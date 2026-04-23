Umění být
Možná si při tom sedneme s hrnkem svého oblíbeného kafe nebo čaje a dovolíme si tu chvíli skutečně prožít. Být si vědomí myšlenek na to, co ještě musíme stihnout a nechat je být. Bez pocitu viny, že trávíme čas „neproduktivně“. Jen být v tomto okamžiku, tady a teď.
Posaďme se. (Když si lehneme, usneme 😊).
Zastavme se. Zavřeme oči nebo jen zlehka pohlédněme kolem sebe. Vnímejme svůj strach z toho, že něco promeškáme, svou neustálou touhu být stále aktivní, dělat, dokazovat. Zastavme se u těchto pocitů a zeptejme se sami sebe: odkud se berou? Jsou opravdu moje? Nebo je jen přijímám od světa kolem sebe?
Nechme zklidnit svou mysl, která je zvyklá být neustále v pohybu, v plánování a v řešení. Naučme se být tichými svědky svého vlastního bytí. Abychom pak mohli odpovídat, nikoli jen reagovat, volit vědomě, prožívat, užívat si a nechat věci plynout tak, jak jsou, v klidu a harmonii.
To je umění být tady, umění být v přítomném okamžiku, umění být sám se sebou, „vydržet sama sebe“, v klidu a s laskavostí.
I toto je jóga 🩶
Petra Schuessler
Mayumi
Nedávno jsem měla hovor se svou úžasnou, drobnou, chytrou a citlivou kamarádkou a kolegyní Mayumi, která se právě vrátila domů do Japonska po 15 letech pobytu v Indii.
Petra Schuessler
Moje nová kamarádka
Mám novou kamarádku, A. Začala chodit na mé lekce jin jógy, aniž by mi kdy řekla, jak a kde mě našla. Nějak prostě přišla a chodí dál. Pravidelně, tiše a přirozeně.
