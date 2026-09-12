Dům odpustků a karmy
DĚS V DOMĚ
Noční oblohou se prohání silný vítr. Vypadá to, jako by se sám vzduch snažil utéct před stínem starého stavení. Uvnitř se tma zdá být houstnoucí, téměř hmatatelnou hmotou.
Ozývá se tiché, mrazivé lupání v krovech a klepání na půdní dveře. V rozích stropu a ve tmě za nábytkem tiše přebývají noční návštěvníci – kuny a malí hlodavci. Jejich neustálý šramot připomíná, že dům nikdy nespí. Ve sklepě vládne chlad a sídlí tam velcí černí pavouci, kteří spřádají sítě v místech, kam lidské oko raději nenahlíží. Pod nohama tichou nocí náhle zarezonuje praskající podlaha a v zimě se hlavní dveře vůbec nedají otevřít. Námraza a chlad je uzamkly jako bránu do vězení.
V tu chvíli se srdce zmocňuje chladný pocit: jako by to byl dům odplaty a karmy. Jedovaté místo, ze kterého se nelze jen tak vymotat. Nedaří se z něj ani odstěhovat – něco temného tu celou rodinu drží a děsí.
Že by to byl jen špatný sen? Kde to vlastně celé začalo?
NEPŘETRŽITÝ PROUD
Na začátku to vypadalo jako splněný sen. Všechno působilo neuvěřitelně malebně – mohutný ořech, velká zahrada se spoustou třešní a dalších ovocných stromů. Jenže postupně jako by se čas ohnul a podivně pokroutil. Zahrada postupně zarostla, třešně lehly k zemi a dům zůstal stát opuštěný a sám.
Přitom na úplném počátku v nás zářila naděje a pocit neustálého proudu životní síly. Tento dům mi do života přišel úplně spontánně. Jevil se jako ideální místo pro vytvoření harmonického domova pro rodinu s malými dětmi.
Stavba měla svou temnou, ale i fascinující historii. Byla postavená už za druhé světové války, prošla však novou rekonstrukcí. Uvnitř to vypadalo jako v luxusní vile – všechno vonělo novotou, lesklo se a dýchalo novým životem. Byla jsem tou krásou zcela unesená. Zdejší divoká zeleň a okolí ve mně sice vzbuzovaly drobný děs, ale tomu jsem v té chvíli nevěnovala pozornost. Byla jsem naprosto spokojená a se stěhováním bez váhání souhlasila.
Jenže jak dny ubíhaly, radost se začala drolit. Čím více se blížil den nastěhování, tím těžší nejistota na mě doléhala. Večery přinášely zvláštní úzkost. Měla jsem pocit, jako bych nad vším ztrácela kontrolu a brala na sebe obrovské břemeno. Cítila jsem se jako na otáčejícím se kole, ve kterém se pomalu tvoří trhlina – a já skrz ni propadám a jen stěží zvládám ten neúprosný tlak. Kde jsem v sobě tehdy vzala to odhodlání k souhlasu?
Stávala jsem na dvoře, hleděla do tmy a marně se ptala sama sebe, jak se to stalo. Svojí vnitřní nejistotě jsem se zpočátku usilovně bránila. Byla jsem však na pokraji sil, absolutně vyčerpaná. Při pohledu na ptáky poletující pod mraky mě napadalo: Proč nejsem tak volná a lehká jako oni?
Možná za to mohly jen moje vlastní svazující myšlenky. Kde se poděl ten slibovaný prostor a klid? Mám takové démony a vnitřní nepohodu jen já? Hleděla jsem k nebi a prosila o zázrak. Prosila jsem vesmír jen o trochu přátelské a klidné atmosféry pro náš domov.
STRACH A PRVNÍ OTŘESY
Krátce po nastěhování jsem se ještě snažila namlouvat sama sobě, že mám vše pod kontrolou, pevnou půdu pod nohama a že to zvládnu. Stačí si určit priority a vše bude v pořádku. Jenže komplikace nastaly mnohem dříve, než jsem čekala.
Temnota domu si nevybírala. Začalo to u malého syna. Začal hodně plakat a v noci se neustále probouzel, co předtím nikdy nedělal. Srdce mi bušilo až v krku každou noc, kdy se z dětského pokoje ozval tichý, vystrašený vzdech. Trvalo to dlouhé a těžké týdny, než to pominulo a syn mi konečně dokázal říct, co ho tak děsilo: „Mami, tam je bubák!“
“Skvělé,“ pomyslela jsem si. Vzduch v místnostech zhoustl. Všichni v domě jsme cítili tu zvláštní, neviditelnou přítomnost a úzkostné ticho. Dokonce i lidé, kteří nás přišli navštívit, odcházeli po nějaké době sklíčení a bez energie.
A já? Dny jsem spíše jen přežívala. Své myšlenky a pocity jsem si psávala po nocích u pracovního stolu při malé lampičce. Byly to jediné chvíle klidu, které jsem z celého dne v tomto domě měla – chvíle, kdy vedle mě potichu podřimoval můj malý syn. Nikdo druhý netušil, čím procházím; tyhle pocity zůstávaly určené jen pro mé oči.
Lidé z okolí mi se soucitem říkali: „Naděje umírá poslední.“
Ve skrytu duše jsem se snažila udržet si alespoň špetku optimismu a věřit, že jde jít krok za krokem vpřed. I přes mnohá úskalí... A byla to pravda – na co jsem sáhla mimo tento dům, tomu se dařilo. Moje snaha přece jen nesla ovoce, byť třeba jen na chvíli.
PROKLETÍ A PROTIVÁHA KARMY
Dům si sice vybíral svou daň, ale v hloubi mé duše se začalo něco proměňovat.
Všechno, co jsem se během té těžké doby naučila, jsem nakonec dokázala zúročit. Nic nepřišlo nazmar – naučila jsem se postarat sama o sebe a zajistit rodinu. Otevřelo se mi několik nevídaných možností a potkala jsem spoustu vzácných lidí.
Přesto jsem však v podvědomí stále nosila stín toho hrůzostrašného domu. Místa, ze kterého se nemůžeme jen tak odstěhovat. Jako by nás tu držely tajemné síly a nedořešená minulost z předchozích věků...
Stíny minulosti a staré dluhy se propletly v jeden neoddělitelný uzel. Nad stoly a rozloženými listy papíru zůstala viset poslední věta, napsaná rukou jako varování i vysvětlení všeho, co se stalo:
“Pradávný zvyk má s námi ještě co do činění...“
A dům? Dům dál dýchal svou vlastní, temnou pamětí.
Petra Vyvialová
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