Investujete vůbec správně?

Investování jako způsob, jak zhodnotit (své) peníze. Ze všech stran na nás útočí reklamy na nejrůznější možnosti investic, a zdálo by se, že v tom není žádný háček. Důležitá informace je však pod čarou.

Máte na účtě nebo ve štrozoku uloženy poctivě vydělané peníze? Zuby si na ně brousí investiční poradci, kteří tomu přece rozumí. Vyberete si, zda chcete investovat do zlata, Bitcoinů nebo pšenice, akcií, či něčeho docela jiného a už to jede.

Ve speciální aplikaci vidíte, jak se vašim investicím daří. Tu se vyhoupnou, tam zase klesnou. Je to taková hra s čísly. Ještě navíc elektronická. Bez elektřiny jsou tyhle hrátky vyloučeny. Ostatně do energií je rovněž možné investovat. Nebo do nejrůznějších investičních fondů, ale i do státu. Ovšem ruku na srdce, nejedná se jen o další letadlo?

Kde se vezmou ty peníze, které investor vydělal? Kdo je musel vytáhnout ze své kapsy? Jistě se peníze nerodí jen tak na stromech. Podobná analogie je ve světě dotací. Ty dotační peníze také někdo musel nejprve vydělat a odevzdat do společného systému prostřednictvím daní. A pak přijde někdo, kdo má pocit, že má na dotaci nárok. A vůbec mu nevadí, že dotaci pobírá na něco, co společnost ani tak moc nepotřebuje.

Investujete? Kolik jste vydělali? Nebo snad prodělali? Důležitá věta se skrývá pod čarou (případně je zrychleně čtena v reklamních spotech). Investování představuje riziko ztráty a nemusí být pro vás vhodné. Pro mne tedy není. Nemohu se smířit s tím, že na můj zisk se musí složit hromada anonymních lidí. Raději prodávám konkrétní zboží a služby. Konkrétním lidem, se zpětnou vazbou.

Ano, i tito lidé se skládají na můj zisk (ze kterého zase já platím rodinné náklady na život). Ale tento způsob mi přijde jasnější a spravedlivější. Každý jednotlivě se může rozhodnout, zda nakoupí u mně nebo půjde jinam. A já se mohu starat zejména o to, aby byl spokojený s mými produkty a službami, a aby se ke mně vracel a ideálně rád.

Děkuji za přečtení, případné karmování, a přeji všem (kromě krásného dne) také šťastnou ruku při investování, resp. zhodnocování vašich peněz. Ať se vám vyhýbají neúspěchy a špatní lidé.

Petr

OMNIA VINCIT AMOR

Autor: Petr Binder | čtvrtek 19.3.2026 12:34 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Petr Binder

  • Počet článků 212
  • Celková karma 14,85
  • Průměrná čtenost 924x
Petr Binder alias poutník Hroch.

www.petrhrochbinder.cz

Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.

 

