Mayumi
Zatímco její dva synové začínají studovat v zahraničí, Mayumi, její manžel a jejich pes se připravují usadit na malém japonském ostrově, ve starém domě rodičů strýce.
Chtěla jsem vědět, jak se Mayu cítí ve své zemi po tolika letech po návratu a jak se hodlá po studiu v Indii věnovat svému novému poslání nově kvalifikované jógové terapeutky. Mayumi překvapivě bez zoufalství v hlase řekla: „Nejsem si jistá, jestli tady můžu vést lekce jógové terapie. Nepotřebují to. Všichni jsou tady zdraví. Tak jsem začala zahradničit.“
Dalších pár minut jsme se jen dusily smíchy.
To je ale prohlášení! Neskutečné. Téměř jako sen.
V Šanghaji mnoho mých studentů trpí stresem, někteří nemohou spát, mají poruchy sluchu a trávení, nedostatek času na odpočinek atd.
Ale nemusí se stěhovat na opuštěný ostrov, aby se znovu cítili klidní a vyrovnaní. Možná by si mohli/mohly vytvořit malé „chvilky klidu“, kde se jen zastaví.
💚
Sednou si a začnou pozorovat svůj dech. Po krátké době se nádech a výdech zpomalí a vyrovnají.
💚 Pak se můžou začít soustředit na svůj výdech, jako by vycházel z podbřišku.
💚 Jakmile se jejich výdech stane velmi pomalým a dlouhým, počkají vteřinu, než se znovu nadechnou. Zůstanou ve vnitřním tichu, schoulí se do své „kapsy klidu“ ještě na chvilku ….
💚 A pak to zopakují.
Kdykoli a často.
Žádné kontraindikace.
A pak:
Možná by mohli začít zahradničit?
🌱 🪴 💚
(napsáno v Šanghaji, v roce 2025)
Petra Schuessler
