Dědicové chladných zdí
Oslava ze všech úspěchů a uznání trvala až do pozdního večera. Vychutnávali jsme si to, co máme, a kde se právě nacházíme. Byla to vzpruha, čistá radost. Seděli jsme u stolu s průvodcem našeho dědictví a mým společníkem Viktorem.
“Chlapci, můžeme doslova vyvěsit vlajky,“ řekl tehdy průvodce a zvedl číši. „Taková příležitost není jen tak ledajaká. Musíme ode dneška do života vnést více vzrušení a radosti. Jedna životní etapa tímto končí a začíná druhá.
“Ponechali jsme si v srdci studenou hlavu. Byli jsme klidní, zpomalili jsme tempo a nechali vše spontánně plynout. Nechtěli jsme nikoho oslnit ani nepotřebovali obdiv druhých lidí. Sami jsme si určili hranice a pravidla. Vypnuli jsme samomluvu, pochybnosti i strach. Věřili jsme v nekonečné možnosti.
Vítek se naklonil přes stůl a tiše dodal: „To, co nyní do toho vložíme, to také zasejeme. Tyto zdi jsou sice chladné, ale tady začíná náš zázračný pramen. Je to místo, kde se zrodí to, co se ještě neodhalilo. Právě teď přichází naše odveta.
“Jenže cesta k té odvětě nebyla přímá. Místo jasného cíle nás čekala spousta nepochopení a nepřehledných odboček. Ocitli jsme se v labyrintu, který nedával smysl. Zdi z hrubého kamene okolo nás sálaly mrazem a my šli dál jen proto, že jsme se rozhodli jít po stopách chladného kamene.
Následovali jsme náš lidský vzor. Byli jsme nabití energií, našli jsme silný útočiště, ale prostředí okolo na nás působilo kontraproduktivně až depresivně. Chladné zdi zkoušely naši strpělivost, pobízely nás k zkratu. Svojí tajemnou energií naši trpělivost zkoušely, ale my přestali být jen ponížení obdivovatelé. Chtěli jsme podat co nejlepší výsledek.
Všechno vypadalo, že už jsme na šťastné vlně. Pohyb nabral na rychlosti i směru. Snažili jsme se o udržení zdravého ducha s pevným otiskem a překvapujícími zkušenostmi. Chytili jsme druhý dech. To, co jsme nabyli v minulosti, jsme chtěli obhájit a vyjasnit. Nechtěli jsme být jen pasivní figurkou, co si tleská, ale ničím nehýbe.
A pak to přišlo.
Rozdílné nápady a názory vygradovaly. Nebylo to daleko k ostrému sporu. Všechno vypadalo na bouři.
A do toho se ozval výkřik.
V šeru podél chladné zdi někdo zběsile utíkal. Stín v plášti. Rozdílné představy o tom, co je ve smlouvě a kam až můžeme zajít, vyhnaly tu osobu do tmy. Viděl jsem jen rychlé kroky, zbrklost a náhlý zkrat. Ten běžící člověk se nedíval pod nohy a spadl přímo na obličej. Byla to stvůrná náhoda – zda spadl únavou, nebo jen zakopl v tom shonu.
Měl jsem chuť ho vzít do náruče a mít v bezpečí, aby se cítil jako v opatrované zahradě. Ten běžící tvor byl najednou tak trošku jako pírko, které vítr lehce odvanul. Nevěděl jsem přesně, co bylo zrovna psáno ve smlouvě za klauzule, ale tuhle bouři jsem chtěl okamžitě zažehnat. Přecházel jsem při tátově strachu ze prozrazení. Nebylo to nic pěkného. Možná tu zavál nešťastný vítr, ale něco ve mně mi říkalo momentálně opak.
Touha po poznání byla silnější než já sám. Prvotní impuls mě vyzval k momentu pravdy – k upřímné pravdě. Bylo to mé pozemské hledání, které mi přineslo chuť a smysl do života i pochopení.
Přiběhl jsem k ležící postavě na zemi, dohoněn Viktorem i naším průvodcem.
Sklonil jsem se a opatrně zvedl kapuci z obličeje.
V měsíčním světle se na mě podívala mladá žena. V očích neměla hněv, jen strach a hlubokou únavu z toho, jak dlouho před námi a před vlastní minulostí utíkala. Byla to ona, kdo celou dobu držel klíč k těmto chladným zdem.
“Proč jsi utíkala?“ zeptal jsem se ticho. „Myslela sis, že tě chceme připravit o to, co ti patří?
“Podívala se na nás tři. Zhluboka se nadechla, utřela si prach z tváře a tiše odpověděla: „Myslela jsem, že v té smlouvě chcete vymazat všechno, co jsem vybudovala. Že pro mě v těchto chladných zdech nezbylo místo.“
Viktor k ní přistoupil a podal jí ruku, aby mohla vstát.
„Nic už nemohlo být jako dříve,“ řekl vlídně. „Ale to neznamená, že to musí být horší. Minulost otevírá dveře budoucnosti a my po těch předchystaných schůdkách musíme kráčet společně.
“Odstoupili jsme od chladné zdi k nedaleké staré kašně.
Hodil jsem minci do studny přání a nechal nechat důvěřovat onen daný okamžik. Odpustil jsem starým hříchům a nedorozuměním. Přesedlal jsem na druhý břeh a nechal se kolíbat tím méně hořkým jídelníčkem.
Vše se hojí. Teď už je možné úplné usmíření.
Dívala se na nás, jak držíme otevřenou smlouvu se stabilním rámcem a jasnými pravidly. Poprvé se lehce pousmála. Už nebylo kam utíkat. Ten chaos jsme nechali ležet ladem za sebou.
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