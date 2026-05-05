Co to na té józe pořád mají? Aneb vytáhni paty – aneb na kole na ostrov

Musím utéct, zmizet, odletět, abych se zklidnila a mohla se potkat sama se sebou? Určitě ne. Nemusím prchat do lesů, vod a strání, do Indie, Himálají či na opuštěný ostrov, abych našla klid na duši.

Ten klid, mír, důvěru a spojení se sebou i vyšší silou je možné najít kdekoliv, třeba u sebe doma v obýváku.

Pomáhají k tomu různé techniky: pohyb, jóga, dýchání… Cíl jógy, všech těch pozic a dechových postupů, je přeci umět sedět nerušeně v meditaci. (O jednoduchých technikách třeba někdy příště.)
Takže když někdo prohlašuje, že to balí a odjíždí, aby se „už jednou pro vždy našel“, musím se jen pousmát. Před sebou neuteču – svoje stíny mě věrně doprovodí kamkoliv.

Ale: když na chvíli opustím svůj obývák, kůlničku nebo kuchyň, může mě to krásně nakopnout. Není nic více uklidňujícího než pobyt v přírodě, bez hluku, atrakcí, sociálních sítí…
Když vyšlápnu kopec nebo šlápnu do pedálů, moje neposedná mysl se začíná zklidňovat. Pomalu, ale jistě mě rytmický pohyb přenáší do přítomného okamžiku; mysl se vyjasňuje, tělo uvolňuje. Pak už i meditace jde snáz: tělo je příjemně unavené, mysl bdělá. V józe říkáme, že jsme zklidnili rajas – neklid a roztěkanost – a zároveň neupadli do tamas – těžkosti a apatie.

Po takovém výletu, dni či několika dnech se snad dostanu do sattvy – stavu jasné mysli, vnitřního klidu, lehkosti a třeba i vlastní moudrosti. Není to stav konečný, je třeba se k němu vracet. Ale když ho zakusím, i byť jen na chvilku, jsem lapená a chci se k němu vracet znovu.

🤍
Právě jsem zažila takový lehký výšlap na kole na čínský ostrov Chongming (100 km od domu). Klid. Místa, kde nikdo nebyl (v Číně malý zázrak). Jen zvuky přírody: kvákání žab, rýžová pole, občas usmívající se místní babička nebo kůň uprostřed lesa.

Proto dělejme jógu 🤍 a / nebo se hýbejme v přírodě 💚

Autor: Petra Schuessler | úterý 5.5.2026 10:07 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Petra Schuessler

Tibet

Uvědomila jsem si, že vysokohorská místa jako Ladakh v Indii, Nepál a nedávno také Tibet mají skutečně jedinečnou, téměř magickou atmosféru.

1.5.2026 v 9:03 | Karma: 7,96 | Přečteno: 95x | Diskuse | Ostatní

Petra Schuessler

Mayumi

Nedávno jsem měla hovor se svou úžasnou, drobnou, chytrou a citlivou kamarádkou a kolegyní Mayumi, která se právě vrátila domů do Japonska po 15 letech pobytu v Indii.

30.4.2026 v 11:46 | Karma: 6,59 | Přečteno: 186x | Diskuse | Osobní

Petra Schuessler

Moje nová kamarádka

Mám novou kamarádku, A. Začala chodit na mé lekce jin jógy, aniž by mi kdy řekla, jak a kde mě našla. Nějak prostě přišla a chodí dál. Pravidelně, tiše a přirozeně.

24.4.2026 v 15:15 | Karma: 0 | Přečteno: 22x | Diskuse | Osobní

Petra Schuessler

Umění být

Přeji nám, abychom v tomto uspěchaném světě dokázali najít čas a odvahu skutečně se zastavit, posadit se a jen tak být. Ne na hodiny, ale i jen na krátkou, tichou chvíli, každý den. Abychom si dovolili nic nedělat. Opravdu NIC.

23.4.2026 v 12:48 | Karma: 0 | Přečteno: 15x | Diskuse | Osobní
Petra Schuessler

  • Počet článků 5
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 68x
Jóga není jenom o cvičení... je to způsob života a je to už navždy. Žila jsem šest let v Indii, hodně se tam učila, hodně zapomněla, nakoupila spoustu knih, navštívila spoustu kurzů, poznala spoustu úžasných učitelů, ...abych zjistila, že musím začít každý den znova...já sama, a že ta cesta nikdy neskončí... že už můžu být tady a teď a že to je takové jaké to je, bez posuzování, že vnitřní klid a radost tady jsou pořád, jen někdy to není zrovna lehké se na ně napojit... a i to je jóga 懶

