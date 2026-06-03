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Jak chci vnímat svět

A zase jsem tady. V moji milované Indii. Courám se širokými třídami Dillí, cítím lehkost a radost. Vyhýbám se výmolům na silnici a současně se rozhlížím, kde bych našla dobrý chai podávaný v hliněném kalíšku.

Prach vznášející se ve vzduchu. Horko v této roční době. Nekonečné troubení aut a tuk-tuků. Prodavači pokřikující na přeplněném tržišti. Neustálý pohyb, hluk, chaos. To všechno tak dobře znám. A připadá mi to tady naprosto normální a přirozené.

I když to možná navenek není vidět, moje srdce se tetelí blahem.
🧡
Když cestujeme, díváme se na svět jinýma očima. Všechno nás fascinuje. Všímáme si těch nejmenších detailů, vůně linoucí se z pootevřených dveří, oprýskané barvy na pouliční ceduli, rytmu neznámých ulic. Svět se zdá jasnější, bohatší, živější.

Jenže já tady nejsem na dovolené.
Vrátila jsem se do země, kterou znám a mám ráda. Jsem tu částečně pracovně a částečně na setkání se starými přáteli. A přesto je moje vnímání zostřené. Smysly se probouzejí samy od sebe. Jako bych zase ožila, jsem bdělá a vnímavá.

A tak se ptám, nebylo by hezké dívat se stejnou optikou i na svůj ‚obyčejný´ každodenní život? Ne naivně, možná jen trochu obměnit čočky?

Přivítat nové ráno svěžím pohledem. Jednat bez konkrétního očekávání. Zastavit se na chvíli a opravdu si vychutnat svůj oblíbený šálek čaje. Cítit zvědavost i v úplně ´běžný´ den. Nacházet radost a vděčnost v obyčejných situacích. Usmát se na pokladní bez zvláštního důvodu.

Možná by stálo za to, to zkusit.
Možná dnes?

Autor: Petra Schuessler | středa 3.6.2026 12:10 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

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Petra Schuessler

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Jóga není jenom o cvičení... je to způsob života a je to už navždy. Žila jsem šest let v Indii, hodně se tam učila, hodně zapomněla, nakoupila spoustu knih, navštívila spoustu kurzů, poznala spoustu úžasných učitelů, ...abych zjistila, že musím začít každý den znova...já sama, a že ta cesta nikdy neskončí... že už můžu být tady a teď a že to je takové jaké to je, bez posuzování, že vnitřní klid a radost tady jsou pořád, jen někdy to není zrovna lehké se na ně napojit... a i to je jóga 懶
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