Umění být

Přeji nám, abychom v tomto uspěchaném světě dokázali najít čas a odvahu skutečně se zastavit, posadit se a jen tak být. Ne na hodiny, ale i jen na krátkou, tichou chvíli, každý den. Abychom si dovolili nic nedělat. Opravdu NIC.

Možná si při tom sedneme s hrnkem svého oblíbeného kafe nebo čaje a dovolíme si tu chvíli skutečně prožít. Být si vědomí myšlenek na to, co ještě musíme stihnout a nechat je být. Bez pocitu viny, že trávíme čas „neproduktivně“. Jen být v tomto okamžiku, tady a teď.

Posaďme se. (Když si lehneme, usneme 😊).

Zastavme se. Zavřeme oči nebo jen zlehka pohlédněme kolem sebe. Vnímejme svůj strach z toho, že něco promeškáme, svou neustálou touhu být stále aktivní, dělat, dokazovat. Zastavme se u těchto pocitů a zeptejme se sami sebe: odkud se berou? Jsou opravdu moje? Nebo je jen přijímám od světa kolem sebe?

Nechme zklidnit svou mysl, která je zvyklá být neustále v pohybu, v plánování a v řešení. Naučme se být tichými svědky svého vlastního bytí. Abychom pak mohli odpovídat, nikoli jen reagovat, volit vědomě, prožívat, užívat si a nechat věci plynout tak, jak jsou, v klidu a harmonii.

To je umění být tady, umění být v přítomném okamžiku, umění být sám se sebou, „vydržet sama sebe“, v klidu a s laskavostí.

I toto je jóga 🩶

Autor: Petra Schuessler | čtvrtek 23.4.2026 12:48 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Další články autora

Mayumi

Nedávno jsem měla hovor se svou úžasnou, drobnou, chytrou a citlivou kamarádkou a kolegyní Mayumi, která se právě vrátila domů do Japonska po 15 letech pobytu v Indii.

30.4.2026 v 11:46 | Karma: 3,66 | Přečteno: 63x | Diskuse | Osobní

Moje nová kamarádka

Mám novou kamarádku, A. Začala chodit na mé lekce jin jógy, aniž by mi kdy řekla, jak a kde mě našla. Nějak prostě přišla a chodí dál. Pravidelně, tiše a přirozeně.

24.4.2026 v 15:15 | Karma: 0 | Přečteno: 7x | Diskuse | Osobní
  • Počet článků 3
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 23x
Jóga není jenom o cvičení... je to způsob života a je to už navždy. Žila jsem šest let v Indii, hodně se tam učila, hodně zapomněla, nakoupila spoustu knih, navštívila spoustu kurzů, poznala spoustu úžasných učitelů, ...abych zjistila, že musím začít každý den znova...já sama, a že ta cesta nikdy neskončí... že už můžu být tady a teď a že to je takové jaké to je, bez posuzování, že vnitřní klid a radost tady jsou pořád, jen někdy to není zrovna lehké se na ně napojit... a i to je jóga 懶

