Černý pasažér a ležící dítě na zastávce
Každé ráno (pokud je škola) jezdím s nejmladším synem, a doprovázím ho do školy. Jedná se o jasně daný rituál, kdy na minutu přesně musíme opustit byt, abychom stihli ten správný spoj, a pak ještě metro, ale to jezdí každou minutu, a tam se na přesnost příliš nehledí. Metro totiž dobíhají pouze zoufalci, my ostatní si počkáme na další spoj.
Během ranního doprovázení máme i další zvyky, které nám poháhají mít hezký celý den, a v tu chvíli poněkud rozpohybovat ještě mnohdy spící hlavičku malého školáka. Dneska jsem na zvyky dočista zapomněl, neboť jsem doma nechal mobil. Řeknete si: žádná hrůza, ale já v něm mám skoro všechno, včetně PID Lítačky.
Polilo mne horko, a zima zároveň. Požádal jsem syna, aby kontaktoval manželku a napsal jí, že nemám mobil, a tak, že nebudu asi hodinu k zastižení. Nenapsal jí, ale rovnou zavolal. A na celou tramvaj řval, že nemám mobil, a tudíž ani Lítačku. Mazec. A já jsem dělal, že to nemluví o mně, že toho kluka neznám, a že rozhodně nejsem černý pasažér.
Zároveň jsem se pátravě rozhlížel po ostatních spolucestujících, zda někdo z nich nedrží v ruce revizorský odznak, a rovnou mne nevyhmátne. To by byla ostuda, říkám si. Na druhou stranu mám platnou Lítačku až do května, takže by pokuta nemusela být tak mastná. Dobré to je, už vystupujeme.
V metru jsem na Lítačku už nemyslel, protože na zastávce tramvaje se válelo malé dítě ve značkové bundě. Uprostřed lidí, v tom největším koktejlu z tajícího sněhu, štěrku, soli a nedopalků. Nikoho to nezajímalo, dnešní apatie spoluobčanů je hrozná.
Jdu blíže, chci mu pomoci, když v tom si všimnu, že má obojek a vodítko, které drží muž vedle dítěte stojící. Ono to totiž vůbec nebylo dítě, ale (jistě drahý) pes, který měl na sobě luxusní oblečení ne nepodobné leckterému děcku. Stane se.
Mobil už mám. Revizorů se nebojím, a všem čtenářům přeji pěkný a ničím nerušený dnešní den, a spoustu veselých zážitků
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Práce snů na Úřadu vlády
Každý den mi do mailu chodí nejrůznější nabídky práce. Dnes jsem si rozklikl pracovní pozici Referent v Oddělení lidských práv a rovného zacházení. Pěkně jsem si početl, a přemýšlím, zda se tam přihlásím.
Petr Binder
Dvě hodiny s Hranáčem?
Nevím, co mě to napadlo, chtěl jsem udělat radost manželce. Neuvědomil jsem si, kdo to Martin Hranáč je. Vždy jsem viděl jen pár vteřin trvající videa. Ale dvě hodiny v kuse?
Petr Binder
Pohlazení jménem Asonance
Od přátel jsme dostali vstupenky na koncert. A nebyl to koncert ledajaký, ale koncert kouzelný. Vrátil jsem se o spoustu let zpátky, na Horní hrad, kde jsem skupinu Asonance slyšel poprvé, a tam si zamiloval jejich písničky.
Petr Binder
Tajemná noční nehoda
Ráno jsme byli na chirurgii, máme ji za rohem. V noci se mi totiž přihodila zvláštní nehoda. Nevím jak, ale zlomil jsem si ve spánku ruku. Je to vůbec možné?
Petr Binder
Která slova nám ještě politici poškodí a znemožní?
Začalo to Věcmi veřejnými, pokračovalo přes Akci nespokojených občanů, Stačilo! a Spolu, až nyní k Motoristům. Měl jsem ta slova a slovní spojení rád, ale teď se jim raději vyhýbám. Je to stále náročnější.
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.