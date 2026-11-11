Hektolitr gulášovky a tuna míchaných vajíček
Tušili jsme to. Byl nemocný už dlouho. Vlastně od té doby, co poprvé dorazil do našeho Klubu prohlašoval, že mu není dobře, a že brzy umře. Vždycky jsme se tomu společně smáli, protože jsme věděli, že má tuhý kořínek. To bylo před zhruba deseti lety.
Před dvěma roky onemocněl vážně. Dlouhodobé okolnosti u něho vyvolaly rakovinu, a on se s tím pral po svém. Rád říkal „ježkovy voči“. Jednou to jiná kamarádka čárkovala, a za večer jich řekl třiapadesát. To je vočí! Hráli jsme na kytary, zpívali a užívali si život.
Šel čas, a kamarádovi bylo lépe i hůře. Nakonec byl převezen do hospicového zařízení, protože syn se o něho nemohl postarat (důvody neřeším, nemám dost informací). A tam byl asi půl roku. Pořád se chtěl vrátit domů, ale nevyšlo to. A tak hrál „děvčatům“ v hospicu, a občas ho přivezla kamarádka i do Klubu, aby to bylo jako dříve. Občas jsme ho navštívili zase my. A hrálo se a zpívalo, jako za mlada.
Pořád byl hubenější a smutnější. Skončil na morfinové pumpě. Minulý týden už na kytarový večer nedorazil. Nebylo mu dobře. Uvědomil jsem si, že už si společně asi nezazpíváme. Máme totiž několik pěkných písniček, které si hrajeme spolu. Vlastně hráli jsme spolu. Včera kamarádka volala, že odešel. Nadobro. Zaplálil jsem v Klubu svíčku, vzal kytaru, a zahrál ty naše společné písničky.
Dnes ráno jsem si při snídani uvědomil, jak ten čas uhání. Dal jsem si ve svém oblíbeném bistru gulášovou polévku bez pečiva a míchaná vajíčka. Na téhle kombinaci si dokážu náramně pochutnat. Najednou jsem si začal počítat, kolik asi ještě sním gulášových polévek, a kolik vajíček mi tu ještě umíchají. Než to bude naposledy. Doufám, že hektolitr polévky a tunu vajíček. Postupně si tu sumu budu odjídat, a snažit se brzdit uhánějící čas.
Jistě, mohl bych přestat jíst gulášovou polévku, i ta míchaná vajíčka. A tvářit se, že čas přestal plynout. Ale bylo by to zbytečné. Sebe bych ochudil o ranní rituál, bistro o pár korun, a čas by nepřestal potměšile plynout mezi rozevřenými prsty, dál by uháněl svou vysokou rychlostí. Důležité je, abychom ten čas, co ještě máme, využili co nejlépe. Jednou bude vše naposledy, a pak už bude pozdě.
Držím nám všem palce, ať se daří konat dobré skutky, drobné, nenápadné a prospěšné. Společně totiž dokážeme změnit svět k lepšímu, bez ohledu na to, že nám někteří lidé budou donekonečna tvrdit, že to nejde. Držme se, a věřme v budoucnost. Máme to ve svých rukách.
Hezký den, a spoustu radosti přeji
Petr
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Autor šesti různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají, a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Dále provozuji Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéku a Klub U poutníka Hrocha v Praze 8.