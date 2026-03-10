Kdo mi snědl chlebíček?
Chlebíček je takový malý rautík na plátlku veky. Vždy je tam toho hodně (pokud někdo při jejich výrobě nešetří materiálem). Skvělé jsou s bramborovým salátem, šunkou, vajíčkem, majonézou a okurkou. Taková klasika.
Mám však raději speciální chlebíčky. Ty nemají všude. Třeba s uzeným lososem nebo kaviárový. Dříve jsem s oblibou konzumoval chlebíčky s uherákem. Případně s roastbeefem. Nyní okouzlují mé chuťové pohárky Moravský chlebíček (uzená krkovice s křenem). Také chlebíček s uzeným masem na salátu Camping.
Ostatně saláty mám také moc rád. A domácí bramborový salát, pokud se mi podaří sehnat ty správné ingredience, to je lahoda. Obvykle míchám tak patnáct dvacet kilogramů salátu před Vánoci. A všechen se vždy u pohádek sní. Někdy je absťák tak silný, že udělám bramborový salát i během roku. Ale jen malinkato. Tak dvě kila maximálně.
Zpátky ke chlebíčkům. Máme je rádi celá rodina. Tak to je. Ovšem, každý člen má rád jiné chlebíčky, naštěstí. Jeden nemá rád bramborový salát, a tak vyhledává chlebíčky pouze s máslem. Jiný nemá rád příliš masité, a tak mu bereme ty (téměř) vegetariánské. Další miluje vajíčka. A já? Mám rád všechny druhy chlebíčků. I teď bych si je dal, ale chyba lávky.
Moje cukrovka si s chlebíčky moc nerozumí. A můj lékař mne nutí prakticky hladovět. Zakazuje mi všechno, co mám rád. A čím více se soustředím na absenci nezdravého jídla, tím větší a ukrutnější hlad pociťuji. No nic, změřím si glykemii, a pokud bude jen lehce zvýšená, skočím si na chlebíček. Protože ten poslední mi někdo snědl.
A jaké chlebíčky máte rádi vy? Nějaké speciální? Nebo úplně obyčejné. Děláte si chlebíčky doma nebo slupnete pouze kupované?
Hezký den všem, a dobrou chuť, pokud právě konzumujete
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
- Počet článků 206
- Celková karma 15,30
- Průměrná čtenost 942x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.