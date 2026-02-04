Černý pasažér a ležící dítě na zastávce

Dnes jsem jel načerno hromadnou dopravou. Zjistil jsem to až po nástupu do tramvaje. Hrůza. A pak ještě to dítě, ležící v rozbředlém sněhu na zastávce. To bylo ráno.

Každé ráno (pokud je škola) jezdím s nejmladším synem, a doprovázím ho do školy. Jedná se o jasně daný rituál, kdy na minutu přesně musíme opustit byt, abychom stihli ten správný spoj, a pak ještě metro, ale to jezdí každou minutu, a tam se na přesnost příliš nehledí. Metro totiž dobíhají pouze zoufalci, my ostatní si počkáme na další spoj.

Během ranního doprovázení máme i další zvyky, které nám poháhají mít hezký celý den, a v tu chvíli poněkud rozpohybovat ještě mnohdy spící hlavičku malého školáka. Dneska jsem na zvyky dočista zapomněl, neboť jsem doma nechal mobil. Řeknete si: žádná hrůza, ale já v něm mám skoro všechno, včetně PID Lítačky.

Polilo mne horko, a zima zároveň. Požádal jsem syna, aby kontaktoval manželku a napsal jí, že nemám mobil, a tak, že nebudu asi hodinu k zastižení. Nenapsal jí, ale rovnou zavolal. A na celou tramvaj řval, že nemám mobil, a tudíž ani Lítačku. Mazec. A já jsem dělal, že to nemluví o mně, že toho kluka neznám, a že rozhodně nejsem černý pasažér.

Zároveň jsem se pátravě rozhlížel po ostatních spolucestujících, zda někdo z nich nedrží v ruce revizorský odznak, a rovnou mne nevyhmátne. To by byla ostuda, říkám si. Na druhou stranu mám platnou Lítačku až do května, takže by pokuta nemusela být tak mastná. Dobré to je, už vystupujeme.

V metru jsem na Lítačku už nemyslel, protože na zastávce tramvaje se válelo malé dítě ve značkové bundě. Uprostřed lidí, v tom největším koktejlu z tajícího sněhu, štěrku, soli a nedopalků. Nikoho to nezajímalo, dnešní apatie spoluobčanů je hrozná.

Jdu blíže, chci mu pomoci, když v tom si všimnu, že má obojek a vodítko, které drží muž vedle dítěte stojící. Ono to totiž vůbec nebylo dítě, ale (jistě drahý) pes, který měl na sobě luxusní oblečení ne nepodobné leckterému děcku. Stane se.

Mobil už mám. Revizorů se nebojím, a všem čtenářům přeji pěkný a ničím nerušený dnešní den, a spoustu veselých zážitků

Petr

OMNIA VINCIT AMOR

Autor: Petr Binder | středa 4.2.2026 10:15 | karma článku: 7,22 | přečteno: 92x

Petr Binder

  • Počet článků 195
  • Celková karma 15,13
  • Průměrná čtenost 977x
Petr Binder alias poutník Hroch.

www.petrhrochbinder.cz

Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.

 

