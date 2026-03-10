Kdo mi snědl chlebíček?

Miluji chlebíčky. Vlastně ne, mám je moc rád. Ovšem, pokud mi někdo sáhne na můj oblíbený, měním se v nebezpečného tvora. A který chlebíček mám nejraději?

Chlebíček je takový malý rautík na plátlku veky. Vždy je tam toho hodně (pokud někdo při jejich výrobě nešetří materiálem). Skvělé jsou s bramborovým salátem, šunkou, vajíčkem, majonézou a okurkou. Taková klasika.

Mám však raději speciální chlebíčky. Ty nemají všude. Třeba s uzeným lososem nebo kaviárový. Dříve jsem s oblibou konzumoval chlebíčky s uherákem. Případně s roastbeefem. Nyní okouzlují mé chuťové pohárky Moravský chlebíček (uzená krkovice s křenem). Také chlebíček s uzeným masem na salátu Camping.

Ostatně saláty mám také moc rád. A domácí bramborový salát, pokud se mi podaří sehnat ty správné ingredience, to je lahoda. Obvykle míchám tak patnáct dvacet kilogramů salátu před Vánoci. A všechen se vždy u pohádek sní. Někdy je absťák tak silný, že udělám bramborový salát i během roku. Ale jen malinkato. Tak dvě kila maximálně.

Zpátky ke chlebíčkům. Máme je rádi celá rodina. Tak to je. Ovšem, každý člen má rád jiné chlebíčky, naštěstí. Jeden nemá rád bramborový salát, a tak vyhledává chlebíčky pouze s máslem. Jiný nemá rád příliš masité, a tak mu bereme ty (téměř) vegetariánské. Další miluje vajíčka. A já? Mám rád všechny druhy chlebíčků. I teď bych si je dal, ale chyba lávky.

Moje cukrovka si s chlebíčky moc nerozumí. A můj lékař mne nutí prakticky hladovět. Zakazuje mi všechno, co mám rád. A čím více se soustředím na absenci nezdravého jídla, tím větší a ukrutnější hlad pociťuji. No nic, změřím si glykemii, a pokud bude jen lehce zvýšená, skočím si na chlebíček. Protože ten poslední mi někdo snědl.

A jaké chlebíčky máte rádi vy? Nějaké speciální? Nebo úplně obyčejné. Děláte si chlebíčky doma nebo slupnete pouze kupované?

Hezký den všem, a dobrou chuť, pokud právě konzumujete

Petr

OMNIA VINCIT AMOR

Autor: Petr Binder | úterý 10.3.2026 11:21 | karma článku: 8,47 | přečteno: 108x

Další články autora

Petr Binder

Složení

Díváte se na složení výrobku předtím, než ho koupíte nebo hledíte jen na cenu? Já se na složení dívám, a někdy se nestačím divit, co všechno si mohu zakoupit.

6.3.2026 v 10:02 | Karma: 11,30 | Přečteno: 175x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Nechtějí pít, ale ani pracovat

Nová doba, určitá skupina obyvatelstva nechce pít alkoholické nápoje. Projevuje se to na prodejích, ničí to zaběhané pořádky, někteří krachují, jiní se vrhli na nealko. Horší je, že tato skupina nechce ani pracovat.

5.3.2026 v 11:57 | Karma: 26,18 | Přečteno: 575x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Zničující závislost na seriálech

Zjistil jsem, jak nebezpečné jsou seriály. Zejména ty zahraniční, se skvělým českým dabingem. Ale i některé české seriály, zejména obsazené kvalitními herci. Jak se na seriály díváte vy?

3.3.2026 v 12:14 | Karma: 12,50 | Přečteno: 312x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

A co děláte s drobnýma?

Pro někoho jsou drobné tisícovky, ale já mám na mysli skutečné drobné, tedy koruny, dvoukoruny a pětikoruny. Haléře už nemáme, a desetikoruna i dvacka to už jsou pěkné peníze, o padesátikoruně nemluvě.

2.3.2026 v 11:37 | Karma: 16,45 | Přečteno: 326x | Diskuse | Společnost

Petr Binder

Těším se, až budu po tobě dědit, tati!

Už jste někdy dědili? Jaké to bylo? Smíšené pocity, že? Můj syn mne častuje touto větou už několik let, a musím se přiznat, že mi to nedělá úplně radost. Co po nás vlastně zůstane na tomto světě, až definitivně odejdeme?

26.2.2026 v 9:47 | Karma: 16,54 | Přečteno: 487x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.
8. března 2026

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...
6. března 2026  18:42

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...

Miss Czech Republic 2026 představila top 10 finalistek. Kdo jsou krásky, které bojují o korunku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS
9. března 2026  13:11

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....

Liberecké Fauna trhy

ilustrační snímek
10. března 2026  13:52

Prodej, výstava a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, techniky, krmného hmyzu, hlodavců,...

vydáno 10. března 2026  13:48

Jižní město 1980 a 2026

vydáno 10. března 2026  13:47

Jižní město 1980 a 2026

Ostravská univerzita nabídne distanční studium latiny

ilustrační snímek
10. března 2026  12:15

Filozofická fakulta Ostravské univerzity (OU) otevře od nového akademického roku bakalářský...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Binder

  • Počet článků 206
  • Celková karma 15,30
  • Průměrná čtenost 942x
Petr Binder alias poutník Hroch.

www.petrhrochbinder.cz

Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.

 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.