Retreat v Himalájích
Jakmile jsem otevřela dveře „svého“ pokoje, jakoby se mi vrátil dech. Výdech se mi přirozeně prodloužil a celým tělem se rozlil pocit úlevy. Účastníci mého jógového a turistického retreatu se vrátili šťastní a zdraví.
Nebylo to vždy ale snadné. Vysokou nadmořskou výšku není radno podceňovat. Tam nahoře, skoro ve 4000 metrech, cítíte každý krok. Srdce buší, pot stéká po zádech a chodidla pálí. Chladná rána a večery vás nutí zůstat o chvíli déle zachumlaní pod teplou, měkkou dekou.
Ale dokázali jsme to. Jsme zpátky.
Pomalu jsem ze sebe svlékla zaprášené a propocené trekové oblečení. Cestou do koupelny jsem se zahlédla ve velkém zrcadle na stěně. Bylo zřejmé, že jsem během treku trochu zhubla, přestože jsem si naplno užívala čerstvé, výživné domácí jídlo v homestayích a u každého jídla si s chutí alespoň jednou přidala.
S obrazem v zrcadle jsem spokojená. Mé tělo formují roky jemné jógové praxe a naslouchání svým potřebám.
Po několika dnech bez pořádného umytí jsem vstoupila do sprchy, myslím opravdové sprchy, a pustila vodu. O pár vteřin později po mně začala stékat horká voda.
Nedokážu úplně vysvětlit, co následovalo.
Stála jsem pod proudem té horké , tekoucí vody a najednou jsem se rozbrečela.
Cítila jsem hlubokou vděčnost. Za tu vodu. Za svou skupinu. Za hory. A za možnost dělat to, co mám tak ráda.
Myslím, že mi tento trek přinesl několik důležitých lekcí a uvědomění. I proto mám turistiku tak ráda – plynulý pohyb v tichu mě naplňuje klidem, vnitřním tichem a hlubokou přítomností.
Většinou si skutečné hodnoty a daru cesty dokážu uvědomit až ve chvíli, kdy se vrátím domů.
🩵
Zdravím z Himálají, v indickém Ladakhu.
🩵🩵🩵
Petra Schuessler
V podhůří Himáláje
Malé letadlo zakrouží nad městem a pak plynule dosedá na krátkou přistávací dráhu v Lehu, v podhůří Himaláje.
Petra Schuessler
Jak chci vnímat svět
A zase jsem tady. V moji milované Indii. Courám se širokými třídami Dillí, cítím lehkost a radost. Vyhýbám se výmolům na silnici a současně se rozhlížím, kde bych našla dobrý chai podávaný v hliněném kalíšku.
Petra Schuessler
Nemocná v Rišikeši
Konečně jsme dorazily! Se svojí indickou kolegyní si připijíme čerstvým džusem na náš vytoužený pobyt v ashramu v mece jógy v indické Rišikeši. Vybraly jsme si 3 týdny tréninku kundalini jógy.
Petra Schuessler
Co to na té józe pořád mají? Aneb vytáhni paty – aneb na kole na ostrov
Musím utéct, zmizet, odletět, abych se zklidnila a mohla se potkat sama se sebou? Určitě ne. Nemusím prchat do lesů, vod a strání, do Indie, Himálají či na opuštěný ostrov, abych našla klid na duši.
Petra Schuessler
Tibet
Uvědomila jsem si, že vysokohorská místa jako Ladakh v Indii, Nepál a nedávno také Tibet mají skutečně jedinečnou, téměř magickou atmosféru.
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