Dvě hodiny s Hranáčem?
Před mnoha týdny se mi podařilo sehnat dvě vstupenky na Crazy show Martina Hranáče. Byly téměř poslední, ale hlavně vedle sebe. Úplně vzadu, v divadle Broadway, v centru Prahy. Po pípnutí QR kódů jsme byli vpuštěni do divadla, a kousek od vstupu byl stánek s merchem Martina Hranáče.
Hlídal to tam obrovský muž velmi tmavé pleti (MH by řekl: krásnej černoch). Teprve mnohem později jsem se dozvěděl, že to je manželka Martinova. Nekoupili jsme si nic. Hrnek s routou, ani různé další textilie s nejrůznějšími urážejícími nápisy nevyužijeme. A CD „Nejsem superstar“ jsem tam nenašel. Přemístili jsme se do sálu, a obsadili svá pohodlná místa.
Měli jsme krásný přehled o téměř prázdném sálu, všichni návštěvníci se kupili kolem baru a šaten. Sál byl prázdný ještě pět minut před zahájením představení, a já byl zvědavý, kdy se naplní. Na pódiu byl umístěný pouze stůl, jedna židle, kufr na kolečkách a pár dalších rekvizit. Podobně jednoduchá scéna, jako v našem kočovném divadlu. Ovšem, my máme navíc krásné kulisy.
Za dvě minuty se sál neuvěřitelně naplnil. Většina jsou ženy. To mne mělo varovat, ale bylo již pozdě na zběsilý útěk. Navíc, se mi dobře sedělo. Přesně v sedm večer to celé začalo. Sestra Martina Hranáče Štěpánka Šmídová, rozehrála situaci. Nechci být příliš konkrétní, abych nekazil překvapení případným zájemcům o tuto show.
Jen si tam zajděte. Dozvíte se spoustu pikantérií z Martinova bouřlivého číšnického, homosexuálního, a uměleckého života. Byl jsem rád, že sedíme tak daleko, a nemůžeme s ním navázat oční ani jiný kontakt. Během těch necelých dvou hodin jsem se dobře bavil. Jen ten konec, ten tomu dal. No nic. Plný sál žen byl spokojený a těch pár heterosexuálů to prostě za nějakou dobu vydýchá a zapomene.
V každém případě je Martin Hranáč velmi zábavný, pointovat umí, skvěle hraje a dobře si nahazují se sestrou. I dvě hudební čísla mne vážně pobavila. Jen po skončení show jsem odmítl čekat obrovkou frontu na vyfocení se s Martinem. Celou cestu domů jsme se pak se ženou řehtali nejrůznějším fórkům z představení, a tak nám cesta tramvají utekla. Jen jsem v divadle neměl tak nahlas říkat, že dáme trojku.
Přeji všem pěkný den, a hodně úsměvů
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
PS: Na mysli jsem měl pochopitelně číslo tramvaje, která jezdí do Kobylis...
Petr Binder
Pohlazení jménem Asonance
Od přátel jsme dostali vstupenky na koncert. A nebyl to koncert ledajaký, ale koncert kouzelný. Vrátil jsem se o spoustu let zpátky, na Horní hrad, kde jsem skupinu Asonance slyšel poprvé, a tam si zamiloval jejich písničky.
Petr Binder
Tajemná noční nehoda
Ráno jsme byli na chirurgii, máme ji za rohem. V noci se mi totiž přihodila zvláštní nehoda. Nevím jak, ale zlomil jsem si ve spánku ruku. Je to vůbec možné?
Petr Binder
Která slova nám ještě politici poškodí a znemožní?
Začalo to Věcmi veřejnými, pokračovalo přes Akci nespokojených občanů, Stačilo! a Spolu, až nyní k Motoristům. Měl jsem ta slova a slovní spojení rád, ale teď se jim raději vyhýbám. Je to stále náročnější.
Petr Binder
Naposledy
Za toto zamyšlení vlastně může jedna reklama v televizi, která vyslovuje určité konkrétní číslo. Víte, kolikrát stihnete udělat nějakou běžnou, opakující se akci, než to bude naposledy?
Petr Binder
Kuřáci, přemýšlejte
Obracím se na všechny kuřáky, kteří jsou tak závislí, že již nerozeznávají, kde končí jejich práva, a kde začínají práva někoho jiného, ideálně nekuřáka. Patříte do této skupiny? Zamyslete se.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel
V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun....
Olomoucká radnice vypsala soutěž na přestavbu území kolem tržnice
Olomoucká radnice vypsala urbanistickou soutěž na budoucí podobu rozsáhlého území mezi městskou...
V centru seniorů napsala knihu povídek, inspiroval ji trénink paměti
Z kurzů trénování paměti vznikla v libereckém centru seniorů RoSa kniha Slova vyprávějí. Autorkou...
- Počet článků 193
- Celková karma 15,74
- Průměrná čtenost 982x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.