Jak jsem čelila Stínu, který mě držel zpátky
Tma za okny pohltila celé sousedství. Noc pomalu přebírala vládu a den, přeplněný pracovními povinnostmi, byl konečně u konce.
Slyšitelně jsem si povzdechla a sklopila víko svého staršího notebooku, který mi věrně sloužil již celé roky. Zhasla jsem světlo a pokoj se ponořil do šera. Zůstala jsem sedět u stolu, prsty přejížděla po jeho chladném povrchu a zírala do prázdna.
Vtom se něco změnilo.
Ticho v pokoji zhoustlo. Čas jako by se na okamžik zastavil. Ve vzduchu viselo zvláštní napětí, až mi po zádech přeběhl mráz. Hlavou mi prolétla jediná myšlenka – jasná a neodbytná.
Právě teď se otevírá příležitost. A už se nebude opakovat.
„Opravdu chceš zůstat jen divákem?“ ozval se z temného rohu tichý, ale pevný hlas.
Prudce jsem otočila hlavu.
V šeru stála postava. Nebyl to nikdo cizí.
Byl to Stín.
Moje vlastní pochybnosti. Můj strach. Moje úzkost, která dostala lidskou podobu.
„Kdo myslíš, že jsi?“ pokračoval a pomalu se přibližoval. „Chceš být patronkou dobré věci? Chceš vzít svůj život do vlastních rukou? Podívej se na sebe. Opravdu si myslíš, že na to máš?“
Srdce mi sevřela studená obruč. Těžko se mi dýchalo. V hlavě se znovu rozběhly všechny staré obavy, známé vzorce i katastrofické scénáře.
„Máš strach,“ pousmál se Stín. „Ne ze světa. Ze sebe.“
Zavřela jsem oči. Dech byl rychlý a neklidný.
A právě uprostřed té paniky přišlo něco nečekaného.
Nebyl to hlas. Nebyl to zázrak.
Bylo to prosté uvědomění.
Otevřela jsem oči a podívala se Stínu přímo do tváře.
„Ty nejsi skutečný,“ řekla jsem tiše.
Můj hlas postupně sílil.
„Jsi jen moje pochybnost. Iluze, kterou jsem si roky sama živila. A dnes jsem ji konečně prohlédla.“
Stín nepatrně ustoupil. Jeho obrysy se začaly rozplývat.
„Prvním krokem k usmíření je odvaha podívat se pravdě do očí,“ pokračovala jsem a pomalu vstala. „Chci přijmout pravdu, ale nechci ztratit víru. Chci se dál učit, naslouchat druhým a nezavírat oči před tím, co je skutečné.“
„A myslíš, že to zvládneš bez jistoty?“ zeptal se naposledy.
Usmála jsem se.
„Nikdy žádná stoprocentní jistota neexistovala. Ale existuje rozvaha. Existují zkušenosti. A existuje odvaha udělat další krok.“
V hrudi se rozhořel plamen. Ne divoký oheň, který všechno spálí, ale klidné světlo, které ukazuje cestu.
„Potřebuji pohyb. Potřebuji změnu. Ale ne ukvapená rozhodnutí. Chci jít vpřed s čistou hlavou a pevně stát na zemi.“
Stín už téměř zmizel.
„Takže odcházíš?“
„Ne,“ odpověděla jsem s úsměvem. „Jen se konečně přestávám schovávat.“
Vzala jsem do ruky klíče a vykročila ke dveřím.
Venku byla stále noc.
Jenže tentokrát už nebyla temná.
Byla plná možností.
A já věděla, že moje výjimečná příležitost právě začíná.
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