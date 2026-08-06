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Cesta za úspěchem, ze které zbyly puchýře. Odmítla cizí sen a zula boty na Petříně

Pod povrchem upraveného zevnějšku a silné tváře se někdy skrývá jediná touha – znovu ucítit lehkost a být sama sebou. Někdy stačí odložit masku, zout mučivé boty a udělat ten nejsvobodnější krok v životě.

​Seděla v koupelně před zrcadlem. Chladné bílé světlo zářivek bezostyšně odhalovalo každý detail pečlivě upravené tváře. Pod tou dokonalou „fasádou“ se však ozývala tichá, ale čím dál silnější bouře – sevřený žaludek, napětí v ramenou a mrazivý pocit, že celá tato scéna je jeden velký omyl.​

Mechanicky si upravovala vlasy, nanášela další vrstvu make-upu a dívala se do vlastních očí. Přemýšlela, zda má opravdu pokračovat po cestě, kterou si tak dlouho a pracně budovala. Všechno kolem ní připomínalo dokonale připravenou roli, kterou měla za malou chvíli odehrát před cizími porotci. Uvnitř ní ale s každou vteřinou rostl čistý, nepřekonatelný odpor.

​Měsíce se snažila být tou nejlepší, nejúspěšnější verzí sebe sama. Překonala překážky, obětovala spoustu energie, jen aby stála přesně zde. A teď, krok od pomyslného cíle, měla její duše jediné přání – všechno to pustit, nadechnout se a utéct.​

Představovala si tu nabízející se příležitost, potenciální zakázky i chvilkové uznání. Zároveň však cítila až bolestně jasně, že dalším bojem o místo na výsluní, soutěžením a snahou zavděčit se ostatním její vnitřní svět nezíská vůbec nic. V tom tichém okamžiku před zrcadlem k ní dorazilo čisté poznání: nemusí nikoho přesvědčovat o své hodnotě tím, že získá nálepku, o kterou vlastně ani nestojí.

​V tu chvíli se dostavila zvláštní, až závratná lehkost. Jako by z její hrudi spadl těžký balvan. Vzala kabelku, naposledy věnovala pohled té perfektně namalované tváři v zrcadle a odešla.​

Cesta autem ubíhala v rytmu rozpáleného odpoledního města. Zavolala Patricii – přítelkyni, před níž nikdy nemusela hrát žádné divadlo. Když Patricie přistoupila do auta, změřila si ji s úsměvem: „Páni, ta dnešní proměna ti fakt sluší!“

​“Role je role,“ pousmála se trochu hořce a poprosila ji o rychlou kontrolu účesu ve zpětném zrcátku.

​Patricie jen pokrčila rameny a s chápavým pohledem prohodila: „Něco za něco, holka. Tak už to v tomhle světě chodí.“

​Obě se zasmály, ale uvnitř ní už vřelo definitivní rozhodnutí – dneska žádný obchod se svou vlastní integritou uzavírat nebude.

​Když zaparkovaly před prosklenou budovou, kde se casting konal, ticho v autě by se dalo krájet. Ta nablýskaná stavba byla symbolem všeho, čemu obětovala takové množství sil. Přesto v ní vnitřní hlas křičel čím dál hlasitěji. A čím déle tam seděla, tím jasněji věděla, že do těch dveří nevkročí. Ne z strachu ze selhání, ale proto, že se poprvé v životě rozhodla dát přednost sobě sama.​

Ruka na klíčku zapalování znehybněla. Otočila jím. Motor utichl a s ním jako by dočista utichly i poslední pochybnosti.​

Otočila se k Patricii a zhluboka se nadechla. „Víš co? Necháme to být.“

​Patricie překvapeně zamrkala.​

“Co kdybychom vyrazily na Petřín? Klidně v těchhle šílených lodičkách. Jen tak. Bez plánu, bez očekávání.“

​Na Patriciině tváři se rozlil široký úsměv. Spontánní doušek svobody byl v tu chvíli tisíckrát cennější než nalinkovaný scénář podle cizích pravidel.

​Vystoupily do letního dne. Jenže chůze do kopce na vysokých jehlách se rychle proměnila v očistec. Každý krok bodal. Lodičky se neúprosně zařezávaly do pat, jemné silonky praskaly a ostrá bolest projížděla celými chodidly.​

Jakmile dorazily nahoru do stínu petřínských stromů, už to nevydržela. Zastavila se, sehla a ty elegantní, ale mučivé boty prostě zula. Strhla ze sebe roztrhané silonky a bez lítosti je hodila do koše.

​Pocit, když zabořila bosá chodidla do studené, měkké trávy, hraničil s extází. Ostrá bolest z odřených pat sice mizela jen pomalu, ale spojení se zemí bylo tak osvobozující, že se jí do očí hrnuly slzy úlevy. Každý bosej krok po trávě i po rozehřátém asfaltu byl její vlastní, tichou vzpourou. Připomínkou toho, že už nemusí nikam spěchat, mačkat se do těsných bot ani do svazujících představ druhých lidí.​

Seděly pod stromy, popíjely kávu, jedly zmrzlinu a pozorovaly svět pod sebou. Lidé kolem se proháněli se starostmi v očích, zatímco one dvě na travnatém svahu našly absolutní klid. Připadala si jako někdo, kdo se po dlouhých letech pod hladinou konečně vynořil a zplna hrdla se nadechl. Jako květina, která prorazila beton a dostala prostor rozkvést.​

Objala Patricii a potichu jí poděkovala. Za to, že tam byla. Za to, že ji bez výhrad přijímala, i když se s roztrhanými silonkami a černými chodidly smála na celé kolo.​

Cesta domů vedla pěšky a bosa. Dlažba příjemně chladila, drobné kamínky občas bodly do citlivých noh, ale ona se cítila silnější a celistvější než kdy dřív.

​Možná ten den přišla o jednu roli. Možná opustila cestu, která vypadala nablýskaně a lákavě. Získala však něco nesrovnatelně cennějšího – hlubokou úctu k sobě samé.​

Večer seděla doma v tichu. Nohy pálily, paty zdobily puchýře, ale v duši vládla neuvěřitelná lehkost. Ten den nebyl dokonalý podle měřítek světa, ale byl do poslední vteřiny opravdový.​

Při jemné hudbě zavřela oči a uvědomila si, že ten nejkrásnější směr se objeví přesně ve chvíli, kdy člověk přestane bojovat a dovolí si být prostě sám sebou.​

Ten den nezískala roli v cizím příběhu.Získala vlastní svobodu.A volná, s bosýma nohama a čistou hlavou, kráčí dál.

Autor: Petra Vyvialová | čtvrtek 6.8.2026 22:58 | karma článku: 5,67 | přečteno: 120x

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Petra Vyvialová

  • Počet článků 15
  • Celková karma 5,81
  • Průměrná čtenost 122x
Jsem autorka osobních příběhů a zamyšlení o životě, vztazích, naději a síle překonávat překážky. Ve svých článcích sdílím zkušenosti, inspiraci a pohled na každodenní život, který nás někdy zkouší, ale zároveň učí růst.

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