A co děláte s drobnýma?
Zjistil jsem, že se mi časem nahromadily koruny a dvoukoruny. Žádný poklad, ale několik stovek v tom bude. Dal jsem je do zavařovaček, aby se mi nezkazily, a postupně je rozpouštím, kde se dá.
Nejraději jimi krmím parkovací automaty. Trvá to sice pěknou chvíli, ale ten pocit lehčí kapsy za to prostě stojí. Také vyhledávám supermarkety, kde mají samoobslužné pokladny, kde se může platit i hotovostí. Nejraději mám ty automaty, které mají násypku na mince, tam to jde nejrychleji.
Někdy mi automat některou minci vyplivne. To se stává. Připadám si jako gambler, který chce vyhrát svůj nákup. Sleduji, jak se snižuje zůstatek na obrazovce automatu, a blíží se nule. Nakonec to cinkne, a mám zaplaceno. A sklenička je zase o něco prázdnější.
Jednou jsme byli pozváni na maturitní ples. To bylo radosti, rozházeli jsme hned dvě sklenice s korunami a dvoukorunami, občas tam byly i pětikoruny. Celkem asi za pětikilo, spousta házecí zábavy. A pak to zametání. Byl to ples mladých zdravotníků, a budoucí sestřičky pilně vysbírávaly každou minci na parketu se blyštící.
Vzpomínám si na mladší léta, když jsem zkraje devadesátek letěl poprvé do USA. Tam mi všude vraceli centy, ale nikdo je pak nikde nechtěl. Taková mosazná drobná mince. Nasbíral jsem tenkrát během několika týdnů asi kilo centů. Vůbec jsem netušil, co s tím, tak jsem je ponechal na pokoji, aby měla pokojská radost, až přijde ulízet. Schoval jsem je úplně všude.
A co děláte s drobnými vy? Dáváte je jako dýška hbitým číšníkům? Nebo máte pro mince jiné využití? Pořád to jsou přece peníze, které jste si poctivě vydělali, že?
Hezký den všem, a šetřílkům zvláště. Už konečně skončil suchý únor, tak uvidíme, jak se vinný byznys konečně rozjede.
Petr
OMNIA VINCIT AMOR
Petr Binder
Těším se, až budu po tobě dědit, tati!
Už jste někdy dědili? Jaké to bylo? Smíšené pocity, že? Můj syn mne častuje touto větou už několik let, a musím se přiznat, že mi to nedělá úplně radost. Co po nás vlastně zůstane na tomto světě, až definitivně odejdeme?
Petr Binder
Kdyby to šlo udělat jinak?
Znáte ten pocit, kdy si v duchu říkáte, že byste tohle a tamto udělali jinak, pokud byste věděli, jak se celá věc vyvine? Pokud ne, gratuluji vám, pravděpodobně se vždy chováte správně a dokonale. A nebo si jen lžete do kapsy?
Petr Binder
Nenávidím svoji práci
Tuhle větu slýchám čím dál tím častěji. Od různých lidí, kteří pracují na různých pozicích. Také jsem býval zaměstnancem, a nikdy jsem takhle neuvažoval. Také nemáte rádi svoji práci?
Petr Binder
Pracující politik
Přestaňte se smát. Není to protimluv, ani nedosažitelná meta. I politik je přece profese, navíc profese, kterou přece může vykonávat téměř každý. Jak tedy vypadá pracující politik? Skutečně pracující?
Petr Binder
Luxusní zboží za směšné peníze
Máte rádi kvalitu a přitom nechcete vydávat mnoho peněz? Takzvaný poměr výkon/cena. Byly doby, kdy jsem to tolik neřešil, ale dnes? Lákavými nabídkami se (nejen) internet jen hemží.
- Počet článků 202
- Celková karma 15,01
- Průměrná čtenost 953x
www.petrhrochbinder.cz
Autor různých knížek v sérii Putování Hrocha, které pomáhají a pak knížek v pevných vazbách. Byl jsem nechtěné dítě beze jména, Osmý příchod syna, Udělám z tebe milionáře a Království v rámu. Kočovné divadlo poutníka Hrocha, dobová řemesla, vinotéka a Klub.