Jak chci vnímat svět
Prach vznášející se ve vzduchu. Horko v této roční době. Nekonečné troubení aut a tuk-tuků. Prodavači pokřikující na přeplněném tržišti. Neustálý pohyb, hluk, chaos. To všechno tak dobře znám. A připadá mi to tady naprosto normální a přirozené.
I když to možná navenek není vidět, moje srdce se tetelí blahem.
🧡
Když cestujeme, díváme se na svět jinýma očima. Všechno nás fascinuje. Všímáme si těch nejmenších detailů, vůně linoucí se z pootevřených dveří, oprýskané barvy na pouliční ceduli, rytmu neznámých ulic. Svět se zdá jasnější, bohatší, živější.
Jenže já tady nejsem na dovolené.
Vrátila jsem se do země, kterou znám a mám ráda. Jsem tu částečně pracovně a částečně na setkání se starými přáteli. A přesto je moje vnímání zostřené. Smysly se probouzejí samy od sebe. Jako bych zase ožila, jsem bdělá a vnímavá.
A tak se ptám, nebylo by hezké dívat se stejnou optikou i na svůj ‚obyčejný´ každodenní život? Ne naivně, možná jen trochu obměnit čočky?
Přivítat nové ráno svěžím pohledem. Jednat bez konkrétního očekávání. Zastavit se na chvíli a opravdu si vychutnat svůj oblíbený šálek čaje. Cítit zvědavost i v úplně ´běžný´ den. Nacházet radost a vděčnost v obyčejných situacích. Usmát se na pokladní bez zvláštního důvodu.
Možná by stálo za to, to zkusit.
Možná dnes?
Petra Schuessler
Nemocná v Rišikeši
Konečně jsme dorazily! Se svojí indickou kolegyní si připijíme čerstvým džusem na náš vytoužený pobyt v ashramu v mece jógy v indické Rišikeši. Vybraly jsme si 3 týdny tréninku kundalini jógy.
Petra Schuessler
Co to na té józe pořád mají? Aneb vytáhni paty – aneb na kole na ostrov
Musím utéct, zmizet, odletět, abych se zklidnila a mohla se potkat sama se sebou? Určitě ne. Nemusím prchat do lesů, vod a strání, do Indie, Himálají či na opuštěný ostrov, abych našla klid na duši.
Petra Schuessler
Tibet
Uvědomila jsem si, že vysokohorská místa jako Ladakh v Indii, Nepál a nedávno také Tibet mají skutečně jedinečnou, téměř magickou atmosféru.
Petra Schuessler
Mayumi
Nedávno jsem měla hovor se svou úžasnou, drobnou, chytrou a citlivou kamarádkou a kolegyní Mayumi, která se právě vrátila domů do Japonska po 15 letech pobytu v Indii.
Petra Schuessler
Moje nová kamarádka
Mám novou kamarádku, A. Začala chodit na mé lekce jin jógy, aniž by mi kdy řekla, jak a kde mě našla. Nějak prostě přišla a chodí dál. Pravidelně, tiše a přirozeně.
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