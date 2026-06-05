V podhůří Himáláje
Konečně jsem zase tady. Cítím studený vítr na tvářích a můj dech mi napovídá: zpomal.
Můj průvodce Ali mě vítá bílým šátkem khata, symbolem pohostinnosti, požehnání a čistoty úmyslů. Je to jednoduché gesto, a přesto mi okamžitě připomíná, že jsem dorazila do země hluboce zakořeněné v buddhistické tradici.
Nemůžu se dočkat, až odhodím kufr ve svém hostelu a vydám se do centra města, na tržiště v srdci Lehu.
Cesta se line pozvolně z kopce. Místní lidé mě zdraví úsměvem a veselým „Julley!“ Dětem právě končí výuka, smějí se a zkoušejí na mně svojí angličtinu: „Hi, how are you?“, následované hlasitým smíchem.
Ulice je lemovaná topoly a malými obchůdky s ovocem a zeleninou. Čím víc se blížím centru, tím jsou uličky užší. Proplétám se mezi domy s otevřenými dveřmi, kde se v hliněných pecích peče místní chléb. Jeho vůně mě přiměje koupit si jeden ještě teplý kousek.
A pak se ocitám uprostřed Lehu. Je to, jako bych se vrátila na důvěrně známé místo.
Široká, živá hlavní ulice se od mé poslední návštěvy nezměnila. Najdete tu všechno, sušené ovoce a ořechy, vybavení na treky, kašmírové šály i tibetské zvukové mísy. Kavárny a restaurace lemují obě strany ulice a lákají k zastavení.
Moje kroky mě zavedou do malé kavárny v patře starého domu. Odtud mohu hezky pozorovat to hemžení pod sebou. Jako vždy si objednávám šálek kahwy, voňavého kašmírského zeleného čaje se šafránem, kořením a ořechy.
Sedím tam a má radost z návratu se mísí s hlubokou úctou k tomuto místu: k nadmořské výšce, horám a nepředvídatelnému počasí. Leh je oázou před i po treku. Místem, které učí pokoře.
Člověk tu nikdy přesně neví, co ho v následujících dnech čeká. Trek může být lehký a krásný, ale také může přinést chlad, bolesti hlavy a dech, který se zpomalí a ztěžkne. Každý krok do kopce připomíná, že je třeba respektovat přírodu, své tělo i svého průvodce.
V Himálajích se člověk stane, byť jen na chvíli, vice pokorným a klidným.
Om Mani Padme Hum. 🩵
Petra Schuessler
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