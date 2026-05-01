Tibet
Vzduch je zde jiný, světlo jiné, tělo se cítí jinak a mysl – tu během pár dní téměř nepoznávám.
Dříve jsem si myslela, že jsem fit. Ale ve vysoké nadmořské výšce je to zcela jinak. Po pár prvních schodech v hotelu se musím zastavit, zklidnit bušící srdce, zhluboka se nadechnout… Uvědomuji si, že tady nejsem pánem, a že musím zpomalit.
A co teprve mysl. Začínám vnímat své hranice a cítím se pokornější. Myšlenky, které se jindy derou na povrch, se tady ztrácejí. ‚Co ještě musím vykonat, vyřešit, dokázat?‘ – takový způsob uvažování se náhle jeví naprosto nepatřičně. Mysl zpomaluje, přichází přítomný okamžik. Pozoruji majestátní hory a najednou se dívám i více na nebe. Chci být tady a teď, protože nic jiného mi právě nedává smysl.
Zabrousím do malého obchůdku s knihami, prstem přejíždím po jejich hranách. Nerozumím nápisům a vůbec mi to nevadí, jen nasávám vůni knih a papíru. Pak se posadím na lavičku vedle stařičkého Tibeťana, který pomalu otáčí tibetským modlitebním mlýnkem, potichu odříkává svou modlitbu a já mám pocit, že tím opravdu šíří dobro a klid. Naše pohledy se na okamžik setkají, pán couvne o pár centimetrů, abych měla více místa, spokojeně mi přitaká a pokračuje dál ve své modlitbě. Nikam nechvátám. Jen sedím a pozoruji dění kolem sebe...
Nejvíce se mě dotýjají místní lidé.
Žijí v drsných podmínkách, často s minimem materiálního vlastnictví, a přesto, nebo možná právě proto, mají na tváři upřímný úsměv, vřelost a pokoru, která je hluboce odzbrojující. Z každého jejich pohledu, gesta či úsměvu sálá klid a přítomnost.
💙
Pobyt ve výšinách otevírá srdce. Člověk se zklidňuje a začíná si vážit zdánlivě obyčejných věcí. Učí se trpělivosti, klidu a vděčnosti – a ten pocit je nakažlivý. Chtěla bych si ho „zabalit“ a přivézt domů, aby tam zůstal navždy. Aby mi připomínal, co je opravdu důležité a vedl mě k životu s lehkostí a pokorou. Abych si byla vědoma, že je jedno, co dělám, pokud do toho vkládám sebe a své 💙
(Přeji krasný první máj, nechme se políbit pod kvetoucím stromem 🌸)
Petra Schuessler
