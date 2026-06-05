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V podhůří Himáláje

Malé letadlo zakrouží nad městem a pak plynule dosedá na krátkou přistávací dráhu v Lehu, v podhůří Himaláje.

Konečně jsem zase tady. Cítím studený vítr na tvářích a můj dech mi napovídá: zpomal.

Můj průvodce Ali mě vítá bílým šátkem khata, symbolem pohostinnosti, požehnání a čistoty úmyslů. Je to jednoduché gesto, a přesto mi okamžitě připomíná, že jsem dorazila do země hluboce zakořeněné v buddhistické tradici.

Nemůžu se dočkat, až odhodím kufr ve svém hostelu a vydám se do centra města, na tržiště v srdci Lehu.

Cesta se line pozvolně z kopce. Místní lidé mě zdraví úsměvem a veselým „Julley!“ Dětem právě končí výuka, smějí se a zkoušejí na mně svojí angličtinu: „Hi, how are you?“, následované hlasitým smíchem.

Ulice je lemovaná topoly a malými obchůdky s ovocem a zeleninou. Čím víc se blížím centru, tím jsou uličky užší. Proplétám se mezi domy s otevřenými dveřmi, kde se v hliněných pecích peče místní chléb. Jeho vůně mě přiměje koupit si jeden ještě teplý kousek.

A pak se ocitám uprostřed Lehu. Je to, jako bych se vrátila na důvěrně známé místo.

Široká, živá hlavní ulice se od mé poslední návštěvy nezměnila. Najdete tu všechno, sušené ovoce a ořechy, vybavení na treky, kašmírové šály i tibetské zvukové mísy. Kavárny a restaurace lemují obě strany ulice a lákají k zastavení.

Moje kroky mě zavedou do malé kavárny v patře starého domu. Odtud mohu hezky pozorovat to hemžení pod sebou. Jako vždy si objednávám šálek kahwy, voňavého kašmírského zeleného čaje se šafránem, kořením a ořechy.

Sedím tam a má radost z návratu se mísí s hlubokou úctou k tomuto místu: k nadmořské výšce, horám a nepředvídatelnému počasí. Leh je oázou před i po treku. Místem, které učí pokoře.

Člověk tu nikdy přesně neví, co ho v následujících dnech čeká. Trek může být lehký a krásný, ale také může přinést chlad, bolesti hlavy a dech, který se zpomalí a ztěžkne. Každý krok do kopce připomíná, že je třeba respektovat přírodu, své tělo i svého průvodce.

V Himálajích se člověk stane, byť jen na chvíli, vice pokorným a klidným.

Om Mani Padme Hum. 🩵

Autor: Petra Schuessler | pátek 5.6.2026 8:54 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

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Petra Schuessler

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Jóga není jenom o cvičení... je to způsob života a je to už navždy. Žila jsem šest let v Indii, hodně se tam učila, hodně zapomněla, nakoupila spoustu knih, navštívila spoustu kurzů, poznala spoustu úžasných učitelů, ...abych zjistila, že musím začít každý den znova...já sama, a že ta cesta nikdy neskončí... že už můžu být tady a teď a že to je takové jaké to je, bez posuzování, že vnitřní klid a radost tady jsou pořád, jen někdy to není zrovna lehké se na ně napojit... a i to je jóga 懶
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