí promoci. Na stará kolena. Někteří profesoři jsou mladší než já, a to i výrazně. A dál? Bude to má poslední promoce?

Kdo mi snědl chlebíček?

Miluji chlebíčky. Vlastně ne, mám je moc rád. Ovšem, pokud mi někdo sáhne na můj oblíbený, měním se v nebezpečného tvora. A který chlebíček mám nejraději?

Složení

Díváte se na složení výrobku předtím, než ho koupíte nebo hledíte jen na cenu? Já se na složení dívám, a někdy se nestačím divit, co všechno si mohu zakoupit.

Petr Binder

  • Počet článků 210
  • Celková karma 15,10
  • Průměrná čtenost 931x
Petr Binder alias poutník Hroch.

www.petrhrochbinder.cz

Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.

 

