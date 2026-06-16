Advent v létě?
Řeč je pochopitelně o reklamě politických stran a hnutí. Nejrůznější plakáty rozličných velikostí a provedení. Většinou je na nich nějaký krásně vypadající občan, který se rozhodl na svá bedra naložit problémy celku. Rozhodl se ke kandidatuře na post ve veřejném prostoru. Je natřen na bílo, jako správný charakterní hrdina, a doplněn nějakým zajímavým sloganem.
Kromě informace, že se jedná o kandidáta na primátora, se dozvídáme, že jejich srdce patří Praze, Prahu poněkud rozjedou a rozpohybují, a další silné myšlenky. Do voleb je sice ještě hodně času, ale partaje již vesele utrácejí, aby se nám jejich lídři propsali do podvědomí, a my věděli, komu to nakonec hodíme do urny.
Tenhle Advent bude trvat déle, než čtyři týdny, a během něho se utratí spousty veřejných peněz (strany a hnutí jsou štědře financovány ze státního rozpočtu, podobně, jak to bude u médií veřejné služby). Čekám, co se ještě na zastávkách hromadné dopravy a na jiných místech ještě dozvím. Jak bude kampaň gradovat.
A jak vy si představujete vašeho správného starostu či primátora? Co by měl umět, jak by měl vystupovat a konat? Vím, ještě je brzo na nějaké závěry, vždyť do voleb nám schází čtyři měsíce. Za tu dobu se může mnohé změnit. I to zásadní a zdánlivě neměnné. Zvýšený cvrkot v politických statusech zaznamenávám i na sociálních sítích. Jednotliví politici se veřejně a často chlubí tím, že pracují správně.
Je to jiný svět ta politika. Fungují tam jiná pravidla. Jsem rád, že se ještě najdou tisíce spoluobčanů, kteří nastaví svoji kůži v předvolebním klání. Vědí, že politika je špína, že oni sami nic nesvedou, a že jim budou lidé nadávat, až se něco nepovede. Ale touha po vítězství je silnější. Nechť vyhraje ten nejlepší, ale kdo to je, a jak se pozná? Jedině dlouhodobou prací. Sledujme je, a pomáhejme jim v rozhodování, aby se příliš neodloučili od obyčejného života. Vyplatí se nám to mnohonásobně.
Přeji všem pěkné léto, spoustu báječných zážitků, odpočinku a radosti. Volby neutečou, na plamenné dohady je ještě spousta času. A pěkný den přeji všem
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Milí rodiče, to se vám tedy vymklo!
Obracím se na všechny rodiče, kteří mají potomky v dětském věku. Díky nezvládnuté výchově a nevštěpování dobrých návyků, jsem každý den svědkem trestuhodného chování nezletilců. Vím, budete to zlehčovat, ale je to neomluvitelné.
Petr Binder
Vrať tu lebku!
První, co jsem se dnes dozvěděl, byla krádež lebky svaté Zdislavy. Je to obrovská nehoráznost, znesvěcení ostatků. Je to pro mne velmi osobní záležitost a vyzývám pachatele k navrácení lebky do baziliky v Jablonném v Podještědí.
Petr Binder
Odvaha říci ne!
Doputovali jsme do jednadvacátého století. Máme všechny dostupné znalosti a dovednosti. Ovšem společensky selháváme na jednoduchostech, jako je slušnost, morálka a odpovědnost.
Petr Binder
Nesehnatelné
Určitě to znáte. Něco nutně potřebujete (chcete), a ono to není k sehnání. Čím více onu věc sháníte, tím nedostupnější je. Nakonec se stane zázrak.
Petr Binder
Přitom taková blbost!
V sobotu jsme byli pozváni na vernisáž obrazů jedné naší kamarádky. A tak jsme vyrazili za kulturou. Ovšem cestou mne přepadla šílená žízeň.
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