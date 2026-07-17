Místo, kde se čas zastavil
Rozednívalo se. S přimhouřenýma očima jsem pomalu stahovala těžké látkové závěsy z oken do stran a následně s tichým zavrzáním otevřela dřevěné okenice. Chtěla jsem nechat veškerý ten hřejivý sluneční svit vejít do celého pokoje. Pohlédla jsem ven a na okamžik se mi zatajil dech. Před očima se mi rozprostřelo úžasné horské panorama – sytě zelenající se lesy splývaly s rozkvetlou loukou, na které se ještě třpytila ranní rosa jako drobná, zářivá hvězda spadlá z nebe.
Tento pohled z okna staré chalupy jsem hluboce milovala. Naše roubenka stála v typické horské krajině, obklopená jen tichem hor, které dosud nenarušil hluk denních turistů. Vdechovala jsem čerstvý, chladivý ranní vzduch prosycený vůní jehličí a pryskyřice a užívala si tu ryzí, chráněnou přírodu, která jako by patřila jen nám.
V hlavě se mi sice promítaly různé tipy na osvědčené turistické trasy, ale pak jsem pohled zaměřila na svou malou dcerku, která ještě spokojeně odpočívala ve své postýlce. Přistoupila jsem k ní, jemně ji pohladila po vláskách a s úsměvem zašeptala: “Dnes půjdeme tam, kam nás nohy povedou. Žádný cíl, žádný plán. Jen my dvě a čas. “Ano, žádný spěch. Jen čistá přítomnost. Těšila jsem se na ten krásný, společný den, který se před námi právě otevíral.
Po vydatné snídani v naší útulné světničce s ručně vyřezávaným nábytkem a miskou divokého lesního ovoce jsme vyrazily. Byly jsme plně vybavené – od krému na opalování v batohu až po pevné a pohodlné turistické boty. Kráčely jsme lesem, občas cestou necestou, přeskakovaly jsme ohlazené kameny, opatrně překračovaly padlé kmeny starých stromů a plnými doušky vnímaly tu hlubokou, divokou krásu.
Naše kroky nás nakonec zavedly podél horské řeky. Byla široká, divoká, průzračná a hlasitě šuměla, jako by vyprávěla prastaré příběhy. Cestou jsme potkávaly zajímavé lidi; někteří byli neobyčejně milí, vyměnili si s námi úsměv a pozdrav, což naši horskou túru krásně zpestřilo. Nad hlavami se nám sice občas honily těžké, šedé mraky, ale nenechaly jsme se odradit. Naše ruce byly pevně spojené – byly to podané ruce matky a dcery, které spolu sdílely jedno velké dobrodružství.
Jak se však říká, v nejlepším se má přestat. Když se obloha začala o něco více kabonit a slunce se skrylo, rozhodly jsme se otočit a zamířit zpět do údolí. Pohled zpátky na horské chaty rozseté na strmých kopcích byl nezapomenutelný.
Když jsme došly hluboko do dolinky a stanuly na starém klenutém kamenném mostě přes burácející řeku, vzduch náhle ztěžkl. Příroda kolem nás utichla, jako by se zastavil samotný čas. V ten moment se z mlhy na druhém konci mostu vynořila monumentální postava.
Byl to vysoký muž s mohutným plnovousem, v širokém klobouku a s vyřezávanou sukovicí v ruce. Jeho hluboké, moudré oči vypadaly jako zamčený trezor plný starodávných tajemství. Nebylo pochyb – před námi stál samotný Pán hor.
Moje dcerka se k němu bez váhání otočila s dětskou důvěřivostí a usmála se. Vládce hor se k ní pomalu sklonil, jeho tvář změkla a s tichým, hlubokým pousmáním roztáhl svůj obrovský, mechem vonící plášť. Vzal nás obě pod svou ochranu a přikryl nás jím. V ten stejný okamžik nebesa proťal oslnivý blesk a nad horami divoce zahřmělo. Zvuk hromu byl tak silný, až se zdálo, jako by se zatřásly základy světa. Zavřela jsem oči.
Když hřmění utichlo a já opět otevřela oči, nestály jsme na deštěm zkrápěném mostě. Ocitly jsme se uprostřed sluncem zalité, malebné zahrádky. Všude kvetly bylinky, vzduch voněl mateřídouškou a kousek od nás stála stará dřevěná chalupa s doškovou střechou.
U dřevěného stolu seděl urostlý mlčenlivý čeledín a kousek dál na zápraží pobíhal věrný pes, který radostně zaštěkal, když nás spatřil. Na vyhřátém schodu ležela spokojená kočka s koťaty, které líně předly a vyhřívaly se na slunci. Z chalupy právě spěšně vybíhala starostlivá a překvapená naše hostitelka. “Panenko skákavá, kde se tu berete, děvenky?“ spráskla ruce, pracovítá děvečka, ale hned se nás nesmírně mile ujala.
Zavedla nás ke stolu, přinesla nám teplý čaj slazený lesním medem a čerstvý chléb. Brzy se k nám připojil i pan nadlesní, který zrovna přišel z revíru a s dýmkou v ústech nám vyprávěl nejnovější novinky z lesa – o tom, jak Rýbrcoul potrestal chamtivého pána domu, který se pokusil ukrást poklad z hlubin hor. Bylo to neuvěřitelné. Ocitly jsme se přímo uprostřed světa, který jsme dosud znaly jen ze starých knížek. Všechno zde plynulo pomalu, upřímně a bezelstně, daleko od shonu moderní doby.
Jak rychle jsme se v pohádce ocitly, tak rychle přišel čas k návratu. Když jsme dopily poslední doušek medového čaje, dobrosrdečná dívka v zástěře nás pohladila po tváři a v tu chvíli se obraz před mýma očima začal jemně chvět a rozplývat, jako když se rozčeří vodní hladina nebo když se roztříští rozbité zrcadlo na tisíce drobných střípků.
Znovu se ozvalo tiché zahřmění, ale tentokrát už teplé, vzdálené a konejšivé.
Mrkla jsem – a seděla jsem na dřevěné lavici v naší pronajaté roubence. Venku už panovala hluboká horská noc. Moje dcerka seděla vedle mě, oči jí svítily dokořán a v rukou držela hrneček s bylinným odvarem. “Maminko,“ zašeptala potichu, „viděla jsi to taky? Hospodyňka nám slíbila, že na nás dá pozor.“
Usmála jsem se, pevně ji objala. Tiše jsme seděly přičemž vnímaly vůni každého loku a v tichosti sdílely to neuvěřitelné tajemství uplynulého dne. Hory venku tiše šuměly svou věčnou píseň a my jsme věděly, že existují místa, kde se čas opravdu dokáže zastavit – a že dotek neviditelného je někdy blíž, než si vůbec dokážeme představit.
S pocitem hlubokého klidu a s tichým šepotem jsme si popřály dobrou noc... a sny plné z panství Vládce hor kouzel na sebe nenechaly dlouho čekat.
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