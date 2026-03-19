Investujete vůbec správně?
Máte na účtě nebo ve štrozoku uloženy poctivě vydělané peníze? Zuby si na ně brousí investiční poradci, kteří tomu přece rozumí. Vyberete si, zda chcete investovat do zlata, Bitcoinů nebo pšenice, akcií, či něčeho docela jiného a už to jede.
Ve speciální aplikaci vidíte, jak se vašim investicím daří. Tu se vyhoupnou, tam zase klesnou. Je to taková hra s čísly. Ještě navíc elektronická. Bez elektřiny jsou tyhle hrátky vyloučeny. Ostatně do energií je rovněž možné investovat. Nebo do nejrůznějších investičních fondů, ale i do státu. Ovšem ruku na srdce, nejedná se jen o další letadlo?
Kde se vezmou ty peníze, které investor vydělal? Kdo je musel vytáhnout ze své kapsy? Jistě se peníze nerodí jen tak na stromech. Podobná analogie je ve světě dotací. Ty dotační peníze také někdo musel nejprve vydělat a odevzdat do společného systému prostřednictvím daní. A pak přijde někdo, kdo má pocit, že má na dotaci nárok. A vůbec mu nevadí, že dotaci pobírá na něco, co společnost ani tak moc nepotřebuje.
Investujete? Kolik jste vydělali? Nebo snad prodělali? Důležitá věta se skrývá pod čarou (případně je zrychleně čtena v reklamních spotech). Investování představuje riziko ztráty a nemusí být pro vás vhodné. Pro mne tedy není. Nemohu se smířit s tím, že na můj zisk se musí složit hromada anonymních lidí. Raději prodávám konkrétní zboží a služby. Konkrétním lidem, se zpětnou vazbou.
Ano, i tito lidé se skládají na můj zisk (ze kterého zase já platím rodinné náklady na život). Ale tento způsob mi přijde jasnější a spravedlivější. Každý jednotlivě se může rozhodnout, zda nakoupí u mně nebo půjde jinam. A já se mohu starat zejména o to, aby byl spokojený s mými produkty a službami, a aby se ke mně vracel a ideálně rád.
Děkuji za přečtení, případné karmování, a přeji všem (kromě krásného dne) také šťastnou ruku při investování, resp. zhodnocování vašich peněz. Ať se vám vyhýbají neúspěchy a špatní lidé.
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Running sushi vs. bufet
Dlouhou dobu jsme ujížděli na running sushi. Měli jsme oblíbené restaurace po Praze, a tam jsme si občas zašli. Ovšem teď jsme objevili úplně jiný systém, a ten nás baví více.
Petr Binder
Kdo mne nutí do hubnutí?
Hubnutí je přirozenou součástí mého života. Mám všechny předpoklady k tomu, abych byl obézní, a na rozdíl od mých kamarádů hubeňourů, kteří mohou jíst prakticky cokoliv, jsem odkázán na dietu.
Petr Binder
Kdy už konečně zvítězí?
O čem je řeč? Přece o Pravdě a Lásce, které musí zvítězit nad lží a nenávistí. Už je přece ideální čas na jejich vítězství. Nebo jsme tu chvíli už prošvihli?
Petr Binder
(Zlo)zvyk je železná košile
Máte nějaké zvyky, které neustále opakujete, a jste smutní, pokud to náhodou nelze provést? Mám jich hodně. Úplně normálních, jednoduchých a neškodných stereotypů v mém tak přepestrém životě.
Petr Binder
Studium jako droga?
Včera jsem absolvoval svoji třetí promoci. Na stará kolena. Někteří profesoři jsou mladší než já, a to i výrazně. A dál? Bude to má poslední promoce?
|Další články autora
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
V Ostravě hořela střecha panelového domu, tři lidé se nadýchali zplodin
Záchranné složky zasahují v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po...
Zloděj ukradl téměř kilometr kabelů, na místa činu se nechával vozit taxíkem
Škodu za více než čtvrt milionu korun napáchal během měsíce zloděj, kterého nyní dopadli olomoučtí...
Moravskoslezský kraj odmítá návrh na změnu rozdělení daňových příjmů
Moravskoslezský kraj nesouhlasí s posledním návrhem na změnu rozdělení daňových příjmů krajům....
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.