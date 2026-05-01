Tibet

Uvědomila jsem si, že vysokohorská místa jako Ladakh v Indii, Nepál a nedávno také Tibet mají skutečně jedinečnou, téměř magickou atmosféru.

Vzduch je zde jiný, světlo jiné, tělo se cítí jinak a mysl – tu během pár dní téměř nepoznávám.

Dříve jsem si myslela, že jsem fit. Ale ve vysoké nadmořské výšce je to zcela jinak. Po pár prvních schodech v hotelu se musím zastavit, zklidnit bušící srdce, zhluboka se nadechnout… Uvědomuji si, že tady nejsem pánem, a že musím zpomalit.

A co teprve mysl. Začínám vnímat své hranice a cítím se pokornější. Myšlenky, které se jindy derou na povrch, se tady ztrácejí. ‚Co ještě musím vykonat, vyřešit, dokázat?‘ – takový způsob uvažování se náhle jeví naprosto nepatřičně. Mysl zpomaluje, přichází přítomný okamžik. Pozoruji majestátní hory a najednou se dívám i více na nebe. Chci být tady a teď, protože nic jiného mi právě nedává smysl.

Zabrousím do malého obchůdku s knihami, prstem přejíždím po jejich hranách. Nerozumím nápisům a vůbec mi to nevadí, jen nasávám vůni knih a papíru. Pak se posadím na lavičku vedle stařičkého Tibeťana, který pomalu otáčí tibetským modlitebním mlýnkem, potichu odříkává svou modlitbu a já mám pocit, že tím opravdu šíří dobro a klid. Naše pohledy se na okamžik setkají, pán couvne o pár centimetrů, abych měla více místa, spokojeně mi přitaká a pokračuje dál ve své modlitbě. Nikam nechvátám. Jen sedím a pozoruji dění kolem sebe...

Nejvíce se mě dotýjají místní lidé.
Žijí v drsných podmínkách, často s minimem materiálního vlastnictví, a přesto, nebo možná právě proto, mají na tváři upřímný úsměv, vřelost a pokoru, která je hluboce odzbrojující. Z každého jejich pohledu, gesta či úsměvu sálá klid a přítomnost.

💙
Pobyt ve výšinách otevírá srdce. Člověk se zklidňuje a začíná si vážit zdánlivě obyčejných věcí. Učí se trpělivosti, klidu a vděčnosti – a ten pocit je nakažlivý. Chtěla bych si ho „zabalit“ a přivézt domů, aby tam zůstal navždy. Aby mi připomínal, co je opravdu důležité a vedl mě k životu s lehkostí a pokorou. Abych si byla vědoma, že je jedno, co dělám, pokud do toho vkládám sebe a své 💙

(Přeji krasný první máj, nechme se políbit pod kvetoucím stromem 🌸)

Autor: Petra Schuessler | pátek 1.5.2026 9:03 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Petra Schuessler

Mayumi

Nedávno jsem měla hovor se svou úžasnou, drobnou, chytrou a citlivou kamarádkou a kolegyní Mayumi, která se právě vrátila domů do Japonska po 15 letech pobytu v Indii.

30.4.2026 v 11:46 | Karma: 6,42 | Přečteno: 162x | Diskuse | Osobní

Petra Schuessler

Moje nová kamarádka

Mám novou kamarádku, A. Začala chodit na mé lekce jin jógy, aniž by mi kdy řekla, jak a kde mě našla. Nějak prostě přišla a chodí dál. Pravidelně, tiše a přirozeně.

24.4.2026 v 15:15 | Karma: 0 | Přečteno: 16x | Diskuse | Osobní

Petra Schuessler

Umění být

Přeji nám, abychom v tomto uspěchaném světě dokázali najít čas a odvahu skutečně se zastavit, posadit se a jen tak být. Ne na hodiny, ale i jen na krátkou, tichou chvíli, každý den. Abychom si dovolili nic nedělat. Opravdu NIC.

23.4.2026 v 12:48 | Karma: 0 | Přečteno: 11x | Diskuse | Osobní
Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom

Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci...
1. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

V náročných testech obstála, pochvalu si vysloužila i od generálního manažera hokejové reprezentace...

PRAHA 19

PRAHA 19
vydáno 1. května 2026  8:40

ČARODEJNICE VE KBELÍCH

vydáno 1. května 2026  8:40

Od pátku 1. května se otevírá cestujícím nové schodiště ve stanici metra Muzeum na Václavském...

vydáno 1. května 2026  8:39

Od pátku 1. května se otevírá cestujícím nové schodiště ve stanici metra Muzeum na Václavském...

Petra Schuessler

  • Počet článků 4
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 49x
Jóga není jenom o cvičení... je to způsob života a je to už navždy. Žila jsem šest let v Indii, hodně se tam učila, hodně zapomněla, nakoupila spoustu knih, navštívila spoustu kurzů, poznala spoustu úžasných učitelů, ...abych zjistila, že musím začít každý den znova...já sama, a že ta cesta nikdy neskončí... že už můžu být tady a teď a že to je takové jaké to je, bez posuzování, že vnitřní klid a radost tady jsou pořád, jen někdy to není zrovna lehké se na ně napojit... a i to je jóga 懶

