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Drakiáda a otevřené dveře

Petra Vyvialová
Někdy stačí málo, abychom vystoupili z vlastních pochybností. Jeden větrný den, podzimní obloha plná draků a nečekané setkání dokázaly vrátit do mého života světlo a naději.

​Byl příjemný, slunný a větrný podzimní den, který přímo vybízel k tomu nesedět doma. Vzduch voněl spadaným listím a svěžím větrem, který jako by volal: „Vezměte kabáty, boty i dětství za ruku a poďte ven!“

​“Pojďte, malí i velcí, na kopci to bude dneska pořádně létat!“ zvolala s úsměvem, když zapínala dětem bundy. Věděla, že lepší počasí pro drakiádu si ani nemohli přát. Slunce hřálo, ptáci zpívali, a i když by bylo lákavé zůstat zachumlaná v dece na gauči, pohled na nedočkavé oči jejích dětí ji nenechal na pochybách – tohle bude den plný zážitků.

​Netrvalo dlouho a ocitli se na nedalekém kopci. Byla tam spousta rodin a obloha se brzy zaplnila pestrobarevnými draky. Létaly vysoko, rozverně se třepotaly ve větru a děti nadšeně výskaly.​“

Koukej, mami, jak ten náš letí vysoko!“ křičel syn a tiskal v ručkách naviják.​

Ona se usmála, ale na malý okamžik jí hlavou bleskla vzpomínka z vlastního dětství. Byla to vzpomínka na její vlastní drakiádu, která tenkrát dopadla nešťastně. Místo kupovaného barevného draka si tehdy s kamarádkou vyráběly draka z papíru a špejlí. Její tatínek se snažil pomoct, jak mohl, ale drak byl těžký, chyběla mu rovnováha a místo do oblak se po pár metrech nekontrolovaně zřítil k zemi a rozbil se. Tenkrát proplakala celé odpoledne.​

Dnes je to ale jiné, pomyslela si a pocítila vlnu vděčnosti. Teď v dospělosti jí ten nezdar z dětství nic nebral – naopak ji hřálo u srdce, že dnes může svým dětem dopřát tu pravou radost, kterou sama tenkrát nezažila. Vnímala, jak ji přítomný okamžik nabíjí čistou energií.​

Atmosféra na kopci byla úžasná, plná smíchu, přátelství a sdílené radosti. Když se podzimní den schyloval k večeru a vítr začal pomalu utichat, oslovila je starší paní, která na kopci pouštěla draka se svými vnoučaty.

​“Děti už mají studené tváře a večer se blíží,“ usmála se paní vlídně. „Bydlím kousek pod kopcem, nechcete se jít zahřát teplým čajem? Byla by škoda tenhle hezký den hned ukončit.“​

„To by bylo moc milé, děkujeme,“ přijala nabídku s úsměvem.

​Domeček paní hostitelky byl plný tepla a domácké pohody. Paní před ně na stůl položila vlastnoručně vyrobené hrnečky a talířky. Z ručně modelovaném hrnečku se kouřilo z lahodného domácího bylinkového čaje a na talíři lákal k nakousnutí voňavý domácí moučník.​

“Vy si vyrábíte keramiku sama?“ zeptala se zaujatě při pohledu na krásné hliněné nádobí.​

“Ano, vypaluji si ji ve vlastní peci,“ odpověděla paní s jiskrou v očích. „Každý kus má svůj příběh.“​

Atmosféra byla tak hřejivá a bezpečná, že se cítila téměř jako VIP host. V hlavě se jí honily myšlenky o tom, jak moc ji toto setkání inspiruje a jak krásné podněty jí osud do života přináší. Při pohledu na vlídnou tvář starší paní se jí na pusu drala otázka, jak zvládat životní změny a neztrácet naději.​

Starší paní jako by jí četla myšlenky. Položila hrnek s čajem na stůl, podívala se na ni a tiše, s hlubokou moudrostí řekla:

​“Nebuďte smutná z toho, co končí. Když se jedny dveře zavírají, otevírají se nové... A do nich pak vstupujeme úplně v novém a jiném světle.“​

Ta slova ji zasáhla přímo do srdce. Cítila, jak z ní spadla i ta poslední špetka pochybností. Věděla, že i když se některé věci v životě nepovedou na první pokus – stejně jako tenkrát její „dětský“ drak –, vždycky přijde nový vítr a nové dveře, které ji dovedou k ještě většímu štěstí.

Autor: Petra Vyvialová | pondělí 28.9.2026 18:56 | karma článku: 0 | přečteno: 18x
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Petra Vyvialová

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  • Celková karma 5,81
  • Průměrná čtenost 157x
Jsem autorka osobních příběhů a zamyšlení o životě, vztazích, naději a síle překonávat překážky. Ve svých článcích sdílím zkušenosti, inspiraci a pohled na každodenní život, který nás někdy zkouší, ale zároveň učí růst.

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