Do každého vagónu jeden smraďoch
Naposledy dnes ráno. Jel jsem tramvají i metrem. A co byste řekli? Potkal jsem dva smraďochy. Jistě pro ně existuje i jiné pojmenování, třeba jim říkáte jinak. Jsou to lidé nevábně oblečení, zpravidla s několika zavazadly (počínaje potrhanou igelitovou taškou a pevnou taškou na kolečkách konče). Jejich přítomnost je okamžitě potvrzena čichovými buňkami spolucestujících.
Někdy je to jemný zápach déle nemytého těla, jindy je směsice pachů daleko bohatší. Někdy se to prostě nedá. Lidé si odsedávají, pokradmu sledují objekt zápachu, případně na další stanici (zastávce) vystoupí a počkají si na příští spoj. A doufají, že tam žádný smraďoch nebude.
Ještě veselejší situace nastává ve chvíli, kdy je smraďochů více. Obvykle se baví (dost nahlas a dost vulgárně) o nejrůznějších celospolečenských tématech, politiku nevyjímaje. Pravidlem bývá konverzace na téma alkoholické nápoje, krádeže a pomlouvání jiných smraďochů. Rovněž je patrné, že vícenásobní smraďoši i více páchnou. Je to tím, že kombinace jejich pachů vytváří roztodivné oblouky. Na to je i rouška málo.
Výhodu mají ti, kteří přišli (z různých důvodů) o čich. Lidé, co mají roláky a mohou se do nich schovat, případně šálu navoněnou Hugo Bossem. Obyčejné roušky moc nepomáhají. Ovšem, co se smraďochy? Už jsem zažil situaci, kdy byl smraďoch nahlášen řidiči, a ten jen mávnul rukou, a jel dál. Hlídku městské policie, aby pohledal. A málokdo má tolik odvahy, aby dotyčného smraďocha vyhnal z vozu na mráz. Několikrát jsem to udělal, a dozvěděl se hodně zajímavé věci.
Ještě by se hodilo umístit nad samolepku na dveřích (Nejedeš ty lumpe načerno?) kulatou s nápisem „Smrdíš? Nenastupuj!“ nebo tak něco podobného. Jistě to bude fungovat podobně. Vím, že je to jen taková patálie ve srovnání s veřejným dluhem, nemravnými dotacemi a korupcí ve veřejné správě. Vím, že s příchodem jara a zvýšením teplot se smraďoši uvelebí někde na slunci, a budou se těšit zase na zimu, kdy se projedou Prahou.
Jsem zvědavý, koho potkám zase zítra. Beru si plynovou masku s filtrem „Levandule“.
Hezký den všem
Petr Binder
OMNIA VINCIT AMOR
- Počet článků 187
- Celková karma 15,06
- Průměrná čtenost 997x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.